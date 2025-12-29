Ζελένσκι: Το ειρηνευτικό σχέδιο πρέπει να τεθεί σε δημοψήφισμα – Αν συμφωνήσουν ΗΠΑ και Ευρώπη, να μιλήσουμε με τη Μόσχα

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως το ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στη Ρωσία θα πρέπει να τεθεί σε δημοψήφισμα στην Ουκρανία.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσω της εφαρμογής WhatsApp, πρόσθεσε ότι για να διενεργηθεί ένα τέτοιο δημοψήφισμα χρειάζεται μια κατάπαυση πυρός τουλάχιστον 60 ημερών.

Ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι μια συνάντηση με τη Ρωσία θα είναι δυνατή μόνο αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ και οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφωνήσουν σε ένα προτεινόμενο από την Ουκρανία πλαίσιο ειρήνης για να τερματιστεί ο πόλεμος της Μόσχας. Πρόσθεσε πως ελπίζει ότι από τους εταίρους θα δοθούν εγγυήσεις ασφαλείας από τη στιγμή που το Κίεβο θα υπογράψει ειρηνευτική συμφωνία.

