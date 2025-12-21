search
ΚΥΡΙΑΚΗ 21.12.2025 02:02
ΚΟΣΜΟΣ

21.12.2025 00:43

ΗΠΑ: Κατάσχεσε και δεύτερο τάνκερ στα ανοιχτά της Βενεζουέλας η ακτοφυλακή (Video)

21.12.2025 00:43
Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατάσχεσαν σήμερα άλλο ένα δεξαμενόπλοιο που είχε ελλιμενιστεί για τελευταία φορά στη Βενεζουέλα, ανακοίνωσε απόψε με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ.

«Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να κυνηγούν τις παράνομες μετακινήσεις του υποκείμενου σε κυρώσεις πετρελαίου που χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση της ναρκοτρομοκρατίας στην περιοχή», έγραψε η Νόεμ στην ανάρτησή της.

Η ακτοφυλακή κατέσχεσε το πλοίο λίγο πριν από τα ξημερώματα, με τη βοήθεια του Πενταγώνου, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται ανώνυμες πηγές, το πλοίο κατασχέθηκε σε διεθνή ύδατα, κοντά στη Βενεζουέλα. Η εφημερίδα New York Times ανέφερε ότι φέρει σημαία Παναμά και μετέφερε βενεζουελάνικο πετρέλαιο.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η Ακτοφυλακή, σε συνεργασία με άλλες αμερικανικές υπηρεσία, προχωρά στην κατάσχεση ενός τάνκερ.

«Διατάζω πλήρη αποκλεισμό όλων των υποκείμενων σε κυρώσεις δεξαμενόπλοιων πετρελαίου που πηγαίνουν ή φεύγουν από τη Βενεζουέλα» ανακοίνωσε ο Τραμπ την Τρίτη.

Μετά την κατάσχεση του πρώτου δεξαμενόπλοιου στα ανοιχτά της Βενεζουέλας, την περασμένη εβδομάδα, έχει επιβληθεί ένα άτυπο εμπάργκο, με πλοία που μεταφέρουν εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου να παραμένουν στα χωρικά ύδατα της Βενεζουέλας, ώστε να μην διατρέξουν τον κίνδυνο να κατασχεθούν.

Ιράκ: Οι ηγέτες ένοπλων παρατάξεων συμφώνησαν να συζητήσουν τον αφοπλισμό τους

Eρντογάν στην παραλαβή νέου υποβρυχίου: «Δεν έχουμε βλέψεις στα εδάφη ή την κυριαρχία κανενός»

Γαλλία: Αστυνομικοί πυροβολούν και σκοτώνουν 26χρονο που απειλούσε με μαχαίρι περαστικούς στην Κορσική (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Κατάσχεσε και δεύτερο τάνκερ στα ανοιχτά της Βενεζουέλας η ακτοφυλακή (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Μέτσοβο: Φωτιά σε δυο σπίτια – Απεγκλωβίστηκε στο τσακ μια ηλικιωμένη

ΚΟΣΜΟΣ

Ιράκ: Οι ηγέτες ένοπλων παρατάξεων συμφώνησαν να συζητήσουν τον αφοπλισμό τους

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός-Κηφισιά 1-1: Στραβοπάτημα για τους πρωταθλητές και «φωτιά» στο πρωτάθλημα

ΚΟΣΜΟΣ

Eρντογάν στην παραλαβή νέου υποβρυχίου: «Δεν έχουμε βλέψεις στα εδάφη ή την κυριαρχία κανενός»

LIFESTYLE

Μιχάλης Αεράκης: Από τον «Σασμό» στο... Χόλιγουντ - Η πρόταση από το εξωτερικό που τον εξέπληξε (Video)

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Κόβεσι φεύγει, οι εισαγγελείς (στην Ελλάδα) μένουν…

CUCINA POVERA

Η αυθεντική συνταγή για τους φημισμένους κουραμπιέδες Ν. Καρβάλης και όλα τα μυστικά τους

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε αδιέξοδο η κυβέρνηση μετά το «όχι» των αγροτών – «Ξήλωσαν» το επιχείρημα για μπλόκο των χριστουγεννιάτικων διελεύσεων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Δεύτερος γύρος πληρωμών σήμερα το απόγευμα - Ποιοι θα πάνε στα ΑΤΜ (video)

ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Κατάσχεσε και δεύτερο τάνκερ στα ανοιχτά της Βενεζουέλας η ακτοφυλακή (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Μέτσοβο: Φωτιά σε δυο σπίτια – Απεγκλωβίστηκε στο τσακ μια ηλικιωμένη

ΚΟΣΜΟΣ

Ιράκ: Οι ηγέτες ένοπλων παρατάξεων συμφώνησαν να συζητήσουν τον αφοπλισμό τους

1 / 3