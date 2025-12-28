Ο Τραμπ μίλησε με τον Πούτιν πριν τη συνάντηση με Ζελένσκι – «Είχαμε μια πολύ παραγωγική τηλεφωνική συνομιλία», τόνισε

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι είχε μια «πολύ παραγωγική» τηλεφωνική συνομιλία με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, λίγο πριν την προγραμματισμένη συνάντηση του ένοικου του Λευκού Οίκου με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Μόλις είχα μια καλή και πολύ παραγωγική τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο Πούτιν της Ρωσίας πριν από τη συνάντησή μου, σήμερα στις 13:00, με τον Πρόεδρο Ζελένσκι της Ουκρανίας», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Τραμπ θα δεχθεί τον Ζελένσκι στις 13:00 τοπική ώρα (20:00 ώρα Ελλάδας) στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα.

Τι περιμένει ο Ζελένσκι στη συνάντηση

Αυτό το τηλεφώνημα στον Πούτιν δεν θα έχει ηχήσει καλά στον Ζελένσκι που είναι υπό πίεση και θέλει να προχωρήσει η ειρηνευτική διαδικασία με βάση το τελευταίο ειρηνευτικό σχέδιο που έχει σημεία υπέρ της Ουκρανίας.

Το Κρεμλίνο έχει ήδη απορρίψει το εν λόγω σχέδιο, με τον Λευκό Οίκο να συνεχίζει την προσπάθεια για επίλυση του Ουκρανικού.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι στην ατζέντα περιλαμβάνονται εγγυήσεις ασφάλειας και οικονομικής στήριξης, ενώ σκοπεύει να θέσει και «εδαφικά ζητήματα», καθώς Μόσχα και Κίεβο παραμένουν σε ανοιχτή σύγκρουση για το μέλλον της περιοχής του Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία.

Την ίδια ώρα κι αυτός είχε επαφές καθώς συνομίλησε με τον Κιρ Στάρμερ, ενώ σε… ανοιχτή ακρόαση είναι και οι υπόλοιποι ευρωπαίοι ηγέτες που περιμένουν τα μαντάτα από τον Λευκό Οίκο.

Το Σάββατο, στο Χάλιφαξ της Νέας Σκωτίας, ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ, δηλώνοντας ότι το κλειδί για την ειρήνη είναι «η πίεση προς τη Ρωσία και η επαρκής, ισχυρή στήριξη προς την Ουκρανία». Στο πλαίσιο αυτό, ο Κάρνεϊ ανακοίνωσε επιπλέον οικονομική βοήθεια ύψους 2,5 δισ. δολαρίων Καναδά για την ανοικοδόμηση της χώρας.

Η κατ’ ιδίαν συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι έρχεται να επισφραγίσει την πρόοδο που φέρεται να έχει σημειωθεί τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι δύο πλευρές αντάλλαξαν προσχέδια ειρηνευτικών προτάσεων εκτός και αν ο Τραμπ κάνει άλλη μία στροφή. Αξίζει να σημειωθεί πως σε δήλωσή του στο Politico είπε πως «ο Ζελένσκι δεν έχει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω εγώ».

