Σοκ στο Εκουαδόρ: Νεκρός από πυροβολισμούς έξω από κατάστημα ο διεθνής αμυντικός Μάριο Πινέιδα

Σοκ έχει προκαλέσει στο ποδόσφαιρο του Ισημερινού, αλλά και παγκόσμια, ο θάνατος του διεθνούς ποδοσφαιριστή Μάριο Πινέιδα.

Ο 33χρονος ποδοσφαιριστής σκοτώθηκε την Τετάρτη (17/12), έπειτα από επίθεση στην πόλη Γουαγιακίλ.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο ποδοσφαιριστής έχασε τη ζωή του από πυροβολισμούς έξω από κατάστημα στο βόρειο τμήμα της πόλης.

Η αστυνομία του Ισημερινού ανακοίνωσε ότι διερευνά το περιστατικό, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τις συνθήκες της επίθεσης.

Ο Πινέιδα είχε φορέσει εννέα φορές τη φανέλα της εθνικής Ισημερινού την περίοδο 2015-2021. Συγκεκριμένα, ο γεννημένος τον Ιούλιο του 1992 μπακ της Μπαρτσελόνα Γκουαγιακίλ είχε αγωνιστεί με την εθνική ομάδα στα προκριματικά του Μουντιάλ του 2018 στη Ρωσία και του 2022 στο Κατάρ.

ενώ στο παρελθόν είχε αγωνιστεί και στη βραζιλιάνικη Φλουμινένσε.

Η τωρινή ομάδα του Μάριο Πινέιδα, Μπαρτσελόνα Γκουαγιακίλ, έκανε ανάρτηση στα social media.

«Προς τα μέλη και τους υποστηρικτές μας: Η FC Barcelona Sporting Club ανακοινώνει με βαθιά θλίψη τον θάνατο του παίκτη της, Μάριο Πινέιδα, μετά από επίθεση. Αυτή η τραγική είδηση μας επηρεάζει όλους βαθιά και συμμεριζόμαστε τη θλίψη ολόκληρης της οικογένειας της Μπάρτσα. Τις επόμενες ώρες, θα σας κρατάμε ενήμερους για τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται στη μνήμη του. Προς το παρόν, ζητάμε από τα μέλη, τους υποστηρικτές μας και το κοινό να προσευχηθούν για την ανάπαυση της ψυχής του και να προσφέρουν παρηγοριά στην οικογένειά του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», αναφέρει.

Ανάρτηση έκανε και η Φλουμινένσε, τιμώντας τον πρώην ποδοσφαιριστή της.

«Μάθαμε με βαθιά θλίψη για τον θάνατο του Μάριο Πινέιδα, ενός παίκτη που αγωνίστηκε για τον σύλλογο το 2022. Ο Πινέιδα εντάχθηκε στους Τρικολόρ στην αρχή της σεζόν στην οποία στεφθήκαμε πρωταθλητές Καριόκα. Η Φλουμινένσε εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους του», τονίζει η ομάδα από τη Βραζιλία.

O Fluminense Football Club recebeu com profundo pesar a notícia do falecimento de Mario Pineida, atleta que defendeu o clube em 2022.



Pineida chegou ao Tricolor no início da temporada em que nos sagramos juntos campeões cariocas. O Fluminense manifesta solidariedade aos… pic.twitter.com/c4H19edKHm December 17, 2025

