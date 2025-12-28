search
28.12.2025 22:34

Σοκ στο Ισημερινή Γουινέα – Σουδάν για το Κόπα Άφρικα: Κατέρρευσε ο τερματοφύλακας Ελνέελ

28.12.2025 22:34
termatofylakas-lipothymia

Μία σοκαριστική στιγμή σημειώθηκε στο 35ο λεπτό της ποδοσφαιρικής αναμέτρησης Ισημερινή Γουινέα – Σουδάν για το Κόπα Αφρικα.

Ο τερματοφύλακας του Σουδάν Μονγκέντ Ελνέελ, κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο προκαλώντας παγωμάρα στο στάδιο. Επικράτησε πανικός και ανησυχία, με τους γιατρούς να τρέχουν από πάνω του. Ο τερματοφύλακας τελικά είχε μία λιποθυμία και λίγο μετά συνήλθε.

Μάλιστα συνέχισε και τον αγώνα αφού οι γιατροί του έδωσαν το ΟΚ.

Δείτε την τρομακτική στιγμή:

