search
ΣΑΒΒΑΤΟ 20.12.2025 20:03
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.12.2025 18:10

NBC: «Νέος γύρος σύγκρουσης Ισραήλ με Ιράν» – «Ο Νετανιάχου θα χτυπήσει την Τεχεράνη εν γνώση Τραμπ»

20.12.2025 18:10
trump-netanyahu

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ενημερωθεί από τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου σχετικά με το ότι κάθε επέκταση του βαλλιστικού πυραυλικού προγράμματος του Ιράν συνιστά απειλή, η οποία θα μπορούσε να απαιτήσει την ανάληψη ταχείας δράσης.

Όπως μετέδωσε σήμερα το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC News, οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανησυχούν ότι το Ιράν ανασυστήνει τις εγκαταστάσεις πυρηνικού εμπλουτισμού, τις οποίες βομβάρδισαν τον Ιούνιο οι ΗΠΑ και σχεδιάζουν να ενημερώσουν τον Τραμπ σχετικά με τις επιλογές που υπάρχουν να επιτεθούν στο πυραυλικό πρόγραμμα ξανά, πρόσθεσε το NBC.

Το Reuters δεν μπορεί να επαληθεύσει τις πληροφορίες.

Η συνάντηση Τραμπ – Νετανιάχου αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 29 Δεκεμβρίου στη Φλόριντα. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναμένεται να υποστηρίξει ότι οι ενέργειες του Ιράν απειλούν όχι μόνο το Ισραήλ, αλλά και τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής και τα συμφέροντα των ΗΠΑ.

Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι ενδέχεται να παρουσιάσουν τέσσερις επιλογές: από αυτόνομη δράση του Ισραήλ, έως κοινές επιχειρήσεις με τις ΗΠΑ ή αποκλειστική δράση των ΗΠΑ.

Επιπλέον, η εύθραυστη εκεχειρία με τη Χαμάς και η εφαρμογή της επόμενης φάσης της συμφωνίας στο Γάζα αναμένεται να συζητηθούν κατά τη συνάντηση.

Ειδικοί προειδοποιούν ότι η ανεξέλεγκτη παραγωγή βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν θα μπορούσε να φτάσει έως και 3.000 ανά μήνα, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο για το Ισραήλ και δυσχεραίνοντας την αντιμετώπιση της πυρηνικής απειλής.

Διαβάστε επίσης:

Τουρκία: Ρωσικό drone συνετρίβη στο Μπαλικεσίρ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Στο Μαϊάμι για την κρίσιμη συνάντηση όλα τα βλέμματα – Για «νέα χρονιά πολέμου» προειδοποιεί ο Ζελένσκι

Guardian: «Θάψιμο της υπόθεσης Έπσταϊν με δόσεις» – «Πώς θόλωσαν τις σχέσεις με τον Τραμπ»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

Τριμερή με Ρωσία και Ουκρανία στο Μαϊάμι προτείνουν οι ΗΠΑ – Οι δισταγμοί του Ζελένσκι

PIROSVESTIKI_FILE
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε αμάξι στην Κηφισίας στο ύψος της Φιλοθέης

pantazis-new
LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Λευτέρης Πανταζής με υπερκόπωση – «Νομίζουμε είμαστε σούπερμαν, πρέπει να ξεκουραζόμαστε» (Video)

diastima anapiria (1)
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο πρώτος άνθρωπος σε αναπηρικό αμαξίδιο που ταξίδεψε στο διάστημα (Video)

pappas evrovoyleytis- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Γιαννόπουλος για την επίθεση του Παππά: «Θα καταθέσω και ασφαλιστικά μέτρα» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
michalis-aerakis-new
LIFESTYLE

Μιχάλης Αεράκης: Από τον «Σασμό» στο... Χόλιγουντ - Η πρόταση από το εξωτερικό που τον εξέπληξε (Video)

kovesi_1912_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Κόβεσι φεύγει, οι εισαγγελείς (στην Ελλάδα) μένουν…

kourabiedes_sintagi
CUCINA POVERA

Η αυθεντική συνταγή για τους φημισμένους κουραμπιέδες Ν. Καρβάλης και όλα τα μυστικά τους

trakter xristougenna 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε αδιέξοδο η κυβέρνηση μετά το «όχι» των αγροτών – «Ξήλωσαν» το επιχείρημα για μπλόκο των χριστουγεννιάτικων διελεύσεων

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Δεύτερος γύρος πληρωμών σήμερα το απόγευμα - Ποιοι θα πάνε στα ΑΤΜ (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 20.12.2025 20:02
zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

Τριμερή με Ρωσία και Ουκρανία στο Μαϊάμι προτείνουν οι ΗΠΑ – Οι δισταγμοί του Ζελένσκι

PIROSVESTIKI_FILE
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε αμάξι στην Κηφισίας στο ύψος της Φιλοθέης

pantazis-new
LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Λευτέρης Πανταζής με υπερκόπωση – «Νομίζουμε είμαστε σούπερμαν, πρέπει να ξεκουραζόμαστε» (Video)

1 / 3