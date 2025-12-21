search
ΚΥΡΙΑΚΗ 21.12.2025 19:00
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.12.2025 17:17

Ζελένσκι: Πρέπει να μπουν στις διαβουλεύσεις και οι Ευρωπαίοι – Η Ρωσία διαπράττει εγκλήματα πολέμου

21.12.2025 17:17
zelensky2 new

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τάχθηκε σήμερα υπέρ μιας νέας συνάντησης με Ευρωπαίους συμμάχους μετά τις συνομιλίες μεταξύ μιας ουκρανικής αντιπροσωπείας και Αμερικανών στο Μαϊάμι, καθώς συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Υπάρχει μια κοινή αίσθηση πως μετά τη δουλειά που έκανε η διπλωματική ομάδα μας στις ΗΠΑ, θα πρέπει τώρα να πραγματοποιήσουμε διαβουλεύσεις με Ευρωπαίους εταίρους σε έναν ευρύτερο κύκλο», έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ, έπειτα από μια τηλεφωνική συνδιάλεξη που είχε με τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας Γιούνας Γκαρ Στόρε.

Η ουκρανική αντιπροσωπεία στη Φλόριντα εργάστηκε με Αμερικανούς διαπραγματευτές και πρόοδος καταγράφεται ταχέως, έγραψε ο Ζελένσκι. Έκανε λόγο για «εποικοδομητικές» διαπραγματεύσεις, όμως δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες και ευχαρίστησε τη Νορβηγία για τη στήριξή της.

Μετά τις συνομιλίες μεταξύ διαπραγματευτών από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ουκρανία στο Βερολίνο την περασμένη Κυριακή και Δευτέρα, οι διαπραγματεύσεις για μια ειρηνευτική διευθέτηση εισήλθαν στον επόμενο γύρο στη Φλόριντα αυτό το Σαββατοκύριακο.

Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές ήθελαν να μεταφέρουν τα αποτελέσματα από το Βερολίνο στους Ρώσους εκπροσώπους. Σε μια αρχική δήλωση, ο διαπραγματευτής της Μόσχας Κίριλ Ντμίτριεφ μίλησε για εποικοδομητικές συζητήσεις. Ουκρανοί και Ευρωπαίοι απεσταλμένοι αναμένονταν επίσης στη Φλόριντα.

Ο Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία για εγκλήματα πολέμου

Πολλά εξαρτώνται από το εάν η Ρωσία νιώθει την ανάγκη να τερματίσει πραγματικά τον πόλεμο, έγραψε ο Ζελένσκι. Όμως, σε αυτό, η Μόσχα το μόνο που κάνει είναι να στέλνει αρνητικά μηνύματα, πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία για επιθέσεις στην πρώτη γραμμή του μετώπου, εγκλήματα πολέμου στις παραμεθόριες περιοχές και πλήγματα εναντίον των ουκρανικών υποδομών.

Η Ρωσία πολεμά εναντίον της Ουκρανίας για σχεδόν τέσσερα χρόνια. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν σχεδόν 1.300 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σχεδόν 1.200 βόμβες ολίσθησης και εννέα πυραύλους και πυραύλους κρουζ εναντίον της Ουκρανίας μονάχα την περασμένη εβδομάδα.

Διαβάστε επίσης:

Έπσταϊν: Το FBI αγνόησε καταγγελία εργαζόμενης του το 1996 για σεξουαλικές απειλές

ΗΠΑ: Πανίσχυροι άνεμοι «χτυπούν» το Γουαϊόμινγκ – Νταλίκα 18,6 τόνων ανατράπηκε σε αυτοκινητόδρομο (Video)

Στα βήματα της Αυστραλίας η Ελβετία – Ανοικτή σε απαγόρευση των social media για τα παιδιά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
rosia-army-new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρώσοι απήγαγαν τουλάχιστον 50 Ουκρανούς από χωριό στο Σούμι

xeilakis
MEDIA

Αιμίλιος Χειλάκης: «Ηθοποιός από τις Άγριες Μέλισσες είπε στον σκηνοθέτη να μη με πάρει στη σειρά γιατί είμαι φίλος του Λιγνάδη»

Gisele-Bündchen-new
LIFESTYLE

Ζιζέλ Μπούντχεν: Παντρεύτηκε μυστικά τον Χοακίμ Βαλέντε σύμφωνα με δημοσιεύματα

vroches-new (2)
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρουσάκης: Άστατος ο καιρός από Δευτέρα – Πού αναμένονται καταιγίδες

anestidis
ΕΛΛΑΔΑ

Ανεστίδης για την έρευνα για παράνομες επιδοτήσεις: «Εγώ δεν θα επικαλεστώ το δικαίωμα της σιωπής – Έρχονται μηνύσεις» (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
soi-sou_alpha_1301_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: …Ξέφυγε στην prime time «Το Σόι Σου» - Τι νούμερα έκανε ο τελικός του GNTM;

edotv11
LIFESTYLE

Έξαλλος ο Ρακιντζής με Τεργιάκη: «Δημοσιογραφική ξεφτίλα είναι αυτό»

kovesi_1912_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Κόβεσι φεύγει, οι εισαγγελείς (στην Ελλάδα) μένουν…

mitsotakis_zelenski_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ουκρανικό δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ και ο λογαριασμός για τα ελληνικά νοικοκυριά

patagonia_puma_1912_1920-1080_new
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Παταγονία: Τα πούμα άρχισαν να τρέφονται με πιγκουίνους και να συμπεριφέρονται παράξενα - Τι λέει νέα μελέτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 21.12.2025 18:57
rosia-army-new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρώσοι απήγαγαν τουλάχιστον 50 Ουκρανούς από χωριό στο Σούμι

xeilakis
MEDIA

Αιμίλιος Χειλάκης: «Ηθοποιός από τις Άγριες Μέλισσες είπε στον σκηνοθέτη να μη με πάρει στη σειρά γιατί είμαι φίλος του Λιγνάδη»

Gisele-Bündchen-new
LIFESTYLE

Ζιζέλ Μπούντχεν: Παντρεύτηκε μυστικά τον Χοακίμ Βαλέντε σύμφωνα με δημοσιεύματα

1 / 3