Καζακστάν: Το ντριφτ με το Lada διέλυσε το χριστουγεννιάτικο δέντρο – Το αυτοκίνητο… δεν έπαθε τίποτα (Video)

Στιγμές… επικής καταστροφής κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας στην πόλη Σαριαγκάς του Καζακστάν, όπου οδηγός επιχείρησε να αποδείξει τις ικανότητές τους στο τιμόνι.
Στο βίντεο ο νεαρός Καζάκος οδηγώντας ένα κλασικό Lada και αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα, κατά τη διαδικασία επίδειξης ικανοτήτων drift, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και γκρέμισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην κεντρική πλατεία.
Awful! Muslim men use their car to take down a Christmas tree meant for families to enjoy.— USA NEWS 🇺🇸 (@usanewshq) December 24, 2025
Anyone else getting tired of this? pic.twitter.com/tdB5ZguAna
Πλάνα από κάμερες ασφαλείας δείχνουν τον οδηγό να αναπτύσει ταχύτητα και να απομακρύνεται από το πεσμένο δέντρο ύψους 12 μέτρων. Οι Αρχές εντόπισαν άμεσα τον δράστη, κατάσχεσαν το όχημα και του επέβαλαν πρόστιμο, ενώ τον υποχρέωσαν να αποκαταστήσει τη ζημιά.
Όχι, το Lada δεν έπαθε τίποτα…
