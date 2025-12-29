Μια σκηνή από την Ελλάδα στις καλύτερες φωτογραφίες του 2025 από το AP – Από την Πάτρα ως τη Γάζα, τα στιγμιότυπα της χρονιάς

Λίγο πριν το τέλος του 2025, το πρακτορείο Associated Press επέλεξε τις 100 καλύτερες φωτογραφίες της χρονιάς που φεύγει, καταγράφοντάς τις.

Όπως σημειώνει το πρακτορείο: «Τα χρόνια περνούν, μερικές φορές πριν καν συνειδητοποιήσουμε ότι ο χρόνος έχει περάσει. Τα γεγονότα θολώνουν και συγχέονται. Οι ειδήσεις είναι συνταρακτικές, και ακόμη και εκείνοι που τις παρακολουθούν στενά μπορούν να νιώσουν μια αίσθηση αδιάκοπης ζάλης. Έτσι είναι η ζωή του 21ου αιώνα σε έναν συνδεδεμένο και χαοτικό πλανήτη.

Αλλά οι άνθρωποι — οι άνθρωποι ξεχωρίζουν, όπου και αν βρίσκονται. Και οι στιγμές στο χρόνο έχουν τη δύναμη να παγώνουν τον κόσμο με το κλικ του κλείστρου μιας ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής, ξανά και ξανά σε όλο τον πλανήτη — από τη Γάζα έως την Ουκρανία, από τις Φιλιππίνες έως την Αϊτή, από το Μέιν έως τον Λευκό Οίκο και την Καλιφόρνια και σε τόσα άλλα σημεία ενδιάμεσα.

Αυτό είναι που κατέγραψαν οι φωτογράφοι του Associated Press το 2025: το φρενήρες και το ήσυχο, το αιματηρό και το στοχαστικό, και ακόμη και υγιείς δόσεις χαράς, θαυμασμού και ανακάλυψης για να μας βοηθήσουν να δούμε ότι ο βίαιος και μερικές φορές ανεξήγητος κόσμος μας είναι γεμάτος και από καλά πράγματα».

Δείτε τις πρώτες 10 πρώτες φωτογραφίες από τις 100 που ξεχώρισε το Associated Press για το 2025:

Ένας διαδηλωτής με αλεξίσφαιρο γιλέκο και με μια ασπίδα που άρπαξε από έναν αστυνομικό, φωνάζει έξω από το Singha Durbar, την έδρα της κυβέρνησης του Νεπάλ, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης κατά της διαφθοράς και της απαγόρευσης των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης στο Κατμαντού, στις 9 Σεπτεμβρίου 2025. (AP Photo/Niranjan Shrestha)

Βουτιά σε μια παγωμένη πισίνα στον παγωμένο ποταμό Songhua στο Χαρμπίν της Κίνας, στις 7 Ιανουαρίου 2025. (AP Photo/Andy Wong)

Μια πολική αρκούδα ξεκουράζεται στις σκάλες ενός εγκαταλελειμμένου ερευνητικού σταθμού στο νησί Koluchin, κοντά στη Chukotka της Ρωσίας, στις 18 Σεπτεμβρίου 2025. (AP Photo/Vadim Makhorov)

Καπνός υψώνεται μετά από ισραηλινή επίθεση στην πόλη της Γάζας την 1η Ιουνίου 2025. (AP Photo/Jehad Alshrafi)

Πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες που κατακαίνε μια παραθαλάσσια ιδιοκτησία στο Μαλιμπού της Καλιφόρνιας, κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς Palisades στις 8 Ιανουαρίου 2025. (AP Photo/Etienne Laurent)

Ο Λουίς Σάντσεζ, στο κέντρο, ταξιδεύει με βάρκα μαζί με άλλους μετανάστες από τη Βενεζουέλα, αφού εγκατέλειψε κάθε ελπίδα να φτάσει στις ΗΠΑ, εν μέσω της σκληρής πολιτικής του προέδρου Τραμπ κατά της μετανάστευσης, στις 23 Φεβρουαρίου 2025, κοντά στο Γκάρντι Σουγκντούμπ, κατά μήκος της καραϊβικής ακτής του Παναμά. (AP Photo/Matias Delacroix)

Οι φαν τραγουδούν μαζί με το κινέζικο πανκ ροκ συγκρότημα Gum Bleed κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του σε μουσικό φεστιβάλ στο Χανγκτσόου της Κίνας, στις 17 Ιανουαρίου 2025. (AP Photo/Aaron Favila)

Ένας άνδρας μεταφέρει ένα πρόβατο με μοτοσικλέτα κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς στην Πάτρα, Ελλάδα, στις 13 Αυγούστου 2025. (AP Photo/Thanassis Stavrakis)

Η Ισραηλινή αιχμάλωτη, Arbel Yehoud, η οποία κρατήθηκε όμηρος από τη Χαμάς στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου 2023, συνοδεύεται από μαχητές καθώς παραδίδεται στον Ερυθρό Σταυρό στις 30 Ιανουαρίου 2025, στο Χαν Γιουνίς, στη Λωρίδα της Γάζας. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)

Ένα άγαλμα του εκλιπόντος προέδρου της Συρίας, Χαφέζ Άσαντ, το οποίο καταστράφηκε κατά τη διάρκεια της ανατροπής του καθεστώτος Άσαντ, στην κορυφή ενός βουνού στο Νταϊρ Ατίγια της Συρίας, στις 5 Ιανουαρίου 2025. (AP Photo/Ghaith Alsayed)

Διαβάστε επίσης:

PostNord: Όχι πια… γράμματα, μόνο δέματα – Τέλος εποχής για τα δανέζικα ταχυδρομεία

Ζελένσκι: Το ειρηνευτικό σχέδιο πρέπει να τεθεί σε δημοψήφισμα – Αν συμφωνήσουν ΗΠΑ και Ευρώπη, να μιλήσουμε με τη Μόσχα

Άγριο έγκλημα στην Πενσιλβάνια: 18χρονος πυροβόλησε τους γονείς του, νεκρή η μητέρα του (photos)