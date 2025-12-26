search
26.12.2025
ΚΟΣΜΟΣ

26.12.2025 16:48

Καζακστάν: Το ντριφτ με το Lada διέλυσε το χριστουγεννιάτικο δέντρο – Το αυτοκίνητο… δεν έπαθε τίποτα (Video)

26.12.2025 16:48
Στιγμές… επικής καταστροφής κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας στην πόλη Σαριαγκάς του Καζακστάν, όπου οδηγός επιχείρησε να αποδείξει τις ικανότητές τους στο τιμόνι.

Στο βίντεο ο νεαρός Καζάκος οδηγώντας ένα κλασικό Lada και αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα, κατά τη διαδικασία επίδειξης ικανοτήτων drift, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και γκρέμισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην κεντρική πλατεία.

Πλάνα από κάμερες ασφαλείας δείχνουν τον οδηγό να αναπτύσει ταχύτητα και να απομακρύνεται από το πεσμένο δέντρο ύψους 12 μέτρων. Οι Αρχές εντόπισαν άμεσα τον δράστη, κατάσχεσαν το όχημα και του επέβαλαν πρόστιμο, ενώ τον υποχρέωσαν να αποκαταστήσει τη ζημιά.

Όχι, το Lada δεν έπαθε τίποτα

ΕΛΛΑΔΑ

Βαρδούσια: Εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και κάτω από χιονοστιβάδα τέσσερις ορειβάτες

ΚΟΣΜΟΣ

Αεροπορική τραγωδία στην Τουρκία: Τα ερωτήματα για το μοιραίο Falcon 50 – Εμπλέκονται και ξένες μυστικές υπηρεσίες;

ΕΛΛΑΔΑ

Σκοταδισμός στη Φλώρινα: Ο δήμαρχος διέκοψε συναυλία λόγω σλάβικων τραγουδιών – Απειλές κατά της Banda Entopica

ΚΟΣΜΟΣ

Χτύπημα των ΗΠΑ στη Νιγηρία: Τι επιδιώκει ο Τραμπ, γιατί η κυβέρνηση της χώρας λέει ότι το ενέκρινε

ΕΛΛΑΔΑ

Άρης Μουγκοπέτρος: Η εν διαστάσει σύζυγός του ζητούσε 700 ευρώ για να βλέπει τα παιδιά του, λέει συγγενής του

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπορείς να αρνηθείς αλκοτέστ; - Τι προβλέπει ο ΚΟΚ

LIFESTYLE

Έφη Θώδη κατά Νίκου Οικονομόπουλου: «Απαράδεκτος, θα τον παρακαλέσω να μην ξαναπεί αυτό το τραγούδι» (Video)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χειμερινές εκπτώσεις: Πότε ξεκινούν και πόσο θα διαρκέσουν

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι πολικές αρκούδες «ξαναγράφουν το DNA τους» για να επιβιώσουν από την υπερθέρμανση της Αρκτικής

LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας για Μαρία Αντωνά: «Μεγάλωσαν τα παιδιά μου, δεν κρύβομαι πια» (Video)

