search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.12.2025 20:18
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.12.2025 18:42

Τραγωδία στην Ισπανία: Τρεις νεκροί σκιέρ και μία τραυματίας από χιονοστιβάδα στα Πυρηναία

29.12.2025 18:42
pirinea ispania – new
Phοto: AP Αρχείου

Τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό μίας γυναίκας που βρέθηκε σε κατάσταση υποθερμίας, προκάλεσε χιονοστιβάδα στα Πυρηναία της Αραγονίας, στη βορειοανατολική Ισπανία, όπως ανακοίνωσε η ισπανική Πολιτοφυλακή.

Οι έρευνες ξεκίνησαν αφού μία γυναίκα προειδοποίησε τις αρχές γύρω στις 13.00 τοπική ώρα, καθώς είδε τη χιονοστιβάδα και είχε παρατηρήσει αυτά τα τέσσερα πρόσωπα να κάνουν σκι, είπε η ισπανική Πολιτοφυλακή στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Ομάδες διάσωσης, με τη συνδρομή τουλάχιστον ενός ελικοπτέρου, αναπτύχθηκαν στη συνέχεια σε αυτήν τη ζώνη «περιμετρικά της κορυφής Ταμπλάτο, κοντά στα Λουτρά της Παντικόσα», στα Πυρηναία.

Τρεις σοροί εντοπίστηκαν και μία γυναίκα σε κατάσταση υποθερμίας διασώθηκε, διευκρίνισαν πηγές στην περιφέρεια της Αραγονίας.

Ο πρόεδρος της περιφέρειας Χόρχε Αθκόν δήλωσε σε ανάρτησή του στο Χ «σοκαρισμένος από τα νέα του τραγικού δυστυχήματος στην κορυφή Ταμπλάτο» και είπε πως θα μεταβεί στην περιοχή.

Διαβάστε επίσης:

Viral βίντεο με ρομπότ να κλωτσάει άνδρα στα γεννητικά όργανα

Τραμπ: «Σοκαρισμένος και εξοργισμένος» για την απόπειρα επίθεσης στην κατοικία του Πούτιν

Δίπλα στη θάλασσα, στο Σεν Τροπέ, η τελευταία «κατοικία» της Μπριζίτ Μπαρντό

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για αγρότες: Κάποιοι «τραμπουκίζουν» αυτούς που θέλουν να συνομιλήσουν μαζί μας

israeli-f-35
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ετοιμάζεται να εγκαταστήσει σε αεροσκάφη αμυντικό σύστημα αναχαίτισης με λέιζερ

andreas-tetei
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Θα είμαι πάντα δίπλα στην Κηφισιά»: Ο Ανδρέας Τεττέη λέει αντίο στην ομάδα του (Video)

eleni papadopoulou – kolonaki – new
ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνάκι: Απολογείται την Τρίτη ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου για τη δολοφονία της – Τα χρέη, οι καβγάδες και η αποκάλυψη που τον «καίει»

xopkins-new
LIFESTYLE

Ο Άντονι Χόπκινς γιορτάζει 50 χρόνια νηφαλιότητας – Το περιστατικό που τον έκανε να κόψει το αλκοόλ (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karustianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σε άλλη «πίστα» η Καρυστιανού

papazisis
LIFESTYLE

Ιωάννης Παπαζήσης: «Έχω φύγει από παράσταση γιατί δεν μπορούσα να ανεχτώ μια συμπεριφορά»

govgr-wallet_2912_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπλόκα της Τροχαίας: Επιτρέπεται να δείξω το δίπλωμα από το κινητό; - Τι λέει ο νέος ΚΟΚ

ronaldodjokovic1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ρονάλντο βράβευσε τον Τζόκοβιτς: «Είναι παράδειγμα για μένα, έχουμε παρόμοια ιστορία»

thessaloniki-kyma
ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτες εικόνες στη Θεσσαλονίκη: Φουρτούνιασε ο Θερμαϊκός, έφτασαν τα 10 μποφόρ οι άνεμοι (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29.12.2025 20:18
mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για αγρότες: Κάποιοι «τραμπουκίζουν» αυτούς που θέλουν να συνομιλήσουν μαζί μας

israeli-f-35
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ετοιμάζεται να εγκαταστήσει σε αεροσκάφη αμυντικό σύστημα αναχαίτισης με λέιζερ

andreas-tetei
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Θα είμαι πάντα δίπλα στην Κηφισιά»: Ο Ανδρέας Τεττέη λέει αντίο στην ομάδα του (Video)

1 / 3