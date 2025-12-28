search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.12.2025 04:22
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.12.2025 16:28

Σομαλός πρόεδρος: «Η αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ απειλεί τη σταθερότητα της περιοχής»

28.12.2025 16:28
somalilandi1

Η αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ, η οποία «ενθαρρύνει» τα αποσχιστικά κινήματα παγκοσμίως, αποτελεί «απειλή» για την ασφάλεια και τη σταθερότητα του Κέρατος της Αφρικής, δήλωσε σήμερα ο Σομαλός πρόεδρος Χασάν Σεΐχ Μοχάμουντ.

«Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διέπραξε τη μεγαλύτερη παραβίαση της κυριαρχίας της Σομαλίας», δήλωσε ο Μοχάμουντ στο Σομαλικό Κοινοβούλιο και τη Γερουσία, οι οποίες συνεδρίασαν εκτάκτως λόγω της κρίσης στη χώρα.

«Προειδοποιούμε το Ισραήλ και τον πρωθυπουργό του Νετανιάχου να μην μεταφέρουν τους πολέμους του από τη Μέση Ανατολή στη Σομαλία», συνέχισε, προσθέτοντας ότι η Μογκαντίσου «δεν θα δεχτεί ποτέ» την απέλαση των Παλαιστινίων από τη Γάζα στη Σομαλιλάνδη από το Ισραήλ, όπως άφησαν να εννοηθεί ορισμένα μέσα ενημέρωσης πριν από μερικούς μήνες, μια πρόταση την οποία ούτε οι αρχές της Σομαλιλάνδης ούτε η ισραηλινή κυβέρνηση έχουν σχολιάσει.

Διαβάστε επίσης:

Μπριζίτ Μπαρντό: Το τελευταίο αντίο στην θρύλο του σινεμά από το φιλοζωικό ίδρυμα της

Ζελένσκι: «Πρέπει να αυξηθεί η πίεση στη Ρωσία, να αισθανθεί επιπτώσεις για την επιθετικότητά της»

Ο Γκιντεόν Λεβί καταρρίπτει μύθους και ψευδαισθήσεις του Νετανιάχου: «Το Ισραήλ έχει μετατραπεί σε κράτος παρία»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
oaxaca mexico train
ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Τουλάχιστον 13 νεκροί σε εκτροχιασμό επιβατικού συρμού, 36 στο νοσοκομείο (Video)

NewJersey_Helicopters1
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σύγκρουση ελικοπτέρων στο Νιού Τζέρσεϊ – Ένας νεκρός (Video)

trampZelenski
ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι: «Το σχέδιο ειρήνης 20 σημείων έχει συμφωνηθεί κατά 90%», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος – «Μένουν μερικά ακανθώδη ζητήματα», πρόσθεσε ο Τραμπ (Video)

jones partizan
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Για συμφωνία Τζόουνς και Ολυμπιακού κάνουν λόγο οι Σέρβοι – Εκκρεμεί η λύση με την Παρτιζάν

spain floods
ΚΟΣΜΟΣ

Τουλάχιστον ένας νεκρός και ένας αγνοούμενος από τις σφοδρές πλημμύρες στη νότια Ισπανία (Videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karustianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σε άλλη «πίστα» η Καρυστιανού

liagkas-arnaoutoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας για Μαρία Αντωνά: «Μεγάλωσαν τα παιδιά μου, δεν κρύβομαι πια» (Video)

ronaldodjokovic1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ρονάλντο βράβευσε τον Τζόκοβιτς: «Είναι παράδειγμα για μένα, έχουμε παρόμοια ιστορία»

stamatis_malelis
MEDIA

Σταμάτης Μαλέλης: «Θα έβαζα ψυχαγωγική εκπομπή να χτυπήσει στα ίσα τη Γερμανού»

gripi
ΥΓΕΙΑ

Γρίπη Α: Συναγερμός από την αύξηση των κρουσμάτων - Ποιες είναι οι επικίνδυνες επιπλοκές

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29.12.2025 03:19
oaxaca mexico train
ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Τουλάχιστον 13 νεκροί σε εκτροχιασμό επιβατικού συρμού, 36 στο νοσοκομείο (Video)

NewJersey_Helicopters1
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σύγκρουση ελικοπτέρων στο Νιού Τζέρσεϊ – Ένας νεκρός (Video)

trampZelenski
ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι: «Το σχέδιο ειρήνης 20 σημείων έχει συμφωνηθεί κατά 90%», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος – «Μένουν μερικά ακανθώδη ζητήματα», πρόσθεσε ο Τραμπ (Video)

1 / 3