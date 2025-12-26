Ζελένσκι: Θέλει να θέσει σε δημοψήφισμα το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ – Ζητά κατάπαυση πυρός 60 ημερών από τη Ρωσία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα στην ιστοσελίδα Axios ότι ελπίζει να καταλήξει σε συμφωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για το ειρηνευτικό πλαίσιο, κατά τη συνάντησή τους την προσεχή Κυριακή στη Φλόριντα.

Ο Ζελένσκι είπε μάλιστα ότι είναι «έτοιμος» να προκηρύξει δημοψήφισμα επί του σχεδίου του Τραμπ, εφόσον η Ρωσία συμφωνήσει σε κατάπαυση πυρός, διάρκειας τουλάχιστον 60 ημερών.

Παρότι ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος, το σχέδιο Τραμπ εξακολουθεί να απαιτεί επώδυνες εδαφικές παραχωρήσεις από την Ουκρανία στα ανατολικά. Ο Ουκρανός πρόεδρος ελπίζει ακόμη να βελτιώσει αυτούς τους όρους και δήλωσε ότι θα χρειαστεί να ζητήσει την έγκριση του ουκρανικού λαού, εάν δεν επιτευχθεί μια «ισχυρή» θέση στο ζήτημα των εδαφών.

Ωστόσο, όπως τόνισε στην τηλεφωνική συνέντευξή του στο Axios, η διεξαγωγή ενός τέτοιου δημοψηφίσματος θα συνοδευόταν από σοβαρά πολιτικά και ζητήματα ασφαλείας, ενώ θα απαιτούσε και την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή.

Γι’ αυτόν τον λόγο θεωρεί ότι μια κατάπαυση του πυρός διάρκειας 60 ημερών, προκειμένου να οργανωθεί και να διεξαχθεί η ψηφοφορία, «είναι το ελάχιστο». Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι οι Ρώσοι αντιλαμβάνονται την ανάγκη κατάπαυσης του πυρός, εάν ο Ζελένσκι προχωρήσει σε δημοψήφισμα, ωστόσο επιθυμούν συντομότερο χρονοδιάγραμμα.

Ο Ζελένσκι ανέφερε επίσης ότι δεν είναι ακόμη σαφές αν η Ρωσία είναι έτοιμη να αποδεχθεί εξ αρχής το σχέδιο Τραμπ. «Έχω κάποιες πληροφορίες από τις υπηρεσίες πληροφοριών… αλλά αυτή τη στιγμή θέλω να πιστεύω μόνο στα λόγια των ηγετών» είπε.

Όπως ανέφερε, τα περισσότερα σημεία των διμερών συμφωνιών ΗΠΑ – Ουκρανίας έχουν πλέον οριστικοποιηθεί και έχουν κωδικοποιηθεί σε πέντε έγγραφα, αν και ενδέχεται να προστεθεί ένα έκτο. Στο κρίσιμο ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας, ο Ζελένσκι δήλωσε: «Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι με αυτά τα έγγραφα», προσθέτοντας ωστόσο ότι απομένουν ορισμένα «τεχνικά ζητήματα» προς περαιτέρω συζήτηση.

Ένα από αυτά αφορά στη διάρκεια της συμφωνίας. Οι ΗΠΑ έχουν προτείνει ένα σύμφωνο 15ετούς διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης. «Νομίζω ότι χρειαζόμαστε κάτι περισσότερο από 15 χρόνια» είπε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι θα το θεωρούσε «μεγάλη επιτυχία» αν ο Τραμπ συμφωνούσε σε αυτό κατά τη συνάντησή τους.

