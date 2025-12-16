Euroleague: Ο Ολυμπιακός έπαθε «μπλακ άουτ» στο 4ο δεκάλεπτο και γνώρισε την 3η σερί ήττα του, 92-99 η Βαλένθια στο ΣΕΦ

Το αγωνιστικό μπλακ άουτ του Ολυμπιακού στο τέταρτο δεκάλεπτο, έφερε τα… πάνω-κάτω με τη Βαλένθια να φεύγει νικήτρια από το ΣΕΦ και να συνεχίζει την καταδίωξη της κορυφής. Οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν 92-99 από τις «νυχτερίδες», για την 16η αγωνιστική της Euroleague, χάνοντας έδαφος στο «κυνήγι» της εξάδας με ρεκόρ 8-7, μετά την 3η διαδοχική ήττα τους, ενώ η Βαλένθια που παραμένει στη 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 11-5 και μία λιγότερη νίκη από την πρωτοπόρο Χάποελ Τελ Αβίβ, πέτυχε μία 5η σερί νίκη.

Το επιμέρους σκορ 16-32 της Βαλένθια στην 4η περίοδο… τα λέει όλα όσον αφορά στον επιθετικό «οίστρο» των φιλοξενούμενων και το… «ερυθρόλευκο» black out και στα δύο μισά του παρκέ. Οι παίκτες του Μπαρτζώκα ήξεραν πως η Βαλένθια δεν είναι ομάδα που συγχωρεί… αν της δώσεις χώρο και είδαν τις συνέπειες, όταν της επέτρεψαν να τρέξει.

Ο Νέιτ Ρίβερς με 21 πόντους και 3/7 τρίποντα και ο Ματ Κοστέλο με 14 πόντους (4/8 τρίποντα) έδωσαν το έναυσμα για το come back της Βαλένθια χάρη στην ευστοχία τους έξω από τα 6.75 στα κρίσιμα τελευταία λεπτά. Διψήφιοι ήταν και οι Μοντέρο (13π.), Πουέρτο (13π.) και Πραντίγια (10π.) για τη Βαλένθια.

Ο Σάσα Βεζένκοφ σημείωσε 24 πόντους με 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ για τον Ολυμπιακό. Ο Μιλουτίνοφ έκανε ό,τι μπορούσε στη ρακέτα (13π. και 8ρ.), ενώ 13 πόντους σημείωσε και ο Τόμας Ουόκαπ, ο οποίος μοίρασε και 8 ασίστ. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, τον οποίο δεν επέλεξε αυτή τη φορά ο Μπαρτζώκας στην αρχική πεντάδα, έδωσε 11 πόντους και 9 (με 1/9 τρίποντα) ο Εβάν Φουρνιέ.

Την Παρασκευή (19/12, 21:15) ο Ολυμπιακός θα επιδιώξει να πετύχει μια δεύτερη διαδοχική νίκη, απέναντι στη Βιλερμπάν, στο ΣΕΦ.

Τα δεκάλεπτα: 27-25, 47-49, 76-67, 92-99

Βαθμολογία

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 12-4

Βαλένθια (Ισπανία) 11-5

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 11-5

Παναθηναϊκός 10-6

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 9-6

Μονακό (Μονακό) 9-6

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 9-6

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 9-7

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 9-7

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 9-7

Ολυμπιακός 8-7

Ντουμπάι (ΗΑΕ) 7-9

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 7-8

Παρτιζάν (Σερβία) 6-9

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 6-10

Παρί (Γαλλία) 5-11

Μπασκόνια (Ισπανία) 5-10

Αναντολού Εφές (Τουρκία) 5-10

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 5-10

Βιλερμπάν (Γαλλία) 3-12

Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

