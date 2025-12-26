Ρωσία: Μόλις στο 2,1% η ανεργία – Η Μόσχα ανησυχεί για… έλλειψη εργαζομένων

Σε ιστορικό χαμηλό έπεσε η ανεργία στη Ρωσία τον Νοέμβριο, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Αν και μοιάζει με σχήμα οξύμωρο, εν μέσω πολέμου η ανεργία στη Ρωσία έπεσε στο 2,1%, έναντι 2,2% που ήταν τον Οκτώβριο.

Παρ’ ότι η χαμηλή ανεργία φαντάζει ιδανική συνθήκη, έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παραγωγή και κατ’ επέκταση στην ανάπτυξη, καθώς έχει μειωθεί δραματικά το εργατικό δυναμικό στη χώρα. Η έλλειψη εργατικών χεριών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και με τον πόλεμο που διεξάγει η Ρωσία στην Ουκρανία.

Πολλοί εργαζόμενοι έχουν απορροφηθεί από τις ένοπλές δυνάμεις και την πολεμική βιομηχανία, ενώ έχει διακοπεί η μετανάστευση λόγω των κυρώσεων. Οι ρωσικές αρχές προβλέπουν ότι η έλλειψη εργατικού δυναμικού τα επόμενα χρόνια θα μπορούσε να κυμανθεί από 2,5 εκατομμύρια έως 5 εκατομμύρια άτομα.

Σύμφωνα με το πρακτορείο TASS, τον Νοέμβριο, 1,6 εκατομμύρια άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω ταξινομήθηκαν ως άνεργοι (σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας). Μεταξύ των ανέργων ηλικίας 15 ετών και άνω, οι γυναίκες αντιπροσώπευαν το 49,6%, με το ποσοστό ανεργίας των γυναικών (2,2%) να είναι υψηλότερο από το ποσοστό ανεργίας των ανδρών (2,1%).

Από τα 1,6 εκατομμύρια ανέργους, 1 εκατομμύριο ήταν κάτοικοι αστικών περιοχών και 0,6 εκατομμύρια κάτοικοι αγροτικών περιοχών. Το ποσοστό ανεργίας μεταξύ των κατοίκων αγροτικών περιοχών (3,5%) υπερβαίνει το ποσοστό ανεργίας μεταξύ των κατοίκων αστικών περιοχών (1,7%).

Η μέση ηλικία των ανέργων ηλικίας 15 ετών και άνω τον Νοέμβριο του 2025 ήταν 38 έτη. Οι νέοι κάτω των 25 ετών αντιπροσωπεύουν το 19,5% των ανέργων, τα άτομα ηλικίας 50 ετών και άνω το 21,9% και τα άτομα χωρίς εργασιακή εμπειρία το 27,8%.

