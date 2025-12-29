PostNord: Όχι πια… γράμματα, μόνο δέματα – Τέλος εποχής για τα δανέζικα ταχυδρομεία



Στις 30 Δεκεμβρίου η PostNord, ο εθνικός ταχυδρομικός οργανισμός της Δανίας θα σταματήσει τη διανομή επιστολών, βάζοντας τέλος σε μια υπηρεσία που χρονολογείται από το μακρινό 1624.

Η απόφαση για την κατάργηση της διανομής φυσικής αλληλογραφίας, σύμφωνα με το Politico, αποφασίστηκε επειδή η PostNord κατέγραψε έλλειμμα 428 εκατ. κορόνων (57 εκατ. ευρώ) πέρυσι. Δεδομένου ότι ο όγκος των επιστολών έχει μειωθεί πάνω από 90% από το 2000, το τέλος της υπηρεσίας αποτελεί σαφή κίνηση μείωσης κόστους.

«Η PostNord έχει μια μακρά ιστορία, στην οποία οι επιστολές έπαιξαν σημαντικό ρόλο, όμως καθώς η Δανία να είναι μία από τις πιο ψηφιοποιημένες χώρες στον κόσμο, οι περισσότεροι Δανοί δεν στέλνουν πλέον επιστολές» δήλωσε ο Andreas Brethvad, διευθυντής επικοινωνίας της εταιρείας. Η ταχυδρομική αρχή θα στραφεί πλέον στη διανομή δεμάτων ηλεκτρονικού εμπορίου, μια υπηρεσία που χρησιμοποιούν οκτώ στους δέκα Δανούς που ψωνίζουν συστηματικά online.

Ωστόσο, η νομοθεσία της χώρας εγγυάται στους πολίτες το δικαίωμα να στέλνουν και να λαμβάνουν φυσικές επιστολές. Έτσι, με την PostNord να μην προσφέρει πλέον την υπηρεσία, τη σκυτάλη θα αναλάβει η εταιρεία μεταφορών και διανομής Dao. Από τον Ιανουάριο, οι Δανοί που επιθυμούν να στείλουν επιστολές εντός ή εκτός χώρας θα πρέπει να τις παραδίδουν στα καταστήματα της ιδιωτικής εταιρείας, η οποία έχει ήδη επεξεργαστεί 30 εκατομμύρια επιστολές φέτος, και να τις επικολλούν με τα εταιρικά της γραμματόσημα.

Η Dao δήλωσε ότι είναι «ενθουσιασμένη» που θα προσφέρει την υπηρεσία, για την οποία πρόκειται να λάβει 110 εκατ. κορόνες (14,7 εκατ. ευρώ) σε κρατικές επιδοτήσεις. Σε ανάρτηση στην εταιρική της ιστοσελίδα, ο όμιλος διαχείρισης δεμάτων επισημαίνει νέα στοιχεία που δείχνουν ότι η φυσική αλληλογραφία γνωρίζει αναβίωση μεταξύ των νεότερων Δανών, οι οποίοι αγκαλιάζουν ξανά την επικοινωνία με χαρτί και στυλό.

Η εταιρεία στοχεύει πλέον να κεφαλαιοποιήσει αυτή την τάση μειώνοντας τα τέλη αποστολής επιστολών και αυξάνοντας τη δυναμικότητα επεξεργασίας έως και 80 εκατομμύρια επιστολές τον επόμενο χρόνο.

«Πολλοί πιστεύουν ότι οι επιστολές εξαφανίζονται, αλλά εξακολουθούν να παίζουν σημαντικό ρόλο» δήλωσε ο Lars Balsby, διευθυντής πωλήσεων της Dao, τονίζοντας ότι σκοπεύουν να παρέχουν την υπηρεσία στο προβλέψιμο μέλλον. «Θα είμαστε εδώ αύριο, σε πέντε χρόνια και σε δέκα χρόνια».

Τέλος εποχής

Η απόφαση της PostNord να σταματήσει τη διανομή φυσικής αλληλογραφίας σημαίνει την κατάργηση 1.500 θέσεων εργασίας. Παράλληλα, σηματοδοτεί και το τέλος για τα 1.500 κόκκινα ταχυδρομικά κουτιά της Δανίας.

Ο Brethvad δήλωσε ότι η PostNord κατανοεί πως τα ταχυδρομικά κουτιά αποτελούν εμβληματικό κομμάτι της δανικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, 1.000 από αυτά πουλήθηκαν σε ειδική εκποίηση, ενώ επιπλέον 200 θα δημοπρατηθούν τον Ιανουάριο. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν σε φιλανθρωπικές οργανώσεις που στηρίζουν παιδιά που έχουν πληγεί από κρίσεις σε όλο τον κόσμο.

Τα υπόλοιπα ταχυδρομικά κουτιά θα διατηρηθούν, ώστε να «εξυπηρετήσουν νέους, ουσιαστικούς σκοπούς» εξήγησε ο Brethvad. Αν και η μελλοντική τους χρήση δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί, η επιτυχημένη μετατροπή ανενεργών τηλεφωνικών θαλάμων σε μικρές, προσωρινές βιβλιοθήκες σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Σουηδία δείχνει ότι οι παρωχημένες υποδομές στους δρόμους μπορούν πράγματι να αποκτήσουν μια δεύτερη ζωή.

