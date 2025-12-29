Μια σκηνή από την Ελλάδα στις καλύτερες φωτογραφίες του 2025 από το AP – Από την Πάτρα ως τη Γάζα, τα στιγμιότυπα της χρονιάς

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Λίγο πριν το τέλος του 2025, το πρακτορείο Associated Press επέλεξε τις 100 καλύτερες φωτογραφίες της χρονιάς που φεύγει, καταγράφοντάς τις.
Όπως σημειώνει το πρακτορείο: «Τα χρόνια περνούν, μερικές φορές πριν καν συνειδητοποιήσουμε ότι ο χρόνος έχει περάσει. Τα γεγονότα θολώνουν και συγχέονται. Οι ειδήσεις είναι συνταρακτικές, και ακόμη και εκείνοι που τις παρακολουθούν στενά μπορούν να νιώσουν μια αίσθηση αδιάκοπης ζάλης. Έτσι είναι η ζωή του 21ου αιώνα σε έναν συνδεδεμένο και χαοτικό πλανήτη.
Αλλά οι άνθρωποι — οι άνθρωποι ξεχωρίζουν, όπου και αν βρίσκονται. Και οι στιγμές στο χρόνο έχουν τη δύναμη να παγώνουν τον κόσμο με το κλικ του κλείστρου μιας ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής, ξανά και ξανά σε όλο τον πλανήτη — από τη Γάζα έως την Ουκρανία, από τις Φιλιππίνες έως την Αϊτή, από το Μέιν έως τον Λευκό Οίκο και την Καλιφόρνια και σε τόσα άλλα σημεία ενδιάμεσα.
Αυτό είναι που κατέγραψαν οι φωτογράφοι του Associated Press το 2025: το φρενήρες και το ήσυχο, το αιματηρό και το στοχαστικό, και ακόμη και υγιείς δόσεις χαράς, θαυμασμού και ανακάλυψης για να μας βοηθήσουν να δούμε ότι ο βίαιος και μερικές φορές ανεξήγητος κόσμος μας είναι γεμάτος και από καλά πράγματα».
Δείτε τις πρώτες 10 πρώτες φωτογραφίες από τις 100 που ξεχώρισε το Associated Press για το 2025:
