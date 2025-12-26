Euroleague: Ο Ολυμπιακός αποχαιρετά το 2025 με δύσκολο ματς απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια

Εκτός έδρας θα πει «αντίο» στο 2025 ο Ολυμπιακός, καθώς αγωνίζεται απόψε (26/12, 21:30) στην Μπολόνια απέναντι στη Βίρτους για την 12η αγωνιστική της Euroleague.

Μετά τις τρεις διαδοχικές ήττες του από Ερυθρό Αστέρα, Μπαρτσελόνα και Βαλένθια, ο Ολυμπιακός χρειαζόταν μία νίκη, την πέτυχε απέναντι στην Βιλερμπάν, την προηγούμενη αγωνιστική. Μετά το ντεμπούτο του Μόντε Μόρις με τη φανέλα του Ολυμπιακού κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου την Κυριακή (21/12), έρχεται η ώρα να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του ο Αμερικανός πόιντ γκαρντ και στη Euroleague.

Η ομάδα του Πειραιά βρίσκεται στο 9-7 έχοντας αγώνα λιγότερο, αφού είχε αναβληθεί το παιχνίδι με τη Φενερμπαχτσέ στο ΣΕΦ για την 14η αγωνιστική λόγω της κακοκαιρίας που έπληξε την Αττική και το ΣΕΦ. Η Βίρτους Μπολόνια βρίσκεται στο 8-9 και προέρχεται από επώδυνη ήττα, με 90-89, από τον Ερυθρό Αστέρα, στο Βελιγράδι.

Η νίκη είναι εκ των ων ουκ άνευ για την ομάδα του Πειραιά που λόγω των τραυματισμών που αντιμετωπίζει υποχώρησε στον βαθμολογικό πίνακα και πλέον χρειάζεται νίκες και μακριά από το ΣΕΦ για να επιστρέψει στις πρώτες θέσεις. Και η “Virtus Arena” είναι μία από τις έδρες που ο Ολυμπιακός… πρέπει να νικήσει… πριν μεταβεί στο Telekom Center Athens στις 2 Ιανουαρίου για τον ευρωπαϊκό ντέρμπι «αιωνίων» με τον Παναθηναϊκό για την 19η αγωνιστική.

Πρόγραμμα και αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής στη Euroleague

Ζαλγκίρις Κάουνας -Παναθηναϊκός 85-92

Ντουμπάι – Αρμάνι Μιλάνο 99-92

Φενερμπαχτσέ -Μπαρτσελόνα 72-71

Μπάγερν Μονάχου -Χαποέλ Τελ Αβίβ 72-82

Βαλένθια -Μπασκόνια 91-81

Βιλερμπάν -Αναντολού Εφές 103-99 -2 παρ. (80-80κ.α., 92-92 παρ.)

Παρί -Ερυθρός Αστέρας 102-92

Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου

19:00 Παρτιζάν -Μακάμπι Τελ Αβίβ

20:30 Μονακό -Ρεάλ Μαδρίτης

21:30 Βίρτους Μπολόνια -Ολυμπιακός

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Χάποελ Τελ Αβίβ 13-5 Βαλένθια 12-6 Παναθηναϊκός 12-6 Μπαρτσελόνα 12-6 Φενερμπαχτσέ 11-6 Μονακό 10-7 Ρεάλ Μαδρίτης 10-7 Ζαλγκίρις Κάουνας 10-8 Ερυθρός Αστέρας 10-8 Ολυμπιακός 9-7 Αρμάνι Μιλάνο 9-9 Ντουμπάι 9-9 Βίρτους Μπολόνια 8-9 Μακάμπι Τελ Αβίβ 7-10 Παρτιζάν 6-11 Αναντολού Εφές 6-12 Μπασκόνια 6-12 Παρί 6-12 Μπάγερν Μονάχου 5-13 Βιλερμπάν 5-13

