Άνδρας ανακάλυψε τυχαία ότι ο παππούς του ήταν ο… Χίμλερ – «Δεν μπορώ να διαχειριστώ το σοκ»

Σε μία συγκλονιστική ανακάλυψη που, όπως λέει, του άλλαξε τη ζωή προχώρησε τυχαία το 2024 ο Χένρικ Λένκεϊτ. Σε ηλικία 47 ετών έμαθε ότι ο Χάινριχ Χίμλερ, ο πανίσχυρος επικεφαλής των SS και κεντρικό πρόσωπο της ναζιστικής εξόντωσης των Εβραίων της Ευρώπης, ήταν ο βιολογικός παππούς του.

Η αποκάλυψη ήρθε όχι από οικογενειακή εξομολόγηση, αλλά μέσα από μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο, που ξεκίνησε όταν παρακολούθησε online ένα ντοκιμαντέρ για τους Ναζί.

Όπως αναφέρει το Sky News σε αφιέρωμά του, ο Χένρικ περιγράφει ότι όλα ξεκίνησαν όταν παρακολούθησε ένα ντοκιμαντέρ για τους Ναζί στο διαδίκτυο. Θέλοντας να μάθει περισσότερα, συνέχισε με αναζήτηση online. Όπως αφηγείται, σε μία ιστοσελίδα είδε ξαφνικά τη φωτογραφία της μητρικής του γιαγιάς, Hedwig Potthast. Το στοιχείο που τον τάραξε ήταν η λεζάντα κάτω από το πρόσωπό της: «ερωμένη του Himmler».

Από εκείνη τη στιγμή, σύμφωνα με τον ίδιο, άρχισε να ξετυλίγεται ένα νήμα που δεν ήξερε ότι υπήρχε. Η περαιτέρω έρευνα, όπως λέει, τον οδήγησε στο συμπέρασμα ότι ο Χίμλερ ήταν ο βιολογικός πατέρας της μητέρας του και, συνεπώς, ο δικός του παππούς.

Κατά τη συνάντησή του με το Sky News ο Henrik περιγράφει τον Himmler χωρίς καμία διάθεση εξωραϊσμού. «Κακό τέρας, δολοφόνος, Ναζί», λέει, εξηγώντας ότι οι λέξεις ακούγονται ακραίες μόνο μέχρι να γίνει σαφές σε ποιον αναφέρεται. Στην ερώτηση πώς επεξεργάζεται κανείς τη συγγένεια με «έναν από τους μεγαλύτερους εγκληματίες στην Ιστορία», απαντά κοφτά: «Δεν το διαχειρίζεσαι».

Από εκεί και μετά, όπως περιγράφει, ήρθαν αλλεπάλληλα ερωτήματα που αφορούσαν την ταυτότητά του και την οικογενειακή σιωπή. «Ποιος είμαι; Ποιος ήμουν; Γιατί δεν μου είπαν την αλήθεια για 47 χρόνια;» λέει. Και προσθέτει: «Μετά από σαράντα επτά χρόνια η ζωή μου ήταν σαν ένα ψέμα». Δεν δίνει μια οριστική απάντηση για το γιατί του το απέκρυψαν, εκτιμά όμως ότι οι γονείς του τον προστάτευσαν από το βάρος της αλήθειας.

Ο Henrik ανοίγει φωτογραφικό άλμπουμ και δείχνει φωτογραφίες της Hedwig. Σε μία, από το 1935, εμφανίζεται νεαρή και χαμογελά ελαφρά. Όπως λέει, μέχρι το 1938 εκείνη και ο Himmler είχαν εξομολογηθεί ο ένας στον άλλον την αγάπη τους.

Σύμφωνα με τη δική του αφήγηση, γνωρίστηκαν μέσω της δουλειάς στα κεντρικά της μυστικής αστυνομίας στο Βερολίνο, όπου εκείνη εργαζόταν ως ιδιωτική γραμματέας του. «Δεν άργησε» να ξεκινήσει η σχέση τους, λέει, ενώ ο ίδιος προσπαθεί να συμβιβάσει το οικογενειακό βίωμα με το ιστορικό πλαίσιο.

Για τη γυναίκα που αποκαλούσε «Mutti» —έναν τρυφερό όρο που σημαίνει «μαμά»— λέει: «Ήταν ένας φιλικός άνθρωπος». Και συμπληρώνει για το σοκ της αποκάλυψης: «Δεν σκέφτηκα ποτέ ότι θα μπορούσε να είναι η ερωμένη ενός μαζικού δολοφόνου. Το να το ξέρεις αυτό, φυσικά, ήταν ένα σοκ».

«Ήξερε τα πάντα» και οι ισχυρισμοί για την εμπλοκή της

Κατά την έρευνα που έγινε το Sky News αναφέρει ότι διάβασε πως η Potthast ήταν «πεπεισμένη Ναζί». Μνημονεύεται επίσης ένας ισχυρισμός άρθρου, ότι είχε αντίτυπο του «Mein Kampf» δεμένο με ανθρώπινο δέρμα. Όταν ο Henrik ερωτάται αν έχει ακούσει κάτι τέτοιο, δεν εμφανίζεται να εκπλήσσεται και απορρίπτει την ιδέα ότι η γιαγιά του ήταν αφελής ή ανυποψίαστη. «Ήξερε. Νομίζω ότι ήξερε τα πάντα», λέει.

Συνεχίζοντας, δίνει τη δική του αποτίμηση για το πώς αντιλαμβάνεται τη σχέση της με τον Himmler: «Ήταν εραστές. Εραστές-τέρατα. Άκουσα ακόμη ότι ενθάρρυνε τον Himmler να επιταχύνει», προσθέτει, περιγράφοντας όσα ο ίδιος λέει ότι έμαθε.

Οι επιστολές, το «κουνελάκι» και η «επιβεβαίωση σε ασπρόμαυρο»

Η ιστορία περιλαμβάνει και αναφορά σε επιστολές ανάμεσα στους δύο. Σε αυτές, ο Himmler φέρεται να αποκαλεί τη Hedwig «κουνελάκι», ενώ σε μία επιστολή υπογράφει «με ατελείωτες τρυφερές σκέψεις και χαιρετισμούς».

Παρότι ήταν παντρεμένος όταν εκείνη έμεινε έγκυος, ο Himmler όπως αναφέρεται πίστευε ότι «διέδιδε την κυρίαρχη φυλή» και γι’ αυτό πρόσθεσε το όνομά του στο πιστοποιητικό γέννησης της μητέρας του Henrik. Για τον ίδιο τον Lenkeit, αυτό σημαίνει ότι ο δεσμός του με τον Himmler δεν είναι υπόθεση ή φήμη, αλλά κάτι που «επιβεβαιώνεται σε ασπρόμαυρο».

Όταν ερωτάται τι σημαίνει αυτή η κληρονομιά, απαντά: «Φυσικά. Ρωτάς τον εαυτό σου: “Ποια είναι η κληρονομιά μου από αυτό;”».

«Μαζικός δολοφόνος», «διάβολος», «δαίμονας» και στο τέλος «παππούς»

Ο Χίμλερ παρουσιάζεται ως ο επικεφαλής των SS και ένας από τους βασικούς αρχιτέκτονες των στρατοπέδων εξόντωσης στο πλαίσιο της λεγόμενης «Τελικής Λύσης», όρου που χρησιμοποιούσαν οι Ναζί για τη συστηματική γενοκτονία των Εβραίων της Ευρώπης. Περιγράφεται ότι δημιουργήθηκαν εκτεταμένα στρατόπεδα θανάτου, όπου εκατομμύρια άνθρωποι, κυρίως Εβραίοι, δολοφονήθηκαν.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, ο Henrik λέει ότι σήμερα τον βλέπει ως «μαζικό δολοφόνο», «διάβολο», «δαίμονα». «Όλα τα κακά πράγματα που μπορείς να φανταστείς», προσθέτει. Όταν ακούει τη φράση ότι μετά από όλα αυτά «πρέπει να βάλεις στο τέλος της λίστας τη λέξη “παππούς”», απαντά: «Ναι, ο αναπληρωτής του Χίτλερ και παππούς». Και συνεχίζει, αργά: «Είναι ο παππούς μου. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα γι’ αυτό».

Παρά το ότι δεν μπορεί να αλλάξει την καταγωγή του, ο Henrik λέει ότι θέλει να ζητήσει συγχώρεση από τα θύματα του Χίμλερ και να αποκοπεί πλήρως από το σκοτεινό παρελθόν που συνοδεύει το όνομα του παππού του.

