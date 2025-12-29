Viral βίντεο με ρομπότ να κλωτσάει άνδρα στα γεννητικά όργανα

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο που καταγράφει την εκπαίδευση ενός ρομπότ με στόχο τη βελτίωση της φυσικότητας των κινήσεών του, όταν ένα απρόοπτο διακόπτει τη διαδικασία.

Το σχετικό clip αναρτήθηκε αρχικά στην κινεζική πλατφόρμα BiliBili και σύντομα άρχισε να αναπαράγεται μέσω των social media και να κάνει τον γύρο του κόσμου.

Στο βίντεο ένας άνδρας φοράει στολή motion capture, ένα ειδικό κοστούμι εξοπλισμένο με αισθητήρες που καταγράφουν με ακρίβεια τις κινήσεις του σώματος και τις μετατρέπουν σε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.

Τα δεδομένα αυτά μεταδίδονται άμεσα σε ένα ανθρωποειδές ρομπότ Unitree G1, το οποίο μιμείται πιστά κάθε κίνηση του εκπαιδευτή του.

«Πάρτι» στα social media με την αντίδραση του ρομπότ

Ωστόσο, όταν ο άνδρας έδωσε μία κλωτσιά στον αέρα, το ρομπότ έσπευσε να τον μιμηθεί ακαριαία, επαναλαμβάνοντας την ίδια κίνηση, με αποτέλεσμα να κλωτσήσει τον εκπαιδευτή του στα γεννητικά όργανα.

Η συνέχεια του βίντεο, ωστόσο, ήταν αυτή που προκάλεσε αρκετό γέλιο στους χρήστες του διαδικτύου, αφού ο άνδρας «διπλώνεται» από τον πόνο, με το ρομπότ να μιμείται με τη σειρά και αυτή την αντίδραση του εκπαιδευτή του.

«Το να σε χτυπάει το ρομπότ είναι ατυχία, αλλά το να σε μιμείται ενώ πονάς είναι σχεδόν σατανικό», σημείωσε σχετικά κάποιος χρήστης των social media, σχολιάζοντας με χιούμορ το περιστατικό.

