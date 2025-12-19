search
ΣΑΒΒΑΤΟ 20.12.2025 00:00
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.12.2025 23:21

Euroleague: Επέστρεψε στις νίκες ο Ολυμπιακός, 107-84 την ουραγό Βιλερμπάν στο ΣΕΦ

19.12.2025 23:21
osfp vilerban

Απέναντι σε μία ομάδα που δεν ενδείκνυται για… συμπεράσματα, την ουραγό Βιλερμπάν, ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες μετά από τρεις διαδοχικές ήττες, επικρατώντας με 107-84, στο ΣΕΦ, για την 17η αγωνιστική της Euroleague. Οι «ερυθρόλευκοι» θα κάνουν Χριστούγεννά με χαμόγελα, μετά την απογοήτευση για τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα στη διοργάνωση.
Ο Ολυμπιακός που δεν είχε τους τραυματίες Ουόρντ, ΜακΚίσικ (ο Μόντε Μόρις θα κάνει ντεμπούτο με τον Κολοσσό) ανέβηκε στο 9-7 με αγώνα λιγότερο λόγω της αναβολής του αγώνα του με τη Φενερμπαχτσέ στο ΣΕΦ. Η Βιλερμπάν είναι τελευταία με ρεκόρ 4-13.

Η ομάδα του Πειραιά οικοδόμησε διψήφια διαφορά από την 1η περίοδο, τη συντήρησε με πολυφωνία στην επίθεση και αποτελεσματικότητα στην άμυνα, με τον Μπαρτζώκα να έχει την ευκαιρία να ρίξει τους Σέιμπεν Λι και Όμηρο Νετζήπογλου στο παρκέ στο τέλος. 

Πρώτος σκόρερ των «ερυθρόλευκων» αναδείχτηκε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 22 πόντους (4/8 τρίποντα) και 6 ασίστ, ο Εβάν Φουρνιέ σημείωσε 21 πόντους με 2/3 τρίποντα, ο Σάσα Βεζένκοφ πέτυχε 17 πόντους με 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ διψήφιοι ήταν Νιλικίνα (11π.), Μιλουτίνοφ (10π.,6ρ.) και Χολ (10π.). Ο Πίτερς, σε μια βραδιά που ήταν άστοχος έξω από τη γραμμή του τριπόντου (2/6) σημείωσε 6 πόντους και μάζεψε 7 ριμπάουντ. 

Η Βιλερμπάν που δεν είχε τον κορυφαίο παίκτη της Νάντο ντε Κολό (τραυματίας) υπέπεσε σε 16 λάθη (9 ο Ολυμπιακός) και είχε διψήφιους δύο παίκτες, τους Σακίλ Χάρισον (11π.) και Έντουιν Τζάκσον (10π.). 

Τραυματίστηκε σοβαρά στην 3η περίοδο ο Αρμέλ Τραορέ από πλευράς Βιλερμπάν και πήρε τον δρόμο προς τ’ αποδυτήρια υποβασταζόμενος.

Τα δεκάλεπτα: 26-14, 44-34, 75-56, 107-84

Διαβάστε επίσης

Conference League: Μυθική ανατροπή η ΑΕΚ από 0-2 σε 3-2 την Κραϊόβα – Πρόκριση στους «16»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τρολάρει τα σενάρια περί ανταλλαγής του: «Είμαι η πιο καυτή… γκόμενα στο παιχνίδι αυτή τη στιγμή» – Τι είπε για τον τραυματισμό του και τους Bucks

Νίκος Παππάς: Το κακό είχε ξεκινήσει από τα… παρκέ – Τα επεισόδια με Σκουντή, Μπουρούση και Σκουρτόπουλο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
alabama dolofonia
ΚΟΣΜΟΣ

Οικογενειακή τραγωδία στις ΗΠΑ: Νεκρή γνωστή δημοσιογράφος – Δολοφονία και αυτοκτονία βλέπει η Αστυνομία

peripoliko-nyxta
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στα Άνω Λιόσια: Άγνωστος «γάζωσε» επιχείρηση με χαλιά – Εντοπίστηκαν 10 κάλυκες

ukraine fwties
ΚΟΣΜΟΣ

Επτά νεκροί σε ρωσικό πυραυλικό πλήγμα στην περιοχή της Οδησσού

PIROSVESTIKI_FILE
ΕΛΛΑΔΑ

«e-Pyrasfaleia»: Ολοκληρωμένος ψηφιακός οδηγός πυρασφάλειας σε μία εφαρμογή

osfp vilerban
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Επέστρεψε στις νίκες ο Ολυμπιακός, 107-84 την ουραγό Βιλερμπάν στο ΣΕΦ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
michalis-aerakis-new
LIFESTYLE

Μιχάλης Αεράκης: Από τον «Σασμό» στο... Χόλιγουντ - Η πρόταση από το εξωτερικό που τον εξέπληξε (Video)

kovesi_1912_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Κόβεσι φεύγει, οι εισαγγελείς (στην Ελλάδα) μένουν…

kourabiedes_sintagi
CUCINA POVERA

Η αυθεντική συνταγή για τους φημισμένους κουραμπιέδες Ν. Καρβάλης και όλα τα μυστικά τους

trakter xristougenna 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε αδιέξοδο η κυβέρνηση μετά το «όχι» των αγροτών – «Ξήλωσαν» το επιχείρημα για μπλόκο των χριστουγεννιάτικων διελεύσεων

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Δεύτερος γύρος πληρωμών σήμερα το απόγευμα - Ποιοι θα πάνε στα ΑΤΜ (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.12.2025 23:59
alabama dolofonia
ΚΟΣΜΟΣ

Οικογενειακή τραγωδία στις ΗΠΑ: Νεκρή γνωστή δημοσιογράφος – Δολοφονία και αυτοκτονία βλέπει η Αστυνομία

peripoliko-nyxta
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στα Άνω Λιόσια: Άγνωστος «γάζωσε» επιχείρηση με χαλιά – Εντοπίστηκαν 10 κάλυκες

ukraine fwties
ΚΟΣΜΟΣ

Επτά νεκροί σε ρωσικό πυραυλικό πλήγμα στην περιοχή της Οδησσού

1 / 3