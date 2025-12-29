Τραγωδία στην Ισπανία: Τρεις νεκροί σκιέρ και μία τραυματίας από χιονοστιβάδα στα Πυρηναία

Τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό μίας γυναίκας που βρέθηκε σε κατάσταση υποθερμίας, προκάλεσε χιονοστιβάδα στα Πυρηναία της Αραγονίας, στη βορειοανατολική Ισπανία, όπως ανακοίνωσε η ισπανική Πολιτοφυλακή.

Οι έρευνες ξεκίνησαν αφού μία γυναίκα προειδοποίησε τις αρχές γύρω στις 13.00 τοπική ώρα, καθώς είδε τη χιονοστιβάδα και είχε παρατηρήσει αυτά τα τέσσερα πρόσωπα να κάνουν σκι, είπε η ισπανική Πολιτοφυλακή στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

#RescatesGC | Imágenes del dispositivo de búsqueda de las personas sorprendidas por un alud cuando realizaban esquí de #montaña en la cara oeste del Pico Tablato, Balneario de Panticosa, #Huesca.



▶️ 2 hombres y una mujer han fallecido y otra mujer ha resultado herida leve. Otras… pic.twitter.com/VxL4AdAOot — Guardia Civil (@guardiacivil) December 29, 2025

Ομάδες διάσωσης, με τη συνδρομή τουλάχιστον ενός ελικοπτέρου, αναπτύχθηκαν στη συνέχεια σε αυτήν τη ζώνη «περιμετρικά της κορυφής Ταμπλάτο, κοντά στα Λουτρά της Παντικόσα», στα Πυρηναία.

⚡️BREAKING: Tragedy in the Pyrenees: Avalanche Claims Three Lives at Panticosa Ski Resort



Three skiers were killed in an avalanche at Panticosa, one of Spain’s most popular ski resorts in the Pyrenees. The incident occurred on December 29, 2025, at the Tablato peak area in the… pic.twitter.com/BEkkBafNj4 — War Updates FC (@k_c_shivansh) December 29, 2025

Τρεις σοροί εντοπίστηκαν και μία γυναίκα σε κατάσταση υποθερμίας διασώθηκε, διευκρίνισαν πηγές στην περιφέρεια της Αραγονίας.

Ο πρόεδρος της περιφέρειας Χόρχε Αθκόν δήλωσε σε ανάρτησή του στο Χ «σοκαρισμένος από τα νέα του τραγικού δυστυχήματος στην κορυφή Ταμπλάτο» και είπε πως θα μεταβεί στην περιοχή.

