NBC: «Νέος γύρος σύγκρουσης Ισραήλ με Ιράν» – «Ο Νετανιάχου θα χτυπήσει την Τεχεράνη εν γνώση Τραμπ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ενημερωθεί από τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου σχετικά με το ότι κάθε επέκταση του βαλλιστικού πυραυλικού προγράμματος του Ιράν συνιστά απειλή, η οποία θα μπορούσε να απαιτήσει την ανάληψη ταχείας δράσης.

Όπως μετέδωσε σήμερα το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC News, οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανησυχούν ότι το Ιράν ανασυστήνει τις εγκαταστάσεις πυρηνικού εμπλουτισμού, τις οποίες βομβάρδισαν τον Ιούνιο οι ΗΠΑ και σχεδιάζουν να ενημερώσουν τον Τραμπ σχετικά με τις επιλογές που υπάρχουν να επιτεθούν στο πυραυλικό πρόγραμμα ξανά, πρόσθεσε το NBC.

Το Reuters δεν μπορεί να επαληθεύσει τις πληροφορίες.

Η συνάντηση Τραμπ – Νετανιάχου αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 29 Δεκεμβρίου στη Φλόριντα. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναμένεται να υποστηρίξει ότι οι ενέργειες του Ιράν απειλούν όχι μόνο το Ισραήλ, αλλά και τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής και τα συμφέροντα των ΗΠΑ.

Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι ενδέχεται να παρουσιάσουν τέσσερις επιλογές: από αυτόνομη δράση του Ισραήλ, έως κοινές επιχειρήσεις με τις ΗΠΑ ή αποκλειστική δράση των ΗΠΑ.

Επιπλέον, η εύθραυστη εκεχειρία με τη Χαμάς και η εφαρμογή της επόμενης φάσης της συμφωνίας στο Γάζα αναμένεται να συζητηθούν κατά τη συνάντηση.

Ειδικοί προειδοποιούν ότι η ανεξέλεγκτη παραγωγή βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν θα μπορούσε να φτάσει έως και 3.000 ανά μήνα, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο για το Ισραήλ και δυσχεραίνοντας την αντιμετώπιση της πυρηνικής απειλής.

