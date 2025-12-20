Guardian: «Θάψιμο της υπόθεσης Έπσταϊν με δόσεις» – «Πώς θόλωσαν τις σχέσεις με τον Τραμπ»

Μία ημέρα μετά τη δημοσιοποίηση μεγάλου όγκου από τα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν, πολιτικοί αναλυτές σημειώνουν πως το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ προσπάθησε «συνειδητά» να θολώσει τις σχέσεις, που διατηρούσε ο νυν Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με τον, καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα, χρηματιστή.

Η υπηρεσία έφτασε μέχρι το όριο της νόμιμης προθεσμίας για να δώσει στη δημοσιότητα μέρος των αρχείων, ακολουθώντας μια κλασική τακτική της Ουάσινγκτον, περιγράφει σε άμεση ανάλυσή του ο Guardian για τα αρχεία Έπσταϊν.

BREAKING:



A new large batch of Epstein files has just been released by the DOJ. pic.twitter.com/irTAeEjJaj — Visegrád 24 (@visegrad24) December 19, 2025

Ειδικότερα, σύμφωνα με το βρετανικό μέσο ενημέρωσης, το υπουργείο Δικαιοσύνης προχώρησε στη δημοσίευση «δυσάρεστων ειδήσεων» αργά την Παρασκευή, ώστε να «χαθούν» μέσα στο Σαββατοκύριακο. Παρά τις διαβεβαιώσεις για εκατοντάδες χιλιάδες έγγραφα, τελικά δόθηκαν χιλιάδες σελίδες, πολλές εκ των οποίων ήταν βαριά ή πλήρως λογοκριμένες.

Έπστεϊν: Καμία αναφορά στον Τραμπ

Στο υλικό που δόθηκε δεν υπήρχε ουσιαστική αναφορά στον Τραμπ, παρότι -σύμφωνα με δημοσιεύματα- η γενική εισαγγελέας Pam Bondi φέρεται να τον είχε ενημερώσει νωρίτερα μέσα στη χρονιά ότι το όνομά του περιλαμβάνεται στους φακέλους. Αντίθετα, φωτογραφίες και έγγραφα που αφορούν τον πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον προβλήθηκαν έντονα από φιλοκυβερνητικούς λογαριασμούς και στελέχη της κυβέρνησης στα social media.

Ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς δήλωσε ότι η δημοσιοποίηση θα συνεχιστεί «σταδιακά» τις επόμενες εβδομάδες, επικαλούμενος την ανάγκη προστασίας των θυμάτων. Η επιλογή της χρονικής περιόδου -μέσα στις γιορτές- εκτιμάται ότι μειώνει περαιτέρω το δημόσιο ενδιαφέρον.

Η τακτική προκάλεσε αντιδράσεις ακόμη και εντός του Κογκρέσου. Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τόμας Μάσι χαρακτήρισε τη διαδικασία «κατάφωρη παραβίαση» του νόμου που ο ίδιος συνυπέγραψε για την πλήρη διαφάνεια. Από την πλευρά των Δημοκρατικών, η Alexandria Ocasio-Cortez μίλησε ανοιχτά για συγκάλυψη, ζητώντας την παραίτηση της Μπόντι.

Έπστεϊν: Το «κατηγορών» των Κλίντον στον Λευκό Οίκο

Ο εκπρόσωπος του Κλίντον, από την άλλη, κατηγόρησε τον Λευκό Οίκο ότι χρησιμοποιεί παλιές φωτογραφίες τρίτων για να αποπροσανατολίσει από το πραγματικό ερώτημα: τι περιέχουν οι φάκελοι που δεν έχουν ακόμη δοθεί στη δημοσιότητα και αν αυτοί αφορούν τον ίδιο τον Τραμπ.

Καθώς οι αποκαλύψεις συνεχίζονται με «σταγονόμετρο», το πολιτικό συμπέρασμα για πολλούς είναι σαφές: η υπόθεση Έσπτεϊν δεν κλείνει, απλώς μετατίθεται χρονικά, με τρόπο που εξυπηρετεί την κυβέρνηση και φθείρει τη δημόσια προσοχή.

Πάντως, από τη χθεσινή δημοσιοποίηση περιλαμβάνονται αρκετά γνωστά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον, ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, καθώς και οι Μικ Τζάγκερ και Μάικλ Τζάκσον.

Η αναφορά ή η απεικόνιση κάποιου στα αρχεία δεν συνιστά ένδειξη παρανομίας. Πολλοί από όσους κατονομάζονται στα έγγραφα ή σε προηγούμενες δημοσιοποιήσεις που σχετίζονται με τον Έπσταϊν έχουν αρνηθεί κάθε εμπλοκή σε παράνομες πράξεις.

Έπστεϊν: Ο Κλίντον στις φωτογραφίες

Ο Κλίντον είχε φωτογραφηθεί με τον Έπσταϊν αρκετές φορές τη δεκαετία του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, πριν από την πρώτη σύλληψη του Αμερικανού χρηματιστή. Ποτέ δεν έχει κατηγορηθεί για παρανομίες από επιζώντες των κακοποιήσεων του Έπσταϊν και έχει αρνηθεί ότι γνώριζε για τα σεξουαλικά εγκλήματά του.

Εκπρόσωπος του Κλίντον σχολίασε τις νέες φωτογραφίες, λέγοντας ότι πρόκειται για υλικό δεκαετιών. «Μπορούν να δώσουν στη δημοσιότητα όσες θολές φωτογραφίες – ηλικίας άνω των 20 ετών – θέλουν, αλλά αυτό δεν αφορά τον Μπιλ Κλίντον. Ποτέ δεν τον αφορούσε και ποτέ δεν θα τον αφορά», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Άντζελ Ουρένια.

«Υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων εδώ. Η πρώτη ομάδα δεν γνώριζε τίποτα και διέκοψε κάθε σχέση με τον Έπσταϊν πριν αποκαλυφθούν τα εγκλήματά του. Η δεύτερη ομάδα συνέχισε τις σχέσεις μαζί του και μετά. Εμείς ανήκουμε στην πρώτη», πρόσθεσε η ίδια.

Μια φωτογραφία στα αρχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα φαίνεται να δείχνει τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ ξαπλωμένο πάνω σε πέντε άτομα, των οποίων τα πρόσωπα έχουν καλυφθεί. Στην εικόνα διακρίνεται πίσω τους η Γκισλέιν Μάξγουελ, καταδικασμένη συνεργός του Έπσταϊν.

Ο Άντριου έχει βρεθεί στο επίκεντρο ετών κριτικής λόγω της παλαιάς φιλίας του με τον Έπσταϊν, ο οποίος δεν εμφανίζεται στη συγκεκριμένη φωτογραφία.

Διαβάστε επίσης:

Τραγωδία στην Ινδία: Νεκροί 7 ελέφαντες μετά από σύγκρουση με τρένο (Video)

Ζελένσκι: Η Ρωσία προσπαθεί να αποκόψει την πρόσβαση της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα

Έπσταϊν: Η φωτογραφία με το νήπιο που προκάλεσε φρίκη παγκοσμίως