Τραμπ – Ζελένσκι: «Πολύ κοντά» σε ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία – Το «τελευταίο 10%», τα ανοιχτά ζητήματα και η αντίδραση της ΕΕ (Video)

Μετά από πολύωρες συνομιλίες στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσαν ότι έχει σημειωθεί «μεγάλη πρόοδος» προς την κατεύθυνση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Αν και δεν ανακοινώθηκε κάποια οριστική συμφωνία, και οι δύο πλευρές εκτίμησαν ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται στο πιο κρίσιμο και ώριμο στάδιό τους, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για «άψογη» και «εξαιρετική» συνάντηση, τονίζοντας ότι «πλησιάζουμε πολύ κοντά» σε μια συμφωνία ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι από την πλευρά του χαρακτήρισε τις συνομιλίες «πολύ ουσιαστικές», ευχαριστώντας δημόσια τον Αμερικανό πρόεδρο για τον ρόλο του στη διαδικασία.

President Donald J. Trump delivers remarks after meeting with President @ZelenskyyUa on ending the Russia-Ukraine war:



“We made a lot of progress… it's very close.” pic.twitter.com/kGOlRUH6BW — The White House (@WhiteHouse) December 28, 2025

Χωρίς χρονοδιάγραμμα, αλλά με αίσθηση κατεπείγοντος

Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι δεν έχει θέσει αυστηρό χρονοδιάγραμμα για τον τερματισμό του πολέμου, σημείωσε ωστόσο ότι «είτε ο πόλεμος θα τελειώσει τώρα, είτε θα συνεχιστεί επ’ αόριστον». Εκτίμησε πως μέσα στις επόμενες λίγες εβδομάδες θα καταστεί σαφές αν οι συνομιλίες θα καταλήξουν σε συμφωνία ή αν θα οδηγηθούν σε αδιέξοδο, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για «πολύ δύσκολες» και «εξαιρετικά περίπλοκες» διαπραγματεύσεις.

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι η πρόοδος δεν είναι αποτέλεσμα μιας μόνο συνάντησης, αλλά μιας εντατικής διπλωματικής προσπάθειας που εξελίσσεται εδώ και μήνες, με συνεχείς επαφές και συντονισμό σε πολλά επίπεδα.

Το «τελευταίο 10%» και τα ανοιχτά ζητήματα

Κεντρικό σημείο των συνομιλιών παραμένει το λεγόμενο «τελευταίο 10%» της ειρηνευτικής συμφωνίας. Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι το 90% του πλαισίου των 20 σημείων έχει ήδη συμφωνηθεί, εκτίμηση που επιβεβαίωσε και μετά τη συνάντηση, ενώ ο Τραμπ απέφυγε να μιλήσει με ποσοστά, σημειώνοντας ότι «δεν του αρέσει αυτή η προσέγγιση».

Τα βασικά αγκάθια αφορούν την τύχη εδαφών στην ανατολική Ουκρανία, κυρίως το καθεστώς του Ντονμπάς, καθώς και τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια. Ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι τα εδαφικά ζητήματα παραμένουν άλυτα, εκφράζοντας ωστόσο την πεποίθηση ότι μπορούν να επιλυθούν στο πλαίσιο μιας συνολικής συμφωνίας.

Ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι η Ουκρανία έχει διαφορετική θέση από τη Ρωσία στο θέμα των εδαφών και ότι οποιαδήποτε απόφαση πρέπει να σέβεται το ουκρανικό Σύνταγμα, τον λαό της χώρας και τα εδάφη που τελούν υπό τον έλεγχο του Κιέβου.

Ρωσία στο παρασκήνιο και απευθείας επαφές Τραμπ – Πούτιν

Αν και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν βρέθηκε στη Φλόριντα, η παρουσία της Μόσχας ήταν έντονη στο παρασκήνιο. Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία διάρκειας άνω της μίας ώρας με τον Πούτιν πριν από τη συνάντηση με τον Ζελένσκι και ότι προγραμματίζεται νέα επικοινωνία τους άμεσα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θεωρεί τον Ρώσο ηγέτη «πολύ σοβαρό» όσον αφορά την ειρήνη, παρά τις πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο. Αναφερόμενος στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, είπε ότι ο Πούτιν «συνεργάζεται» για να τεθεί ξανά σε λειτουργία, προσθέτοντας ότι «δεν έχει πληγεί από πυραύλους».

Οι εγγυήσεις ασφαλείας στο επίκεντρο

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στις εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι στο ζήτημα αυτό υπάρχει «100% συμφωνία» μεταξύ Ουάσιγκτον και Κιέβου, με τον Τραμπ να κάνει λόγο για συμφωνία σε ποσοστό 95%.

Και οι δύο συμφώνησαν ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας αποτελούν βασικό πυλώνα για την επίτευξη μιας βιώσιμης και διαρκούς ειρήνης, με τις τεχνικές λεπτομέρειες να παραμένουν υπό διαπραγμάτευση από τις αρμόδιες ομάδες.

Ευρωπαϊκές αντιδράσεις και διεθνής κινητοποίηση

Μετά το τέλος της συνάντησης, Τραμπ και Ζελένσκι είχαν τηλεφωνική επικοινωνία με Ευρωπαίους ηγέτες. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαρακτήρισε «καλή πρόοδο» τις συνομιλίες και υπογράμμισε ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη να συνεχίσει να εργάζεται με την Ουκρανία και τις ΗΠΑ, επιμένοντας στη σημασία «ακλόνητων εγγυήσεων ασφάλειας από την πρώτη ημέρα».

We had a good, one-hour-long call with @POTUS, President @ZelenskyyUa and several European leaders to discuss their meeting today on peace negotiations.



There was good progress, which we welcomed.



Europe is ready to keep working with Ukraine and our US partners to consolidate… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 28, 2025

Στις συνομιλίες συμμετείχε και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, με το Λονδίνο να δηλώνει ότι επιθυμεί τη διατήρηση της δυναμικής των ειρηνευτικών προσπαθειών και τον τερματισμό του πολέμου το συντομότερο δυνατό.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε σήμερα την πρόθεσή του να οργανώσει σύνοδο συμμάχων του Κιέβου στο Παρίσι στις αρχές Ιανουαρίου, προκειμένου να συζητηθούν οι εγγυήσεις ασφαλείας που ζητεί η Ουκρανία, στο πλαίσιο πιθανής συμφωνίας ειρήνης με τη Ρωσία.

Along with several other European leaders, I took part this evening in an exchange with Presidents @ZelenskyyUa and @realDonaldTrump. I then spoke with President Zelensky.



We are making progress on the security guarantees that will be central to building a just and lasting… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 29, 2025

«Οι χώρες της συμμαχίας των προθύμων θα συγκεντρωθούμε στο Παρίσι στις αρχές Ιανουαρίου για να οριστικοποιήσουμε τη συγκεκριμένη συμβολή της καθεμιάς», ανέφερε ο κ. Μακρόν μέσω X, μετά τη συνομιλία που είχαν ο ίδιος και άλλοι ευρωπαίοι ηγέτες με τους ομολόγους του της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Στο πεδίο συνεχίζεται η ένταση

Την ίδια ώρα, στο πεδίο των συγκρούσεων η κατάσταση παραμένει τεταμένη. Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, ρωσικές κατευθυνόμενες βόμβες έπληξαν κατοικίες στην ανατολική πόλη Σλοβιάνσκ, με αποτέλεσμα έναν νεκρό και τρεις τραυματίες, υπενθυμίζοντας ότι, παρά τη διπλωματική κινητικότητα, ο πόλεμος παραμένει μια καθημερινή πραγματικότητα για τον άμαχο πληθυσμό.

Η επόμενη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες προγραμματίζεται για τον Ιανουάριο, με τις επόμενες εβδομάδες να θεωρούνται καθοριστικές για το αν η διαπραγματευτική διαδικασία θα οδηγήσει τελικά σε συμφωνία ή σε νέο κύκλο αβεβαιότητας.

