Νικ Κύργιος: Επικράτησε της Αρίνα Σαμπαλένκα στη «Μάχη των Φύλων» με 2-0 σετ

Ο Νικ Κύργιος ήταν ο νικητής στο ιδιαίτερο exhibition τένις παιχνίδι απέναντι στο Νο.1 του κόσμου, Αρίνα Σαμπαλένκα, επικρατώντας με 2-0 σετ (3-6, 3-6) σε μια αναμέτρηση που διεξήχθη στην Coca-Cola Arena του Ντουμπάι και συγκέντρωσε τα βλέμματα, περισσότερο για το concept και λιγότερο για την αγωνιστική της σημασία.

Ο Αυστραλός τενίστας επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό του, εκμεταλλεύτηκε το σερβίς του και διαχειρίστηκε με άνεση τις κρίσιμες στιγμές, δείχνοντας μεγαλύτερη σταθερότητα και καθαρό μυαλό από την κορυφαία παίκτρια της WTA.

Η αναμέτρηση διεξήχθη με ειδικά προσαρμοσμένους κανονισμούς, με στόχο την εξισορρόπηση των φυσικών διαφορών και την ενίσχυση του θεάματος:

Μικρότερο γήπεδο: Η πλευρά της Σαμπαλένκα ήταν μειωμένη κατά 9%, ποσοστό που -σύμφωνα με τους διοργανωτές- αντικατοπτρίζει τη μέση διαφορά ταχύτητας κίνησης μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Ένα σερβίς ανά πόντο: Καταργήθηκε το δεύτερο σερβίς, περιορίζοντας το μεγαλύτερο όπλο του Κύργιου.

Format αγώνα: Ο αγώνας κρίθηκε στα δύο νικηφόρα σετ, με tie-break 10 πόντων να αντικαθιστά το τρίτο σετ.

And that's all she wrote!



Nick Kyrgios defeats Aryna Sabalenka to win the Battle of the Sexes 👏 pic.twitter.com/9Yysdt6F5V — Tennis Channel (@TennisChannel) December 28, 2025

Στις κερκίδες βρέθηκε πλήθος διασήμων, με τον Ρονάλντο, το «Φαινόμενο» να ξεχωρίζει ανάμεσα τους επίσημους προσκεκλημένους.

Ο Κύργιος κατέκτησε και τα δύο σετ χωρίς να απειληθεί ουσιαστικά, φτάνοντας στη νίκη με 2-0. Η Σαμπαλένκα προσπάθησε να απαντήσει με ένταση και δύναμη από τη βασική γραμμή, ωστόσο δεν βρήκε διάρκεια στο παιχνίδι της, με τα αβίαστα λάθη να της στερούν τη δυνατότητα να διεκδικήσει κάτι παραπάνω.

Διαβάστε επίσης:

Αντετοκούνμπο: «Μη μου κάνετε αυτή την ερώτηση, είναι ασέβεια»

Μιχάλης Ζαμπίδης: Ο Iron Mike επιστρέφει στη δράση 10 χρόνια μετά – «Μείνετε συντονισμένοι»

Βίρτους Μπολόνια-Ολυμπιακός 94-97: Κλείσιμο με διπλό για το 2025 από τους «ερυθρόλευκους»