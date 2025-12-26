search
ΚΟΣΜΟΣ

26.12.2025 20:14

Ισραήλ: Έγινε η πρώτη χώρα που αναγνώρισε τη Σομαλιλάνδη – Αντιδράσεις από Σομαλία, Αίγυπτο, Τουρκία και Τζιμπουτί

26.12.2025 20:14
netaniahou 887- new

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε την επίσημη αναγνώριση του «ανεξάρτητου και κυρίαρχου κράτους» της Σομαλιλάνδης, της αυτοανακηρυχθείσας δημοκρατίας που αποσχίσθηκε από την Σομαλία και μέχρι σήμερα δεν είχε αναγνωριστεί από καμία άλλη χώρα.

«Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου, ο επικεφαλής της διπλωματίας του (Γκίντεον) Σάαρ και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Σομαλιλάνδης υπέγραψαν κοινή και αμοιβαία δήλωση», σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών του ισραηλινού πρωθυπουργού.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε απάντηση στην ανακοίνωση του γραφείου του Νετανιάχου, οι υπουργοί Εξωτερικών της Σομαλίας, της Αιγύπτου, της Τουρκίας και του Τζιμπουτί καταδίκασαν την αναγνώριση.

«Οι υπουργοί εκφράζουν την καθολική απόρριψη και καταδίκη της αναγνώρισης της περιοχής της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ τονίζοντας ότι υποστηρίζουν πλήρως την ενότητα, την κυριαρχία και τη εδαφική ακεραιότητα της Σομαλίας», αναφέρεται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία του Αιγύπτιου υπουργού Εξωτερικών με τους ομολόγους του της Σομαλίας, της Τουρκίας και του Τζιμπουτί.

