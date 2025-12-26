search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.12.2025 20:01
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.12.2025 17:29

Η γρίπη Α «χτύπησε» τον Παναθηναϊκό: Aναβλήθηκε για την Τρίτη το παιχνίδι με το Μαρούσι – Στο… κρεβάτι οκτώ παίκτες

26.12.2025 17:29
panathinaikos-euroleague

Την Τρίτη (30/12 στις 18:30) θα διεξαχθεί ο αγώνας του Αμαρουσίου με τον Παναθηναϊκό για την 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL, ο οποίος ήταν προγραμματισμένος για το απόγευμα του Σαββάτου (27/12 στις 18:30), αλλά αναβλήθηκε εξαιτίας πολλών κρουσμάτων γρίπης Α στους πράσινους.

Ειδικότερα, οκτώ παίκτες του Παναθηναϊκού και τρία μέλη του επιτελείου των “πρασίνων” ταλαιπωρούνται από γρίπη Α.

Οι εκπρόσωποι της ΚΑΕ Ολυμπιακός ζήτησαν στο εξής οι εξετάσεις ασθενών αθλητών να γίνονται σε δημόσια νοσοκομεία, πρόταση που έγινε ομόφωνα δεκτή. Αυτό δεν μπορούσε, πάντως, να συμβεί σήμερα καθώς παίκτες και προπονητές του Παναθηναϊκού βρίσκονται στις οικίες τους, σε απομόνωση.

Έτσι, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θα έχει τρεις ημέρες (Παρασκευή, Σάββατο, Δευτέρα) για να ξεπεράσει τα προβλήματά της. Το ματς με το Μαρούσι ακολουθεί το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens (2/1 στις 21:15) για την 19η αγωνιστική της EuroLeague.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Σας ενημερώνουμε ότι ο αγώνας ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR που ήταν προγραμματισμένος για τις 27/12/25 και ώρα 18:30 για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL, αναβάλλεται και θα διεξαχθεί την Τρίτη 30/12/25 και ώρα 18:30 με live τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ».

Διαβάστε επίσης:

Επιδημία γρίπης στον Παναθηναϊκό: Οκτώ παίκτες και τρία μέλη της ομάδας ασθενείς, ζήτησαν αναβολή στο ματς με το Μαρούσι

Euroleague: Ο Ολυμπιακός αποχαιρετά το 2025 με δύσκολο ματς απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια

Τουρκία: Άλλες 14 συλλήψεις για το σκάνδαλο με τον παράνομο στοιχηματισμό – Ανάμεσά τους ποδοσφαιριστές

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ragousis_kontotoli_1
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Εις σάρκαν μίαν Ραγκούσης και Κοντοτόλη (Photos)

liggeridis-astynomikos–1536×864
ΕΛΛΑΔΑ

russia_workers_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Μόλις στο 2,1% η ανεργία – Η Μόσχα ανησυχεί για… έλλειψη εργαζομένων

vardousia-
ΕΛΛΑΔΑ

Βαρδούσια: Εντοπίστηκαν νεκροί και κάτω από χιονοστιβάδα τέσσερις ορειβάτες

turkey_libya_1
ΚΟΣΜΟΣ

Αεροπορική τραγωδία στην Τουρκία: Τα ερωτήματα για το μοιραίο Falcon 50 – Εμπλέκονται και ξένες μυστικές υπηρεσίες;

Δείτε όλες τις ειδήσεις
alkotest_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπορείς να αρνηθείς αλκοτέστ; - Τι προβλέπει ο ΚΟΚ

thodi-oikonomopoulos-new
LIFESTYLE

Έφη Θώδη κατά Νίκου Οικονομόπουλου: «Απαράδεκτος, θα τον παρακαλέσω να μην ξαναπεί αυτό το τραγούδι» (Video)

vitrina-ekptoseis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χειμερινές εκπτώσεις: Πότε ξεκινούν και πόσο θα διαρκέσουν

Αντίστροφη μέτρηση για την εξαφάνιση των πολικών αρκούδων - Media
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι πολικές αρκούδες «ξαναγράφουν το DNA τους» για να επιβιώσουν από την υπερθέρμανση της Αρκτικής

liagkas-arnaoutoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας για Μαρία Αντωνά: «Μεγάλωσαν τα παιδιά μου, δεν κρύβομαι πια» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.12.2025 20:00
ragousis_kontotoli_1
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Εις σάρκαν μίαν Ραγκούσης και Κοντοτόλη (Photos)

liggeridis-astynomikos–1536×864
ΕΛΛΑΔΑ

russia_workers_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Μόλις στο 2,1% η ανεργία – Η Μόσχα ανησυχεί για… έλλειψη εργαζομένων

1 / 3