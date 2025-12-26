search
26.12.2025 13:47

Ιαπωνία: Άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε υπαλλήλους εργοστασίου – Τουλάχιστον 14 τραυματίες 

26.12.2025 13:47
japan-astynomikoi

Δεκατέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε εργοστάσιο κατασκευής λάστιχων για βαρέα οχήματα της κεντρικής Ιαπωνίας όταν ένας άνδρας τους επιτέθηκε με μαχαίρι.

Εκπρόσωπος των υπηρεσιών Πρώτων Βοηθειών, διευκρίνισε ότι προηγήθηκε τηλεφώνημα από γειτονικό εργοστάσιο καουτσούκ με την πληροφορία ότι «πέντε ή έξι άνθρωποι μαχαιρώθηκαν» και ότι «υγρό σε μορφή σπρέι» χρησιμοποιήθηκε επίσης κατά την επίθεση.

Τα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης, ανάμεσά τους και το κανάλι NHK της δημόσιας τηλεόρασης, μετέδωσαν την σύλληψη ενός ανθρώπου που θεωρείται ύποπτος για απόπειρα δολοφονίας.

Από τους 14 τραυματίες, τουλάχιστον 6 νοσηλεύονται.

Τα βίαια εγκλήματα είναι σχετικά σπάνια στην Ιαπωνία, όπου το ποσοστό των ανθρωποκτονιών είναι χαμηλό και η νομοθεσία περί όπλων από τις πλέον αυστηρές.

