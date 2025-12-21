search
21.12.2025 08:17

Στο σκοτάδι το Σαν Φρανσίσκο – 130.000 κάτοικοι χωρίς ρεύμα

21.12.2025 08:17
Περίπου 130.000 κάτοικοι του Σαν Φρανσίσκο βυθίστηκαν στο σκοτάδι χθες, Σάββατο, το βράδυ από βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, ανακοίνωσε η βασική εταιρεία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της πόλης αυτής στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ.

«Εργαζόμαστε με τις ομάδες αντιμετώπισης και τους δημοτικούς αξιωματούχους για μια βλάβη στο Σαν Φρανσίσκο που πλήττει περίπου 130.000 πελάτες», ανακοίνωσε σε ανάρτησή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X η Pacific Gas & Electric Company.

Οι δημοτικές αρχές ζήτησαν από τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους, καθώς μερικοί φωτεινοί σηματοδότες δεν λειτουργούν και έχει διαταραχθεί το δίκτυο των δημόσιων μέσων μεταφοράς.

