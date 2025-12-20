Πόλεμος στην Ουκρανία: Στο Μαϊάμι για τον νέο γύρο διαβουλεύσεων ο απεσταλμένος του Πούτιν

Στο Μαϊάμι για να συναντηθεί με τον ειδικό απεσταλμένο του αμερικανού προέδρου Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ταξιδεύει ο Κίριλ Ντμίτριεφ.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε πηγή από τη ρωσική κυβέρνηση στο Reuters, ο ειδικός απεσταλμένος του ρώσου προέδρου θα συναντηθεί με τον Γουίτκοφ, τον γαμπρό και σύμβουλο του Λευκού Οίκου, Τζάρεντ Κούσνερ, το Σαββατοκύριακο, στο πλαίσιο της προσπάθειας να εξευρεθεί συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Eνήμερη για τις λεπτομέρειες του ταξιδιού, η πηγή σημείωσε πως έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο συνάντησης του κ. Ντμίτριεφ με διαπραγματευτές της Ουκρανίας στο Μαϊάμι.

«Δεν σχεδιάζονται τριμερείς επαφές με την ουκρανική πλευρά», πρόσθεσε η πηγή του Reuters στη ρωσική κυβέρνηση, η οποία εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Η κυβέρνηση Τραμπ ασκεί πίεση για να υπάρξει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά το εγχείρημα να γεφυρωθούν οι θέσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, καθώς και των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειναι εξαιρετικά δύσκολο.

Γουίτκοφ και Κούσνερ συνεργάστηκαν με διαπραγματευτές της ΕΕ και της Ουκρανίας στην κατάρτιση νέου και τροποποιημένου ειρηνευτικού σχεδίου. Η αρχική εκδοχή του κειμένου είχε επικριθεί από τις Βρυξέλλες και το Κίεβο, καθώς θεωρούσαν ότι ευνοούσε σε υπερβολικό βαθμό τη Μόσχα.

Ανυποχώρητη η Ρωσία στην ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ

Η ρωσική προεδρία ανέφερε στις 12 Δεκεμβρίου πως ακόμη δεν έχει λάβει γνώση της πιο πρόσφατης εκδοχής του σχεδίου, που τροποποιήθηκε με συμβολή ουκρανών και ευρωπαίων αξιωματούχων.

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ, ο οποίος δεν θα ταξιδέψει ΗΠΑ για τις συνομιλίες, προειδοποίησε πως η Μόσχα μπορεί να απορρίψει κάποιες από τις νέες προτάσεις.

Το Κρεμλίνο επιμένει πως αποκλεισμός κάθε ενδεχομένου ένταξης της Ουκρανίας στο NATO είναι θεμελιώδης όρος των διαπραγματεύσεων.

Ο κ. Ουσακόφ είπε ακόμη πως η κήρυξη κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία θα καταστεί εφικτή μόνο αφού οι δυνάμεις του Κιέβου αποσυρθούν από ολόκληρη την περιφέρεια Ντονμπάς, αφήνοντας να εννοηθεί ότι τα ρωσικά στρατεύματα δεν θα κινηθούν σε άλλες περιοχές υπό ουκρανικό έλεγχο.

