ΔΕΥΤΕΡΑ 29.12.2025 17:28
29.12.2025 14:53

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής της πυγμαχίας, Άντονι Τζόσουα, εμπλέκεται σε δυστύχημα με νεκρούς στη Νιγηρία

29.12.2025 14:53
Μπλεγμένος σε υπόθεση τροχαίου με δύο νεκρούς στη Νιγηρία, φέρεται να είναι ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών, Άντονι Τζόσουα.

Ο πυγμάχος, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ τραυματίστηκε και αυτός στο τροχαίο στο οποίο χρειάστηκε να γίνει ο απεγκλωβισμός του από το δικό του αυτοκίνητο.

Δεν είναι ξεκάθαρο αν ήταν αυτός που το προκάλεσε, ενώ εκπρόσωποί του δεν έκαναν κάποια δήλωση. 

