Τραμπ: «Ο Ζελένσκι δεν έχει τίποτα αν δεν το εγκρίνω – Θα πάει καλά μαζί του»

Λίγες ημέρες πριν από την κρίσιμη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται ως ο τελικός ρυθμιστής οποιασδήποτε συμφωνίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σε συνέντευξή του, ξεκαθαρίζει ότι το ειρηνευτικό σχέδιο που θα παρουσιάσει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι «δεν έχει καμία ισχύ» χωρίς τη δική του έγκριση, αφήνοντας ανοιχτό το εύρος και τα όρια των αμερικανικών εγγυήσεων ασφαλείας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε την Παρασκευή ως ο απόλυτος ρυθμιστής οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, σε αποκλειστική συνέντευξη με το POLITICO.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να συναντηθεί με τον Τραμπ στη Φλόριντα την Κυριακή και έχει δηλώσει ότι θα παρουσιάσει ένα νέο ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων. Το πλαίσιο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πρόταση για αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, ενώ η συνάντηση αναμένεται να επικεντρωθεί στις αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας.

Ωστόσο, στη συνέντευξή του, ο Τραμπ εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στη νέα πρωτοβουλία του Ζελένσκι και χωρίς διάθεση να τη στηρίξει άμεσα.

«Δεν έχει τίποτα αν δεν το εγκρίνω», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Θα δούμε τι έχει».

Παρά την ψυχρή αυτή τοποθέτηση, ο Τραμπ εκτίμησε ότι η συνάντηση μπορεί να αποδειχθεί παραγωγική.

«Νομίζω ότι θα πάει καλά μαζί του. Νομίζω ότι θα πάει καλά και με τον Βλαντίμιρ Πούτιν», είπε, προσθέτοντας ότι αναμένει να μιλήσει με τον Ρώσο πρόεδρο «σύντομα, όσο πιο γρήγορα γίνεται».

Οι δηλώσεις Τραμπ έγιναν μία ημέρα μετά τη συνομιλία του Ζελένσκι με τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του προέδρου. Ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη συζήτηση «καλή».

Έρχονται επίσης μία ημέρα μετά τα αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα κατά στόχων του ISIS στη Νιγηρία, τα οποία ο Τραμπ δήλωσε ότι αποτελούσαν αντίποινα για τη δολοφονία χριστιανών από την οργάνωση «σε επίπεδα που δεν έχουν παρατηρηθεί εδώ και πολλά χρόνια, ακόμη και αιώνες».

Ο Τραμπ ανέφερε στο POLITICO ότι το πλήγμα επρόκειτο αρχικά να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, ωστόσο ο ίδιος διέταξε την αναβολή του για μία ημέρα, για συμβολικούς λόγους.

«Θα το έκαναν νωρίτερα», είπε. «Και είπα: όχι, ας δώσουμε ένα χριστουγεννιάτικο δώρο… Δεν το περίμεναν, αλλά τους χτυπήσαμε σκληρά. Κάθε στρατόπεδο αποδεκατίστηκε».

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε επίσης ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα τον επισκεφθεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

«Έχω τον Ζελένσκι και έχω και τον Μπίμπι να έρχονται. Όλοι έρχονται. Μας σέβονται ξανά», δήλωσε.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του NBC, ο Νετανιάχου θα ενημερώσει τον Τραμπ για την αυξανόμενη απειλή από το Ιράν.

Η συνάντηση με τον Ζελένσκι, πέρα από τις εγγυήσεις ασφαλείας, θα επικεντρωθεί και στη διαχείριση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, καθώς και στον έλεγχο των εδαφών του Ντονμπάς, που διεκδικεί η Μόσχα.

Το σχέδιο του Ζελένσκι, το οποίο Ουκρανοί αξιωματούχοι περιγράφουν ως προσπάθεια επίδειξης ευελιξίας χωρίς εδαφικές παραχωρήσεις, έχει μέχρι στιγμής λάβει περιορισμένη δημόσια ανταπόκριση από την Ουάσινγκτον.

Η πρόταση για αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη συνοδεύεται από βασική προϋπόθεση: η Ρωσία θα πρέπει να αποσύρει τις δυνάμεις της από αντίστοιχη περιοχή στο Ντονέτσκ.

Η Μόσχα, ωστόσο, δεν έχει δείξει διάθεση να αποδεχθεί κάτι λιγότερο από τον πλήρη έλεγχο της περιοχής, γεγονός που αναδεικνύει το χάσμα ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Ο Τραμπ, πάντως, σημείωσε ότι η ρωσική οικονομία βρίσκεται υπό ισχυρή πίεση. «Η οικονομία τους είναι σε πολύ κακή κατάσταση, πολύ κακή κατάσταση», δήλωσε.

