search
ΣΑΒΒΑΤΟ 20.12.2025 12:10
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.12.2025 09:58

Πόλεμος στην Ουκρανία: Στο Μαϊάμι για τον νέο γύρο διαβουλεύσεων ο απεσταλμένος του Πούτιν

20.12.2025 09:58
witkoff_dimitriev

Στο Μαϊάμι για να συναντηθεί με τον ειδικό απεσταλμένο του αμερικανού προέδρου Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ταξιδεύει ο Κίριλ Ντμίτριεφ.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε πηγή από τη ρωσική κυβέρνηση στο Reuters, ο ειδικός απεσταλμένος του ρώσου προέδρου θα συναντηθεί με τον Γουίτκοφ, τον γαμπρό και σύμβουλο του Λευκού Οίκου, Τζάρεντ Κούσνερ, το Σαββατοκύριακο, στο πλαίσιο της προσπάθειας να εξευρεθεί συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Eνήμερη για τις λεπτομέρειες του ταξιδιού, η πηγή σημείωσε πως έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο συνάντησης του κ. Ντμίτριεφ με διαπραγματευτές της Ουκρανίας στο Μαϊάμι.

«Δεν σχεδιάζονται τριμερείς επαφές με την ουκρανική πλευρά», πρόσθεσε η πηγή του Reuters στη ρωσική κυβέρνηση, η οποία εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Η κυβέρνηση Τραμπ ασκεί πίεση για να υπάρξει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά το εγχείρημα να γεφυρωθούν οι θέσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, καθώς και των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειναι εξαιρετικά δύσκολο.

Γουίτκοφ και Κούσνερ συνεργάστηκαν με διαπραγματευτές της ΕΕ και της Ουκρανίας στην κατάρτιση νέου και τροποποιημένου ειρηνευτικού σχεδίου. Η αρχική εκδοχή του κειμένου είχε επικριθεί από τις Βρυξέλλες και το Κίεβο, καθώς θεωρούσαν ότι ευνοούσε σε υπερβολικό βαθμό τη Μόσχα.

Ανυποχώρητη η Ρωσία στην ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ

Η ρωσική προεδρία ανέφερε στις 12 Δεκεμβρίου πως ακόμη δεν έχει λάβει γνώση της πιο πρόσφατης εκδοχής του σχεδίου, που τροποποιήθηκε με συμβολή ουκρανών και ευρωπαίων αξιωματούχων.

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ, ο οποίος δεν θα ταξιδέψει ΗΠΑ για τις συνομιλίες, προειδοποίησε πως η Μόσχα μπορεί να απορρίψει κάποιες από τις νέες προτάσεις.

Το Κρεμλίνο επιμένει πως αποκλεισμός κάθε ενδεχομένου ένταξης της Ουκρανίας στο NATO είναι θεμελιώδης όρος των διαπραγματεύσεων.

Ο κ. Ουσακόφ είπε ακόμη πως η κήρυξη κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία θα καταστεί εφικτή μόνο αφού οι δυνάμεις του Κιέβου αποσυρθούν από ολόκληρη την περιφέρεια Ντονμπάς, αφήνοντας να εννοηθεί ότι τα ρωσικά στρατεύματα δεν θα κινηθούν σε άλλες περιοχές υπό ουκρανικό έλεγχο.

Διαβάστε επίσης:

Οργή στις ΗΠΑ: Νεκροί 4 μετανάστες σε κέντρα κράτησης από τις 12 έως τις 15 Δεκεμβρίου

Ιράν: Eκτελέστηκε 27χρονος φοιτητής καταδικασμένος για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ

Οργή Κλίντον για τις φωτογραφίες Επστάιν: «Η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί να κρύψει στοιχεία»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
epstein-eksot

Τζέφρι Έπσταϊν: Στο φως νέα φρικιαστικά στοιχεία για το πως «παράγγελνε» ανήλικα – «Επιχείρηση συγκάληψης και λογοκρισίας», λένε οι Δημοκρατικοί

metro_thessaloniki_3012_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πιλοτική 24ωρη λειτουργία σήμερα σε μετρό και 6 λεωφορειακές γραμμές – Τίθεται σοβαρό ζήτημα ασφαλείας, λένε οι εργαζόμενοι

seismos_filadelfia
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στη Νέα Φιλαδέλφεια

gripi0111_new
ΥΓΕΙΑ

«Σούπερ γρίπη»: Συναγερμός για τη νέα υποπαραλλαγή στην Ευρώπη – Πιθανή κορύφωση των κρουσμάτων τον Ιανουάριο στην Ελλάδα

peripoliko-nyxta
ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Συνελήφθη 31χρονος που έτρεχε με 161 χλμ. στη Συγγρού – Τον «έπιασαν» τα ραντάρ της Τροχαίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
michalis-aerakis-new
LIFESTYLE

Μιχάλης Αεράκης: Από τον «Σασμό» στο... Χόλιγουντ - Η πρόταση από το εξωτερικό που τον εξέπληξε (Video)

kovesi_1912_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Κόβεσι φεύγει, οι εισαγγελείς (στην Ελλάδα) μένουν…

kourabiedes_sintagi
CUCINA POVERA

Η αυθεντική συνταγή για τους φημισμένους κουραμπιέδες Ν. Καρβάλης και όλα τα μυστικά τους

trakter xristougenna 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε αδιέξοδο η κυβέρνηση μετά το «όχι» των αγροτών – «Ξήλωσαν» το επιχείρημα για μπλόκο των χριστουγεννιάτικων διελεύσεων

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Δεύτερος γύρος πληρωμών σήμερα το απόγευμα - Ποιοι θα πάνε στα ΑΤΜ (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 20.12.2025 12:08
epstein-eksot
ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Έπσταϊν: Στο φως νέα φρικιαστικά στοιχεία για το πως «παράγγελνε» ανήλικα – «Επιχείρηση συγκάληψης και λογοκρισίας», λένε οι Δημοκρατικοί

metro_thessaloniki_3012_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πιλοτική 24ωρη λειτουργία σήμερα σε μετρό και 6 λεωφορειακές γραμμές – Τίθεται σοβαρό ζήτημα ασφαλείας, λένε οι εργαζόμενοι

seismos_filadelfia
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στη Νέα Φιλαδέλφεια

1 / 3