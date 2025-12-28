Συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι: «Το σχέδιο ειρήνης 20 σημείων έχει συμφωνηθεί κατά 90%», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος – «Μένουν μερικά ακανθώδη ζητήματα», πρόσθεσε ο Τραμπ (Video)

Στο επίκεντρο της παγκόσμιας διπλωματίας βρίσκεται, σήμερα (28/12), η Φλόριντα, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε στην έπαυλή του στο Μαρ-α-Λάγκο τον Ουκρανό Πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε μια προσπάθεια να οριστικοποιηθεί ο οδικός χάρτης για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Ζελένσκι και ο Τραμπ μίλησαν με τους ηγέτες της ΕΕ σε τηλεφωνική συνδιάλεξη και στη συνέχεια έδωσαν κοινή συνέντευξη Τύπου:

Δείτε video με τις κοινές δηλώσεις Τραμπ-Ζελένσκι:

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ άρχισε τις δηλώσεις του, αναφέροντας τους Ευρωπαίους ηγέτες με τους οποίους ο ίδιος και ο Ουκρανός ομόλογός του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μίλησαν πριν από λίγα λεπτά.

Αυτοί περιλαμβάνουν τους ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Γερμανίας, της Φινλανδίας, της Πολωνίας και της Νορβηγίας, καθώς και τους ηγέτες της Ε.Ε.

«Θεωρήσαμε σκόπιμο να μιλήσουμε μαζί τους και η συνάντησή μας ήταν εξαιρετική», είπε ο ίδιος και πρόσθεσε: «Καλύψαμε, όπως θα έλεγαν ορισμένοι, το 95%, δεν ξέρω το ποσοστό, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο για τον τερματισμό αυτού του πολέμου».

Ζελένσκι: «Συζητήθηκαν όλες οι πτυχές του ειρηνευτικού σχεδίου»

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ευχαρίστησε τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, «για την υπέροχη συνάντηση σε αυτό το καταπληκτικό μέρος».

Ακόμα, ο ίδιος είπε ότι οι ομάδες συζήτησαν σήμερα «όλες τις πτυχές του πλαισίου ειρήνης» και ότι το σχέδιο ειρήνης 20 σημείων έχει «συμφωνηθεί κατά 90%».

Στη συνέχεια, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόσθεσε: «Συμφωνήσαμε ότι οι εγγυήσεις ασφάλειας είναι ένα βασικό ορόσημο για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης και οι ομάδες μας θα συνεχίσουν να εργάζονται σε όλες τις πτυχές».

Τραμπ: «Μένουν μερικά ακανθώδη ζητήματα»

Δίνοντας τον λόγο στους δημοσιογράφους για ερωτήσεις, ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ρωτήθηκε για τις εγγυήσεις ασφάλειας σχετικά με την Ουκρανία και ο ίδιος απάντησε ως εξής: «Πιστεύω ότι τα πάμε πολύ καλά. Μπορεί να είμαστε πολύ κοντά ή να υπάρχουν ένα ή δύο πολύ δύσκολα ζητήματα, πολύ σκληρά ζητήματα, αλλά πιστεύω ότι τα πάμε πολύ καλά».

Ακόμα, ο Αμερικανός Πρόεδρος σημείωσε: «Έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο σήμερα, αλλά στην πραγματικότητα την έχουμε σημειώσει τον τελευταίο μήνα. Δεν είναι μια συμφωνία που γίνεται σε μια μέρα. Υπάρχουν πολύ περίπλοκα ζητήματα».

Ο Τραμπ, ρωτήθηκε αν θα σκεφτόταν να πάει στην Ουκρανία αν μπορούσε να βρει μια συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος.

«Δεν το προβλέπουμε», απάντησε ο ίδιος, σημειώνοντας: «Θα θέλαμε να κλείσουμε τη συμφωνία και να μην χρειαστεί να πάμε. Προσφέρθηκα να πάω και να μιλήσω στο κοινοβούλιό τους. Αν αυτό θα βοηθούσε, δεν ξέρω αν θα βοηθούσε. Νομίζω ότι πιθανότατα θα βοηθούσε, αλλά δεν ξέρω».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, παρενέβη και είπε στον Ντόναλντ Τραμπ ότι θα είναι ευπρόσδεκτος στην Ουκρανία αν θέλει να έρθει.

«Δεν είμαι σίγουρος ότι θα ήταν πραγματικά απαραίτητο, αλλά αν αυτό βοηθούσε να σωθούν 25.000 ζωές τον μήνα ή ό,τι άλλο μπορεί να είναι, σίγουρα θα ήμουν πρόθυμος να το κάνω», απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ρωτήθηκε για την πολύ αμφισβητούμενη περιοχή του Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία.

Έτσι, ο ίδιος απάντησε ότι «πρέπει να σεβόμαστε τον νόμο και τον λαό μας», καθώς και «το έδαφος που ελέγχουμε», τονίζοντας: «Και φυσικά, η στάση μας είναι πολύ σαφής. Γι’ αυτό και ο Πρόεδρος Τραμπ είπε ότι είναι ένα πολύ δύσκολο ζήτημα».

Ακόμα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία έχει «διαφορετική θέση από τη Ρωσία» στο θέμα αυτό.

Τραμπ: «Ο Πούτιν συνεργάζεται για τον πυρηνικό σταθμό στη Ζαπορίζια»

Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι έχει μιλήσει με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, για τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια της Ουκρανίας, ο οποίος βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο από την αρχή του πολέμου.

Συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε: «Ο Πρόεδρος Πούτιν συνεργάζεται με την Ουκρανία για να τον ανοίξει. Είναι πολύ καλός από αυτή την άποψη. Θέλει να τον δει ανοιχτό (σ.σ. τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια)».

«Δεν τον έχει χτυπήσει με πυραύλους», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ.