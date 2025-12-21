Πόλεμος Ταϊλάνδης-Καμπότζης: Πάνω από 900.000 άνθρωποι εκτοπίστηκαν και από τις δύο πλευρές – Κατέρρευσε η συμφωνία Τραμπ για κατάπαυση του πυρός

Η ένοπλη σύγκρουση στα σύνορα της Καμπότζης και της Ταϊλάνδης ανάγκασε πάνω από 500.000 αμάχους να εγκαταλείψουν εσπευσμένα τα σπίτια τους τις τελευταίες εβδομάδες στην καμποτζιανή πλευρά, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών στην Πνομ Πεν σήμερα.

«Πάνω από μισό εκατομμύριο Καμποτζιανοί, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών, υφίστανται σοβαρές δυσκολίες εξαιτίας των εξαναγκαστικών εκτοπισμών από τα σπίτια τους και τα σχολεία τους για να γλιτώσουν από τα πυρά πυροβολικού, τις ρουκέτες και τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς ταϊλανδικών F-16», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο, κάνοντας λόγο για συνολικά 518.611 εσωτερικά εκτοπισμένους.

Αποτυχία αποδέιχθηκε η συμφωνία Τραμπ

Η Ταϊλάνδη και η Καμπότζη είχαν αποδεχθεί πριν από μία εβδομάδα να σταματήσουν τις συγκρούσεις στα σύνορα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει, έπειτα από τηλεφωνική συνδιάλεξη με τους ηγέτες των δύο χωρών:

«Είχα μια εξαιρετική συζήτηση σήμερα το πρωί με τον πρωθυπουργό της Ταϊλάνδης, Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ, και τον πρωθυπουργό της Καμπότζης, Χουν Μανέτ, με θέμα την πολύ δυσάρεστη αναζωπύρωση του πολέμου τους, που διαρκεί ήδη πολύ καιρό. Αποδέχθηκαν να προχωρήσουν σε παύση πυρός από απόψε και να επανέλθουν στην αρχική ειρηνευτική συμφωνία που είχαν συνάψει με εμένα και με εκείνους, με τη βοήθεια του πρωθυπουργού της Μαλαισίας, Ανουάρ Ιμπραήμ».

Στην Ταϊλάνδη έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους κάπου 400.000 άνθρωποι αφότου ξανάρχισαν οι συγκρούσεις στα σύνορα και η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός κατέρρευσε, σύμφωνα με την Μπανγκόκ.

