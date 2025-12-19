Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τρολάρει τα σενάρια περί ανταλλαγής του: «Είμαι η πιο καυτή… γκόμενα στο παιχνίδι αυτή τη στιγμή» – Τι είπε για τον τραυματισμό του και τους Bucks

Με μία… Greek Freak ατάκα σχολίασε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τις συνεχιζόμενες φήμες περί ανταλλαγής του, ενώ μίλησε και για τον τραυματισμό του.

«Είμαι η πιο καυτή… γκόμενα στο παιχνίδι αυτή τη στιγμή» είπε χαρακτηριστικά ο Γιάννης στους δημοσιογράφους που τον ρωτούσαν για τα περί ανταλλαγής, πριν από την ήττα των Milwaukee Bucks από τους Toronto Raptors με 111-105 στο Fiserv Forum.

Ο Γιάννης υποβάθμισε τις φήμες γύρω από μια πιθανή αποχώρησή του από την ομάδα του Ουισκόνσιν, απορρίπτοντας οποιαδήποτε προσωπική εμπλοκή σε ενδεχόμενες συζητήσεις.

«Αν ο ατζέντης μου μιλάει με τους Bucks γι’ αυτό, είναι δικό του θέμα. Μπορεί να έχει όποια συζήτηση θέλει. Στο τέλος της ημέρας, εγώ δεν δουλεύω για τον ατζέντη μου, ο ατζέντης μου δουλεύει για μένα. Και θα υπάρξουν συζητήσεις ανάμεσα σε εκείνον και τους Bucks, σε εκείνον και τους άλλους παίκτες του, σε εκείνον και άλλες ομάδες και άλλους GM και στελέχη σε όλη τη λίγκα. Είναι κάτι που δεν μπορείς να ελέγξεις. Αλλά, στο τέλος της ημέρας, εγώ προσωπικά δεν έχω κάνει καμία τέτοια συζήτηση με τους Bucks. Είμαι ακόμα συγκεντρωμένος, συγκεντρωμένος στους συμπαίκτες μου», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Ως ηγέτης, αλλά κυρίως ως νικητής, πρέπει πρώτα απ’ όλα να είσαι εκεί για αυτούς», συνέχισε αναφερόμενος στο πώς οι φήμες επηρεάζουν την ομάδα και τους συμπαίκτες του. «Αυτή τη στιγμή, και πάλι, είμαι απλώς συγκεντρωμένος στο να επιστρέψω υγιής στο παρκέ, στο πώς μπορώ να ενθαρρύνω την ομάδα μου να γίνει η καλύτερη εκδοχή του εαυτού της. Μετά από αυτό, να επικεντρωθώ στο πώς μπορώ να μπω εκεί μέσα και να τους βοηθήσω να κερδίζουν παιχνίδια και να βγούμε από αυτή την τρύπα που έχουμε σκάψει, και μετά έρχονται όλα τα υπόλοιπα».

Επιπλέον, απέρριψε τα δημοσιεύματα σχετικά με το αν κάλεσε ή όχι συνάντηση με άλλους παίκτες των Bucks, τονίζοντας ότι κάτι τέτοιο είναι εντελώς περιττό.

«Δεν πρόκειται ποτέ να κάνω μια συνάντηση με τους συμπαίκτες μου και να τους καθίσω όλους κάτω και να τους πω κάτι του τύπου, “παιδιά, αν δεν κερδίσουμε, θα φύγω από εδώ”. Δηλαδή, έλα τώρα. Είμαστε ενήλικοι άντρες. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Είναι κι αυτοί ενήλικοι. Νομίζω καταλαβαίνουν τη συμφωνία», είπε.

«Απλώς πρέπει να δώσεις ένα αίσθημα επείγοντος στην ομάδα. Πρέπει να το γυρίσουμε. Έχουμε χρόνο να το γυρίσουμε. Και πρέπει να υπάρχει λίγο περισσότερη αίσθηση επείγοντος», συνέχισε.

Ο Γιάννης μίλησε και για τον αντίκτυπο που έχουν όλα αυτά στην οικογένειά του.

«Είμαι στο σπίτι μου με τα παιδιά μου, ανοίγω την τηλεόραση και είναι σαν, “Ω, ο Γιάννης πάει στους Memphis Grizzlies!” ή “Ο Γιάννης πάει στους Detroit Pistons!”. Που, εντάξει φίλε, δεν θα πω ψέματα, είμαι η πιο καυτή γκόμενα στο παιχνίδι αυτή τη στιγμή», είπε χαμογελώντας.

Εξήγησε επίσης γιατί πρόσφατα διέγραψε μεγάλο μέρος του προσωπικού του αρχείου με τους Bucks στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας ότι πλέον θέλει να προστατεύσει την οικογένειά του και να ζει λίγο πιο ιδιωτικά.

Παρόλα αυτά, ο Γιάννης φαίνεται σίγουρος ότι οι επίμονες φήμες για το μέλλον του θα συνεχίσουν να διαταράσσουν την καριέρα του.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη λίστα τραυματιών λόγω θλάσης στη δεξιά γάμπα και παραμένει εκτός επ’ αόριστον.

«Ίσως ήταν δικό μου λάθος που επέστρεψα λίγο νωρίτερα», παραδέχτηκε.

«Νομίζω ότι όλα όσα σκεφτόμουν και προσπαθούσα για να επιστρέψω οδήγησαν στο περιστατικό που είχα με τον υποκνημίδιο. Αλλά είναι μέρος του παιχνιδιού. Είμαι καλά τώρα. Νιώθω καλά. Έχω δουλέψει. Έχω τρέξει. Απλώς ανυπομονώ. Δεν ξέρω πότε θα μου δώσουν το πράσινο φως, αλλά ανυπομονώ να επιστρέψω και να παίξω μπάσκετ», είπε ακόμη.

«Αν ήταν Game 7, θα έπαιζα», πρόσθεσε. «Δεν θα είχα επιλογή, αλλά και πάλι, πρέπει να είσαι πιο έξυπνος. Έγινα 31 τρεις μέρες μετά το περιστατικό. Δεν είμαι μεγάλος, αλλά στο τέλος της ημέρας, πρέπει να είσαι πιο έξυπνος με τέτοια πράγματα. Δεν είχα ποτέ στην καριέρα μου δύο τραυματισμούς μαλακών μορίων σε τόσο σύντομο διάστημα. Είχα έναν, αλλά σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, ποτέ στην καριέρα μου».

Διαβάστε επίσης:

Conference League: Μυθική ανατροπή η ΑΕΚ από 0-2 σε 3-2 την Κραϊόβα – Πρόκριση στους «16»

Σοκ στο Εκουαδόρ: Νεκρός από πυροβολισμούς έξω από κατάστημα ο διεθνής αμυντικός Μάριο Πινέιδα

Κύπελλο Ελλάδας: Ολοταχώς για Ολυμπιακό-ΠΑΟΚ στους «8» και στο βάθος… ντέρμπι «αιωνίων» – Ο δρόμος προς τον τελικό