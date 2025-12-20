search
20.12.2025 22:42

Eρντογάν στην παραλαβή νέου υποβρυχίου: «Δεν έχουμε βλέψεις στα εδάφη ή την κυριαρχία κανενός»

20.12.2025 22:42
erdogan_ap2808

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξε ότι η χώρα του δεν εποφθαλμιά τα εδάφη ή την κυριαρχία κανενός, κάνοντας παράλληλα λόγο για στρατηγικά βήματα που κάνει η Τουρκία στη «Γαλάζια Πατρίδα».

Ο Τούρκος πρόεδρος συμμετείχε σήμερα, 20 Δεκεμβρίου, στην τελετή παραλαβής από το τουρκικό Ναυτικό του νεότευκτου υποβρυχίου Hizir Reis και ενός αποβατικού σκάφους καθώς και της παράδοσης στο Ναυτικό του Πακιστάν της κορβέτας PNS Hayber, του δεύτερου πλοίου από τα συνολικά τέσσερα του πακιστανικού προγράμματος κορβετών.

Στην ομιλία του στο Ναυπηγείου του Παντειχίου του τουρκικού Ναυτικού στην Κωνσταντινούπολη. Ο Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε μεταξύ άλλων: «Δεν έχουμε καμία βλέψη στα εδάφη ή την κυριαρχία κανενός. Δεν θέλουμε ένταση με καμία χώρα. Δεν θέλουμε κρίσεις, διαμάχες ή συγκρούσεις. Δεν επιθυμούμε τίποτα άλλο παρά την ειρήνη και τη σταθερότητα για τους γείτονές μας». Ωστόσο, συμπλήρωσε, «είμαστε μια χώρα που δεν επιτρέπει και δεν θα επιτρέψει ποτέ την παραβίαση των δικαιωμάτων και των δικαίων της».

«Σήμερα, κάναμε πολύ στρατηγικές κινήσεις τόσο για την ασφάλεια της Γαλάζιας Πατρίδας μας, όσο και για την αμυντική ικανότητα του Πακιστάν. Ελπίζουμε ότι στο εγγύς μέλλον θα έχουμε και άλλες καλές ειδήσεις» δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προσθέτοντας: «Θα προσθέσουμε νέες επιτυχίες στις ήδη υπάρχουσες και θα θέσουμε σε εφαρμογή ένα προς ένα τα έργα που θα ενισχύσουν την αποτρεπτική μας δύναμη στη στεριά, στη θάλασσα, στον αέρα και, φυσικά, στον κυβερνοχώρο».

Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ακόμη: «Χωρίς να είστε ισχυροί στον αέρα, δεν μπορείτε να είστε αποτρεπτικοί στη θάλασσα, και χωρίς να είστε αποτελεσματικοί στη θάλασσα, δεν μπορείτε να είστε αποδοτικοί στη στεριά. Ευτυχώς, είμαστε πολύ ισχυροί σε όλους αυτούς τους τομείς».

