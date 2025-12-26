search
ΣΑΒΒΑΤΟ 27.12.2025 14:15
ΚΟΣΜΟΣ

26.12.2025 22:06

Ρωσία: Κάθειρξη 12 ετών σε πρώην διπλωμάτη, για «πώληση» κρατικών μυστικών στις ΗΠΑ – Video με τη στιγμή της σύλληψής του

rosos1

Δικαστήριο της Μόσχας καταδίκασε σήμερα έναν Ρώσο πρώην διπλωμάτη σε κάθειρξη 12 ετών σε ποινική αποικία υψίστης ασφαλείας με την κατηγορία ότι πουλούσε κρατικά μυστικά στις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών όταν υπηρετούσε στις ΗΠΑ.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB), ο διάδοχος της σοβιετικής KGB, ανακοίνωσε ότι ο Αρσένι Κονοβάλοφ, γεννημένος το 1987, κρίθηκε ένοχος για προδοσία. «Εξακριβώθηκε ότι ο Α.Σ. Κονοβάλοφ, υπάλληλος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, κατά την πολυετή αποστολή του στις ΗΠΑ μετέφερε ενεργά μυστικές πληροφορίες στις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, έναντι χρημάτων» σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ο Κονοβάλοφ συνελήφθη από την FSB τον Μάρτιο του 2024. Το πρακτορείο TASS δημοσίευσε ένα βίντεο με τον σοκαρισμένο Κονοβάλοφ να συλλαμβάνεται μέσα σε ένα βανάκι και να του αναγγέλλεται ότι θεωρείται ύποπτος για προδοσία.

Η FSB δεν διευκρίνισε τι είδους πληροφορίες παρέδωσε ο διπλωμάτης στις ΗΠΑ ή με ποια αμερικανική υπηρεσία συνεργαζόταν. Δεν υπάρχει κανένα σχόλιο προς το παρόν από τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Kommersant, ο Κονοβάλφο υπηρετούσε ως δεύτερος γραμματέας στο Γενικό Προξενείο της Ρωσίας στο Χιούστον, από το 2014 μέχρι το 2017.

