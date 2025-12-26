search
ΣΑΒΒΑΤΟ 27.12.2025 19:47
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.12.2025 19:46

Ρωσία: Μόλις στο 2,1% η ανεργία – Η Μόσχα ανησυχεί για… έλλειψη εργαζομένων

26.12.2025 19:46
russia_workers_new

Σε ιστορικό χαμηλό έπεσε η ανεργία στη Ρωσία τον Νοέμβριο, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Αν και μοιάζει με σχήμα οξύμωρο, εν μέσω πολέμου η ανεργία στη Ρωσία έπεσε στο 2,1%, έναντι 2,2% που ήταν τον Οκτώβριο.

Παρ’ ότι η χαμηλή ανεργία φαντάζει ιδανική συνθήκη, έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παραγωγή και κατ’ επέκταση στην ανάπτυξη, καθώς έχει μειωθεί δραματικά το εργατικό δυναμικό στη χώρα. Η έλλειψη εργατικών χεριών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και με τον πόλεμο που διεξάγει η Ρωσία στην Ουκρανία.

Πολλοί εργαζόμενοι έχουν απορροφηθεί από τις ένοπλές δυνάμεις και την πολεμική βιομηχανία, ενώ έχει διακοπεί η μετανάστευση λόγω των κυρώσεων. Οι ρωσικές αρχές προβλέπουν ότι η έλλειψη εργατικού δυναμικού τα επόμενα χρόνια θα μπορούσε να κυμανθεί από 2,5 εκατομμύρια έως 5 εκατομμύρια άτομα.

Σύμφωνα με το πρακτορείο TASS, τον Νοέμβριο, 1,6 εκατομμύρια άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω ταξινομήθηκαν ως άνεργοι (σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας). Μεταξύ των ανέργων ηλικίας 15 ετών και άνω, οι γυναίκες αντιπροσώπευαν το 49,6%, με το ποσοστό ανεργίας των γυναικών (2,2%) να είναι υψηλότερο από το ποσοστό ανεργίας των ανδρών (2,1%).

Από τα 1,6 εκατομμύρια ανέργους, 1 εκατομμύριο ήταν κάτοικοι αστικών περιοχών και 0,6 εκατομμύρια κάτοικοι αγροτικών περιοχών. Το ποσοστό ανεργίας μεταξύ των κατοίκων αγροτικών περιοχών (3,5%) υπερβαίνει το ποσοστό ανεργίας μεταξύ των κατοίκων αστικών περιοχών (1,7%).

Η μέση ηλικία των ανέργων ηλικίας 15 ετών και άνω τον Νοέμβριο του 2025 ήταν 38 έτη. Οι νέοι κάτω των 25 ετών αντιπροσωπεύουν το 19,5% των ανέργων, τα άτομα ηλικίας 50 ετών και άνω το 21,9% και τα άτομα χωρίς εργασιακή εμπειρία το 27,8%.

Διαβάστε επίσης:

Συρία: Έκρηξη σε τζαμί, τουλάχιστον 8 νεκροί και 21 τραυματίες- Σουνητική οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη

Καζακστάν: Το ντριφτ με το Lada διέλυσε το χριστουγεννιάτικο δέντρο – Το αυτοκίνητο… δεν έπαθε τίποτα (Video)

Γάζα: Η Γερμανία βγάζει και πάλι την ουρά της απέξω – Δεν συμμετέχει στην ειρηνευτική δύναμη, θέλει όμως ρόλο στην… ανοικοδόμηση

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
seismosgrafos
ΚΟΣΜΟΣ

«Ταρακουνήθηκε» η Ταϊβάν από σεισμό 7 Ρίχτερ – Μνήμες από προηγούμενες τραγωδίες ξυπνάνε στη χώρα

mikroutsikos-antreas-new
LIFESTYLE

Ανδρέας Μικρούτσικος: «Είμαι γάτα, μετά από 2 εντατικές έχω άλλες 5 ζωές»

nikolouli
ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Έκτακτη εκπομπή την Τρίτη λόγω των εξελίξεων στην υπόθεση δολοφονίας της Ελένης Παπαδοπούλου

axiro1 (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Αγρότες πέταξαν άχυρο και κοπριά έξω από το γραφείο του Βουλευτή της ΝΔ, Σταύρου Παπασωτηρίου

indonesia
ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Τραγικό τέλος για την οικογένεια από την Ισπανία που ναυάγησε – Νεκρός προπονητής της Βαλένθια και τα 3 παιδιά του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
liagkas-arnaoutoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας για Μαρία Αντωνά: «Μεγάλωσαν τα παιδιά μου, δεν κρύβομαι πια» (Video)

vitrina-ekptoseis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χειμερινές εκπτώσεις: Πότε ξεκινούν και πόσο θα διαρκέσουν

alkotest_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπορείς να αρνηθείς αλκοτέστ; - Τι προβλέπει ο ΚΟΚ

bloka new
ΕΛΛΑΔΑ

Οι «στρατηγοί» των αγροτικών μπλόκων

everest_2106_new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Χάος στην «κορυφή του κόσμου»: γιατί το Έβερεστ κινδυνεύει από τον ίδιο του τον μύθο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 27.12.2025 19:44
seismosgrafos
ΚΟΣΜΟΣ

«Ταρακουνήθηκε» η Ταϊβάν από σεισμό 7 Ρίχτερ – Μνήμες από προηγούμενες τραγωδίες ξυπνάνε στη χώρα

mikroutsikos-antreas-new
LIFESTYLE

Ανδρέας Μικρούτσικος: «Είμαι γάτα, μετά από 2 εντατικές έχω άλλες 5 ζωές»

nikolouli
ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Έκτακτη εκπομπή την Τρίτη λόγω των εξελίξεων στην υπόθεση δολοφονίας της Ελένης Παπαδοπούλου

1 / 3