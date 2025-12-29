Το Κίεβο επιχείρησε να πλήξει την οικία του Πούτιν με 91 drones, λέει ο Λαβρόφ – Διαψεύδει ο Ζελένσκι, αντίποινα προαναγγέλλει η Μόσχα

«Η Ουκρανία επιχείρησε να πλήξει την κατοικία του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν, στην περιοχή του Νόβγκοροντ, με μαζική επίθεση 91 drones», δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επίθεση έλαβε χώρα τα ξημερώματα της 29ης Δεκεμβρίου, με τον Λαβρόφ να διαμηνύει ότι η Ρωσία δεν πρόκειται να αφήσει αναπάντητο το περιστατικό, προσθέτοντας ότι έχουν ήδη καθοριστεί οι στόχοι και το χρονοδιάγραμμα για την αντεπίθεση.

Όπως τόνισε ο Ρώσος ΥΠΕΞ, η διαπραγματευτική στάση της Μόσχας στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου την Ουκρανία θα επανεξεταστεί, ώστε να ληφθεί υπόψη «η τελική μετάβαση του καθεστώτος του Κιέβου σε μια πολιτική κρατικής τρομοκρατίας», σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass.

Russian Foreign Minister Sergey Lavrov blames Ukraine for an attempted drone attack on Putin's "Dolgiye Borody" residence in Valday, Novgorod Oblast of Russia on the night of December 29.



Lavrov:



🗣️ "Russia's negotiating position will be revised taking into account the Kyiv… pic.twitter.com/GurqsmcYgp — Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) December 29, 2025

«Λαμβάνοντας υπόψη τον πλήρη εκφυλισμό του εγκληματικού καθεστώτος του Κιέβου, το οποίο έχει υιοθετήσει μια πολιτική κρατικής τρομοκρατίας, η διαπραγματευτική θέση της Ρωσίας θα επανεξεταστεί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Σεργκέι Λαβρόφ σημείωσε, ότι όλα τα drones αναχαιτίστηκαν, χωρίς να σημειωθούν τραυματισμοί ή ζημιές σε υποδομές.

Τέτοιες απερίσκεπτες ενέργειες δεν θα μείνουν αναπάντητες, σημείωσε ο υπουργός.

Ο ίδιος, ωστόσο, επέμεινε ότι η Μόσχα δεν σκοπεύει να αποσυρθεί από τη διαπραγματευτική διαδικασία του ειρηνευτικού σχεδίου. «Εφιστούμε την προσοχή στο γεγονός ότι αυτή η ενέργεια έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια εντατικών διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών για την επίλυση της ουκρανικής σύγκρουσης», πρόσθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών.

Εντωμεταξύ, ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάντερ Γκρουσκό δήλωσε σήμερα ότι η Μόσχα βλέπει την επιρροή της Βρετανίας στις τελευταίες «προκλήσεις» της Ουκρανίας, που στοχεύουν να σταματήσουν την ειρηνευτική διαδικασία, μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS.

Ζελένσκι: Ψέματα τα περί επίθεσης στο σπίτι του Πούτιν

«Αυτά είναι ψέματα», δήλωσε από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε απάντηση στις κατηγορίες Λαβρόφ.

Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας ότι η Ρωσία θέλει να υπονομεύσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μεταξύ της Ουκρανίας και των ΗΠΑ στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η Ρωσία προετοιμάζει το έδαφος για να επιτεθεί σε κυβερνητικά κτίρια της Ουκρανίας στο Κίεβο και προέτρεψε τις ΗΠΑ να αντιδράσουν αναλόγως στις ρωσικές απειλές.

Η συζήτηση Τραμπ-Πούτιν

Μια μέρα πριν από τις συνομιλίες του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Μαϊάμι, όπου καμία από τις δύο πλευρές δεν ανακοίνωσε κάποιο σημαντικό αποτέλεσμα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μίλησε με τον Ρώσο ηγέτη. Η συζήτηση διήρκεσε μία ώρα και 15 λεπτά.

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσάκοφ, δήλωσε ότι ο Πούτιν προέτρεψε τον Τραμπ να συνεχίσει να επικεντρώνεται στις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν στο Άνκορατζ. Και οι δύο ηγέτες πιστεύουν ότι μια προσωρινή εκεχειρία με το πρόσχημα ενός δημοψηφίσματος οδηγεί μόνο σε παράταση της σύγκρουσης.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ήταν πεπεισμένος για την επιθυμία της Ρωσίας για μια διπλωματική επίλυση της κατάστασης, τόνισε ο Ουσακόφ. Από την πλευρά του, ο Πούτιν συμφώνησε με την πρόταση να συνεχιστούν οι συζητήσεις στο πλαίσιο δύο ομάδων εργασίας: η μία για την ασφάλεια και η άλλη για οικονομικά ζητήματα.

