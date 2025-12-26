Η γρίπη Α «χτύπησε» τον Παναθηναϊκό: Aναβλήθηκε για την Τρίτη το παιχνίδι με το Μαρούσι – Στο… κρεβάτι οκτώ παίκτες

Την Τρίτη (30/12 στις 18:30) θα διεξαχθεί ο αγώνας του Αμαρουσίου με τον Παναθηναϊκό για την 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL, ο οποίος ήταν προγραμματισμένος για το απόγευμα του Σαββάτου (27/12 στις 18:30), αλλά αναβλήθηκε εξαιτίας πολλών κρουσμάτων γρίπης Α στους πράσινους.

Ειδικότερα, οκτώ παίκτες του Παναθηναϊκού και τρία μέλη του επιτελείου των “πρασίνων” ταλαιπωρούνται από γρίπη Α.

Οι εκπρόσωποι της ΚΑΕ Ολυμπιακός ζήτησαν στο εξής οι εξετάσεις ασθενών αθλητών να γίνονται σε δημόσια νοσοκομεία, πρόταση που έγινε ομόφωνα δεκτή. Αυτό δεν μπορούσε, πάντως, να συμβεί σήμερα καθώς παίκτες και προπονητές του Παναθηναϊκού βρίσκονται στις οικίες τους, σε απομόνωση.

Έτσι, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θα έχει τρεις ημέρες (Παρασκευή, Σάββατο, Δευτέρα) για να ξεπεράσει τα προβλήματά της. Το ματς με το Μαρούσι ακολουθεί το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens (2/1 στις 21:15) για την 19η αγωνιστική της EuroLeague.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Σας ενημερώνουμε ότι ο αγώνας ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR που ήταν προγραμματισμένος για τις 27/12/25 και ώρα 18:30 για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL, αναβάλλεται και θα διεξαχθεί την Τρίτη 30/12/25 και ώρα 18:30 με live τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ».

Διαβάστε επίσης:

Επιδημία γρίπης στον Παναθηναϊκό: Οκτώ παίκτες και τρία μέλη της ομάδας ασθενείς, ζήτησαν αναβολή στο ματς με το Μαρούσι

Euroleague: Ο Ολυμπιακός αποχαιρετά το 2025 με δύσκολο ματς απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια

Τουρκία: Άλλες 14 συλλήψεις για το σκάνδαλο με τον παράνομο στοιχηματισμό – Ανάμεσά τους ποδοσφαιριστές