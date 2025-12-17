search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.12.2025 22:06
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

17.12.2025 20:50

Κύπελλο Ελλάδας: Ο Ολυμπιακός συνέτριψε τον Ηρακλή με 6-0 και πέρασε αήττητος στην 8άδα

17.12.2025 20:50
olympiakos kypello 55- new

Ο Ολυμπιακός περάτωσε θριαμβευτικά τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, συντρίβοντας (και) τον Ηρακλή με 6-0 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής και κατακτώντας εμφατικά την πρώτη θέση στην τελική βαθμολογία, με τέσσερις νίκες σε τέσσερις αγώνες και τέρματα 18-3, κερδίζοντας την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά.

Η διαφορά δυναμικότητας των ομάδων ήταν πολύ μεγάλη και ο «Γηραιός» μπορούσε να ελπίζει μόνο σε μια «χαλαρή» προσέγγιση του αγώνα από τους «ερυθρόλευκους». Από τη στιγμή όμως που η πειραϊκή ομάδα έπαιξε από την αρχή με το «πόδι στο γκάζι», ο σύλλογος της Θεσσαλονίκης δεν είχε την παραμικρή τύχη. 

Ολόκληρος ο αγώνας ήταν επιθετικός μονόλογος της ομάδας του Μεντιλίμπαρ, που έμπαινε όπως και όποτε ήθελε στην περιοχή του Νικοπολίδη και σημείωσε έξι γκολ με έξι διαφορετικούς σκόρερ. Με Ποντένσε και Γιαζιτζί να δημιουργούν το έργο των γηπεδούχων απλοποιήθηκε πολύ, ειδικά από τη στιγμή που ο Τούρκος μεσοεπιθετικός άνοιξε το σκορ στο 12ο λεπτό με έξοχο τεχνικό σουτ από το «μαγικό» αριστερό πόδι του. 

Στο 22΄ ο σκόρερ έγινε δημιουργός στέλνοντας τη σέντρα στον Καλογερόπουλο, που έγραψε το 2-0 με διπλή προσπάθεια σημειώνοντας το πρώτο τέρμα του με την ανδρική ομάδα. Το 3-0 ήρθε στο 40΄ από τον Ροντινέι, που βρέθηκε σε θέση σέντερ φορ, για να κλείσει το ημίχρονο με ακόμα ένα γκολ για τον Ολυμπιακό, που σημείωσε στο 45΄ με κεφαλιά ο Τσικίνιο, μετά τη σέντρα του Ποντένσε.

Στο ημίχρονο, η στατιστική μιλούσε μόνη της για τα πεπραγμένα στον αγωνιστικό χώρο: 14-1 οι τελικές (9-0 εντός εστίας), 72%-28& η κατοχή και 6-0 τα κόρνερ, με τον Γιάννη Νικοπολίδη να έχει αποσοβήσει τουλάχιστον τρία γκολ ακόμα.

Στο ίδιο μοτίβο και το δεύτερο 45λεπτο, με τον Γιάρεμτσουκ να βάζει το όνομά του στους σκόρερ γράφοντας το 5-0 στο 51΄ και τον Γιαζιτζί να στέλνει… συστημένη την μπάλα στο κεφάλι του Ρέτσου για το (τελικό) 6-0 στο 70ό λεπτό, με τον διεθνή στόπερ να σκοράρει για τρίτη φορά φέτος.

