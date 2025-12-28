search
ΚΟΣΜΟΣ

28.12.2025 18:19

Νέα Υόρκη: 19 χρόνια μετά αποφυλακίστηκε για έναν φόνο που δεν έκανε ποτέ – Το γράμμα που τον δικαίωσε από τον πραγματικό δολοφόνο

28.12.2025 18:19
emel-mcdowell

Μία συγκλονιστική ιστορία έχει έρθει στο φως της επικαιρότητας στη Νέα Υόρκη.

Ενας άνδρας, ο Εμίλ ΜακΝτάουελ, για 19 χρόνια βρισκόταν στη φυλακή για έναν φόνο που έγινε σε ένα πάρτι στο Μπρούκλιν το 1990.

Αν και δεν υπήρχαν σαφείς ενδείξεις πως αυτός ήταν ο ένοχος, το δικαστήριο τον καταδίκασε για φόνο δεύτερου βαθμού και για κατοχή όπλου.

Ο ίδιος έλεγε πως τον φόνο τον είχε διαπράξει ο στενός του φίλος, αλλά δεν έγινε πιστευτός από το δικαστήριο. Ο φίλος του δεν μίλησε ποτέ για να τον αθωώσει.

Ο ΜακΝτάουελ καταδικάστηκε για 22 χρόνια αρχικά όμως αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι πως ο δικηγόρος του ενώ είχε μια επιστολή που αποδεικνύει την αθωότητά του, το δικαστήριο δεν την έκανε δεκτή ποτέ.

Η επιστολή αυτή ήταν γραμμένη από τον φίλο του, τον άνθρωπο που έκανε πραγματικά τον φόνο… Στην επιστολή αυτή έγραφε ότι νιώθει τύψεις και ότι έχει εφιάλτες για ότι έγινε, ενώ προσεύχονταν ο αθώος φίλος του να είναι καλά στην φυλακή, ενώ εκείνος είχε διαφύγει στη Φλόριντα συνεχίζοντας τη ζωή του.

Η υπόθεση όμως το 2023 επέστρεψε στο προσκήνιο από την Διεύθυνση Αναθεώρησης Καταδικών της εισαγγελίας του Μπρούκλιν.

Εκεί ο εισαγγελέας αναγνώρισε τελικά ότι ο πραγματικός δολοφόνος – ο ίδιος που είχε γράψει την επιστολή – παραδέχθηκε την πράξη στην ομάδα αναθεώρησης. Μετά από αυτήν την εξέλιξη, η καταδίκη του ΜακΝτάουελ ακυρώθηκε και αποδόθηκε η αθωότητά του σε επίσημη δικαστική απόφαση.

Ο ΜακΝτάουελ πήρε 9 εκατ. δολάρια ως αποζημίωση και στα 53 χρόνια πλέον, μπορεί να ζήσει ελεύθερος και με ένα γερό εισόδημα…

