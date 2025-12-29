search
29.12.2025 15:33

ΗΠΑ: Η στιγμή που αστυνομικός σώζει γυναίκα που ετοιμαζόταν να πηδήξει από γέφυρα για να αυτοκτονήσει (Video)

Τη στιγμή που ένας αστυνομικός στο Τενεσί των ΗΠΑ έσωσε μία γυναίκα που ήταν έτοιμη να πηδήξει από γέφυρα και να δώσει τέλος στη ζωή της, κατέγραψε η κάμερα που έφερε πάνω του ο ένστολος. 

Σύμφωνα με τη New York Post το περιστατικό έλαβε χώρα την επομένη των Χριστουγέννων, στη γέφυρα του ποταμού Holston στην I-81, με τις τοπικές Αρχές του Τενεσί να ενημερώνονται για κατάσταση έκτακτης ανάγκης και δυνάμεις της αστυνομίας να σπεύδουν στο σημείο. 

«Μια γυναίκα βρισκόταν σε μια σκοτεινή κατάσταση και σκεφτόταν να πηδήξει. Επειδή οι άνθρωποι έσπευσαν, είναι ζωντανή απόψε», σχολίασε σχετικά η αστυνομία.

Η σωτήρια παρέμβαση του αστυνομικού

Στο βίντεο που ήρθε στο «φως» της δημοσιότητας, η γυναίκα καταγράφεται να στέκεται όρθια στο τσιμεντένιο κιγκλίδωμα της γέφυρας, ενώ αστυνομικοί που έχουν σπεύσει στο σημείο προσπαθούν να την πείσουν να κατέβει

Ξαφνικά, ο αστυνομικός που φέρει στη στολή του την κάμερα που κατέγραψε το περιστατικό, ανέλαβε δράση, αρπάζοντας και τραβώντας τη γυναίκα από την άκρη της γέφυρας.

Στη συνέχεια, η γυναίκα που είχε κανονικά τις αισθήσεις της, διεκομίσθη με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο για εξέταση.

«Αυτή η εποχή του χρόνου μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Πολλοί άνθρωποι κουβαλούν πράγματα που κανείς άλλος δεν μπορεί να δει. Το άγχος, η θλίψη, η μοναξιά και ο φόβος μπορούν να συσσωρευτούν γρήγορα. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος είναι αδύναμος. Σημαίνει ότι είναι άνθρωπος», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το τοπικό αστυνομικό τμήμα μετά το περιστατικό.

