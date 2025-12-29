Ο παγκόσμιος πρωταθλητής της πυγμαχίας, Άντονι Τζόσουα, εμπλέκεται σε δυστύχημα με νεκρούς στη Νιγηρία

Μπλεγμένος σε υπόθεση τροχαίου με δύο νεκρούς στη Νιγηρία, φέρεται να είναι ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών, Άντονι Τζόσουα.

Ο πυγμάχος, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ τραυματίστηκε και αυτός στο τροχαίο στο οποίο χρειάστηκε να γίνει ο απεγκλωβισμός του από το δικό του αυτοκίνητο.

Δεν είναι ξεκάθαρο αν ήταν αυτός που το προκάλεσε, ενώ εκπρόσωποί του δεν έκαναν κάποια δήλωση.

Photos of Anthony Joshua being removed from the crash 💔 https://t.co/QpTQHrmNWt pic.twitter.com/ySOrIDpOT9 December 29, 2025

