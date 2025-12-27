Βίρτους Μπολόνια-Ολυμπιακός 94-97: Κλείσιμο με διπλό για το 2025 από τους «ερυθρόλευκους»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
O Ολυμπιακός φλέρταρε με την ήττα στην Μπολόνια κόντρα στην Βίρτους αλλά τελικά έφυγε με το διπλό (94-97) από τη ιταλική πόλη κλείνοντας με νίκη τις υποχρεώσεις του στην Euroleague για το 2025.
Με τον Φουρνιέ στον πάγκο και τον Παπανικολάου σε θέση «3» ξεκίνησε την αναμέτρηση ο Ολυμπιακός, με τον αρχηγό των «ερυθρολεύκων» να ανοίγει το σκορ από τα 6.75μ. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα είχαν επιθετικό ρυθμό με τον Ουόκαπ να γράφει το 5-8 και τον Έντουαρντς να μειώνει σε 7-8 στο 2΄. Ο Βεζένκοφ βρήκε σκορ μέσα από την ρακέτα (7π. 7-12 στο 3’), με την ιταλική ομάδα να «τρέχει» ένα γρήγορο 5-0 για να φέρει το παιχνίδι σε ισορροπία (12-12 στο 5’). Ο Παγιόλα έδωσε το πρώτο προβάδισμα στην ομάδα του, με τον Ντόρσεϊ να απαντά άμεσα με τρίποντο για το 14-15, σε ένα ματς με γρήγορο ρυθμό και υψηλό σκορ. Oι Πειραιώτες μετρούσαν ήδη 5 λάθη, με την ομάδα του Ιβάνοβιτς να διατηρεί ένα μικρό προβάδισμα (+3, 20-17 στο 8’), την ώρα που ο Φουρνιέ βρήκε τους πρώτους του πόντους για το 20-20. Ο Σμάιλαγκις με σουτ στην εκπνοή του δεκαλέπτου έγραψε το 22-20 της πρώτης περιόδου, με τον Ολυμπιακό να έχει κενά διαστήματα στην απόδοση του.
Νιλικίνα και Φουρνιέ έβαλαν μπροστά τους «ερυθρόλευκους» στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου (27-28), με την Βίρτους να συμπληρώνει μέσα σε 2’ τα πέντε ομαδικά φάουλ. Ο Πίτερς βρήκε τους πρώτους του πόντους για το +5 (27-32 στο 13’), με τον Μόργκαν να μειώνει με γκολ – φάουλ σε 32-34 στο 14’. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ανέβασε την ένταση της, ο Φουρνιέ «πυροβολούσε» από τα 6.75μ. (3/3τρ.), την στιγμή που το «ερυθρόλευκο» προβάδισμα ανέβηκε στο +8 (32-40 στο 15’) για πρώτη φορά στην αναμέτρηση. Ο Πίτερς έδωσε σημαντικές λύσεις μέσα από την ρακέτα (7π.3ρ.), με τον Ολυμπιακό να πηγαίνει το προβάδισμα του σε διψήφια επίπεδα (+10, 34-44 στο 16’) και τον Έντουαρντς να αποτελεί μόνιμη πηγή κινδύνου για τους «ερυθρόλευκους» (14π.). Οι Πειραιώτες ήλεγχαν πλήρως τον ρυθμό, κλείνοντας το πρώτο μέρος στο +9 (41-50), με το δίδυμο Πίτερς – Ντόρσεϊ να κάνει πολύ καλή δουλειά.
Με τρίποντο του Φουρνιέ μπήκε ο Ολυμπιακός στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου (41-53), με τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα να ελέγχουν τον ρυθμό, ψάχνοντας παράλληλα αμυντική σταθερότητα (45-57 στο 22’). Άλστον και Σμάιλαγκιτς έδωσαν σκορ από μακριά για να μειώσουν στο -6 (51-57 στο 25’), με τον Βεζένκοφ να απαντά με γκολ-φάουλ για το 51-60. Ο Φουρνιέ είχε βρει το χέρι του από τα 6.75μ. (5/6τρ.), με τους «ερυθρόλευκους» να διατηρούν το προβάδισμα τους σε ασφαλή επίπεδα (+14, 53-67 στο 26’). Πλέον οι Πειραιώτες ήταν το απόλυτο αφεντικό της αναμέτρησης, εκτελούσαν με πολύ καλά ποσοστά από τα 6.75μ. (9/18τρ), κρατώντας παράλληλα χαμηλά την Βίρτους (56π.). Το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου βρήκε τον Ολυμπιακό στο +18 (59-77), με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να έχει βάλει σημαντικές βάσεις για ένα πολύτιμο διπλό.
Ο Ουόκαπ χρεώθηκε με δυο γρήγορα φάουλ στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου, με τον Τεξανό να αποβάλλεται με πέντε φάουλ. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας επιστράτευσε ένα σχήμα με δυο πόιντ – γκαρντ (Νιλικίνα-Μόρις) για να κοντρολάρει τον ρυθμό, με τον Χάκετ να βρίσκει τους πρώτους του πόντους για να μειώσει στο -13 (67-80 στο 33′). Ο Μόργκαν με νέο σουτ έβαλε περισσότερη πίεση στους Πειραιώτες (70-80), ο Νιάνγκ κάρφωσε στον αιφνιδιασμό και στον Ολυμπιακό άρχισαν να ξυπνούν μνήμες Βαρκελώνης, Βελιγραδιου και… ΣΕΦ κόντρα στην Βαλένθια. Ο Μόργκαν με νέο σουτ έριξε την διαφορά στο -5 (75-80 στο 34′), την ώρα που ο Ντόρσεϊ με τρίποντο-ανάσα έγραψε το 75-83. Η ομάδα του Ιβάνοβιτς είχε ανεβάσει την ένταση της στις δυο πλευρές του παρκέ, ο Μιλουτίνοφ με φόλοου έγραψε το 77-85 στο 35′, με τον Ολυμπιακό να αντέχει στην… ιταλική πίεση. Ο Βεζένκοφ με κρίσιμο τρίποντο επανέφερε την διαφορά σε διψήφια επίπεδα (+10, 78-88 στο 36′), με τον Βιλντόζαν να απαντά με δυο συνεχόμενα σουτ από τα 6.75μ. μειώνοντας στο -4 (84-88 στο 37
Τα δεκάλεπτα: 25-23, 41-50, 59-77, 94-97.
