«Δεν έχεις τίποτα, μέχρι να το εγκρίνω εγώ» – Ο Τραμπ «έκοψε τα φτερά» του Ζελένσκι εν όψει της συνάντησης στη Φλόριντα

Καθ’ οδόν για τις ΗΠΑ βρίσκεται ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που θα συναντηθεί αύριο στο Μαρ-α-Λάγκο με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, κι ενώ το Κίεβο δέχθηκε ολονύχτιο σφυροκόπημα από 500 drone και 40 πυραύλους, με αποτέλεσμα να υπάρχουν διακοπές στην ηλεκτροδότηση στο 1/3 της πόλης.

«Αυτή τη στιγμή πετάμε για τη Φλόριντα, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καθ’ οδόν, θα κάνουμε μια στάση στον Καναδά. Θα έχω μια συνάντηση με τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ. Μαζί, σχεδιάζουμε να πραγματοποιήσουμε διαδικτυακές συνομιλίες με Ευρωπαίους ηγέτες» δήλωσε ο Ζελένσκι σε γραπτό μήνυμά του προς τους δημοσιογράφους.

Στην τηλεδιάσκεψη αναμένεται ότι θα μετάσχει και η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Επιτροπής, που μίλησε στο Reuters.

Κεντρικά σημεία τριβής παραμένουν οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, η ανοικοδόμηση της χώρας, καθώς και οι εδαφικές συζητήσεις που αφορούν την περιοχή του Ντονμπάς και τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια. Ωστόσο ο Ουκρανός πρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα για συμβιβασμό, προκειμένου να υπάρξει ειρηνευτικό πλαίσιο, ενώ σημείωσε ότι ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας που προσφέρει η Ουάσινγκτον είναι το κλειδί για τη διασφάλιση της ειρήνης. Το εύρος των εγγυήσεων, πρόσθεσε, εξαρτάται από το τι είναι πρόθυμος να προσφέρει ο Τραμπ.

Putin deliberately ordered a massive bombing of residential areas and critical infrastructure of Kyiv just as leaders of Ukraine and the US are preparing to meet and advance peace.



Dozens of victims, power outages, and a third of the Ukrainian capital without heating amid… pic.twitter.com/sG82FwxlIq — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) December 27, 2025

Σφοδρές επιθέσεις

Λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ, η Ρωσία επιτέθηκε στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones).

Πριν από τις επιθέσεις, ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι οι συνομιλίες θα έχει αύριο, Κυριακή, στη Φλόριντα θα εστιαστούν στα εδάφη που θα τεθούν υπό τον έλεγχο κάθε πλευράς έπειτα από μια παύση των εχθροπραξιών που ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο του 2022 με την εισβολή της Ρωσίας.

Εκρήξεις στο Κίεβο

Εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο καθώς ενεργοποιούνταν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας και ο στρατός ανέφερε στην εφαρμογή Telegram πως αναπτύχθηκαν πύραυλοι. Η Πολεμική Αεροπορία δήλωσε πως ρωσικά drones στοχοποιούσαν την πρωτεύουσα και περιοχές στο βορειοανατολικό και νότιο τμήμα της χώρας.

Η επίθεση συνεχιζόταν στις 8.00 π.μ. και ο συναγερμός για αεροπορική επιδρομή παρέμενε σε ισχύ στην πρωτεύουσα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το Ρόιτερς. Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν, δήλωσαν οι αρχές του Κιέβου.

Περισσότερα από 2.600 κτίρια κατοικιών, 187 παιδικοί σταθμοί και 138 σχολεία στο Κίεβο έχουν μείνει χωρίς θέρμανση, όπως δήλωσαν σήμερα οι υπηρεσίες της πρωτεύουσας της Ουκρανίας.

Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα ήταν γύρω στο μηδέν σήμερα το πρωί. Οι αρχές στην περιοχή του Κιέβου, που περιβάλλει την πρωτεύουσα αλλά δεν την περιλαμβάνει, ανέφεραν πως μετά την επίθεση έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε 320.000 νοικοκυριά.

Τα ρωσικά πλήγματα προκάλεσαν το προσωρινό κλείσιμο των αεροδρομίων Ζέσουφ και Λούμπλιν, στη δυτική Ουκρανία, μετά την απογείωση μαχητικών από την πολωνική Πολεμική Αεροπορία, σύμφωνα με ανάρτηση της πολωνικής Υπηρεσίας Αεροπλοΐας. Η Ρωσία δεν έχει κάνει προσώρας σχόλιο για τις επιθέσεις.

Πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές

Το βράδυ της Πέμπτης, η Ρωσία έπληξε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας και ενέτεινε τις επιθέσεις στη νότια περιφέρεια της Οδησσού, όπου βρίσκονται τα κυριότερα λιμάνια της Ουκρανίας, δήλωσαν οι ουκρανικές αρχές.

Εν μέσω συνεχιζόμενων σφοδρών μαχών, το εδαφικό παραμένει το κύριο διπλωματικό εμπόδιο. Ένα σχέδιο 20 σημείων που ετοίμασαν οι ΗΠΑ στην προσπάθεια να επιτύχουν ειρηνευτική συμφωνία έχει συμπληρωθεί κατά 90%, δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους στο Κίεβο.

Είπε πως μια συμφωνία για εγγυήσεις ασφαλείας ανάμεσα στην Ουκρανία και τις ΗΠΑ είναι σχεδόν έτοιμη — ένα σημαντικό στοιχείο αφότου οι εγγυήσεις στα προηγούμενα χρόνια μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης αποδείχθηκαν άχρηστες.

«Πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν από το Νέο Έτος», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Τραμπ είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από τη διαδικασία. «Δεν έχει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω», δήλωσε ο Τραμπ στο Politico. «Επομένως, θα δούμε τι έχει».

Ο στόχος του Ζελένσκι και το «δεν έχει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω εγώ» του Τραμπ

Ο Ζελένσκι θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή, με στόχο «να αποσαφηνίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τα ζητήματα». Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, το ειρηνευτικό σχέδιο των 20 σημείων είναι έτοιμο κατά 90% και στόχος είναι «να φτάσουμε στο 100%».

Σύμφωνα με το Axios, ο ίδιος δεν αποκλείει ένα δημοψήφισμα για ένα ειρηνευτικό σχέδιο, εάν και η Ρωσία συμφωνήσει σε κατάπαυση πυρός τουλάχιστον 60 ημερών. Όπως φέρεται να δήλωσε, θα χρειαστεί την έγκριση της ουκρανικής κοινωνίας εάν δεν καταφέρει να εξασφαλίσει μια «ισχυρή» θέση στο ζήτημα των εδαφών. Η Ουκρανία έχει ζητήσει εγγυήσεις ασφαλείας βασισμένες στο άρθρο 5 του ΝΑΤΟ περί συλλογικής άμυνας σε οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία, αν και παραμένει ασαφές αν η Μόσχα θα αποδεχόταν τέτοιους όρους.

Σε συνέντευξή του στο Politico την Παρασκευή, ο Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει μια «καλή» συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο, χωρίς ωστόσο να εκφράσει στήριξη στο σχέδιο του Ζελένσκι. «Δεν έχει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω εγώ», δήλωσε. «Θα δούμε τι έχει».

Από την άλλη, η Ρωσία, μέσω του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκοφ, επικρίνει τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους για τη δουλειά τους πάνω στο ειρηνευτικό σχέδιο. «Η δυνατότητά μας να κάνουμε την τελική ώθηση και να καταλήξουμε σε συμφωνία θα εξαρτηθεί από τη δική μας δουλειά και από την πολιτική βούληση της άλλης πλευράς», δήλωσε.

Όπως είπε, η πρόταση που καταρτίστηκε με τη συμμετοχή του Ζελένσκι «διαφέρει ριζικά» από τα σημεία που είχαν αρχικά συμφωνηθεί μεταξύ Αμερικανών και Ρώσων αξιωματούχων στις αρχές Δεκεμβρίου. «Χωρίς επαρκή επίλυση των προβλημάτων που βρίσκονται στη ρίζα αυτής της κρίσης, θα είναι απλώς αδύνατο να επιτευχθεί μια οριστική συμφωνία», διαμήνυσε.

