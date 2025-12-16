search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.12.2025 01:19
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.12.2025 23:21

Euroleague: Ο Ολυμπιακός έπαθε «μπλακ άουτ» στο 4ο δεκάλεπτο και γνώρισε την 3η σερί ήττα του, 92-99 η Βαλένθια στο ΣΕΦ

16.12.2025 23:21
osfp valencia

Το αγωνιστικό μπλακ άουτ του Ολυμπιακού στο τέταρτο δεκάλεπτο, έφερε τα… πάνω-κάτω με τη Βαλένθια να φεύγει νικήτρια από το ΣΕΦ και να συνεχίζει την καταδίωξη της κορυφής. Οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν 92-99 από τις «νυχτερίδες», για την 16η αγωνιστική της Euroleague, χάνοντας έδαφος στο «κυνήγι» της εξάδας με ρεκόρ 8-7, μετά την 3η διαδοχική ήττα τους, ενώ η Βαλένθια που παραμένει στη 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 11-5 και μία λιγότερη νίκη από την πρωτοπόρο Χάποελ Τελ Αβίβ, πέτυχε μία 5η σερί νίκη.

Το επιμέρους σκορ 16-32 της Βαλένθια στην 4η περίοδο… τα λέει όλα όσον αφορά στον επιθετικό «οίστρο» των φιλοξενούμενων και το… «ερυθρόλευκο» black out και στα δύο μισά του παρκέ. Οι παίκτες του Μπαρτζώκα ήξεραν πως η Βαλένθια δεν είναι ομάδα που συγχωρεί… αν της δώσεις χώρο και είδαν τις συνέπειες, όταν της επέτρεψαν να τρέξει.

Ο Νέιτ Ρίβερς με 21 πόντους και 3/7 τρίποντα και ο Ματ Κοστέλο με 14 πόντους (4/8 τρίποντα) έδωσαν το έναυσμα για το come back της Βαλένθια χάρη στην ευστοχία τους έξω από τα 6.75 στα κρίσιμα τελευταία λεπτά. Διψήφιοι ήταν και οι Μοντέρο (13π.), Πουέρτο (13π.) και Πραντίγια (10π.) για τη Βαλένθια.

Ο Σάσα Βεζένκοφ σημείωσε 24 πόντους με 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ για τον Ολυμπιακό. Ο Μιλουτίνοφ έκανε ό,τι μπορούσε στη ρακέτα (13π. και 8ρ.), ενώ 13 πόντους σημείωσε και ο Τόμας Ουόκαπ, ο οποίος μοίρασε και 8 ασίστ. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, τον οποίο δεν επέλεξε αυτή τη φορά ο Μπαρτζώκας στην αρχική πεντάδα, έδωσε 11 πόντους και 9 (με 1/9 τρίποντα) ο Εβάν Φουρνιέ.

Την Παρασκευή (19/12, 21:15) ο Ολυμπιακός θα επιδιώξει να πετύχει μια δεύτερη διαδοχική νίκη, απέναντι στη Βιλερμπάν, στο ΣΕΦ.

Τα δεκάλεπτα: 27-25, 47-49, 76-67, 92-99

Βαθμολογία

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 12-4
Βαλένθια (Ισπανία) 11-5
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 11-5
Παναθηναϊκός 10-6
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 9-6
Μονακό (Μονακό) 9-6
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 9-6
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 9-7
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 9-7
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 9-7
Ολυμπιακός 8-7
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 7-9
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 7-8
Παρτιζάν (Σερβία) 6-9
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 6-10
Παρί (Γαλλία) 5-11
Μπασκόνια (Ισπανία) 5-10
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 5-10
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 5-10
Βιλερμπάν (Γαλλία) 3-12

  • Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

Διαβάστε επίσης:

FIFA The Best 2025: Κορυφαίος ποδοσφαιριστής ο Ουσμάν Ντεμπελέ

Κιλιάν Εμπαπέ: Νικητής στη δικαστική διαμάχη με την Παρί ΣΖ – Αποζημίωση-μαμούθ 61 εκατ. ευρώ από τη γαλλική ομάδα

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει την αγορά της Μπαρτσελόνα – Προσφέρει 10 δισ. ευρώ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
alexis_tsipras__eurokinissi
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το πάει σε πόλεμο ο Αλέξη Τσίπρας με τους πρώην συντρόφους του

nick-reiner
ΚΟΣΜΟΣ

Κατηγορούμενος για διπλό φόνο Α΄ βαθμού ο Νικ Ράινερ – Αντιμέτωπος με ισόβια κάθειρξη ή θανατική ποινή

drone 444- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Εκρήξεις στο Κίεβο ύστερα από προειδοποίηση για επιδρομή drones

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ στηρίζει την προσωπάρχη του: «Αν έπινα, θα ήμουν αλκοολικός»

pasok-kaisariani-eksot
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Για ουζάκι στην Καισαριανή ο Ανδρουλάκης και οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bin salman
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει την αγορά της Μπαρτσελόνα - Προσφέρει 10 δισ. ευρώ

christos-nikolopoulos-new
LIFESTYLE

Ο Χρήστος Νικολόπουλος ξεκαθαρίζει: «Ο Πασχάλης Τερζής δεν θα επιστρέψει στις πίστες» (Video)

mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πίεση των δημοσκοπήσεων οδηγεί την κυβέρνηση να ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών

tsitsipas
ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται το σίριαλ με τον Στέφανο Τσιτσιπά και το δίπλωμά του: Κατέθεσε αίτηση θεραπείας

kaja-kallas_2711_1460-820_new
ΚΟΣΜΟΣ

Η χρήση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για δάνειο στην Ουκρανία «ολοένα και πιο δύσκολη», παραδέχεται τώρα η Κάγια Κάλας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 17.12.2025 01:09
alexis_tsipras__eurokinissi
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το πάει σε πόλεμο ο Αλέξη Τσίπρας με τους πρώην συντρόφους του

nick-reiner
ΚΟΣΜΟΣ

Κατηγορούμενος για διπλό φόνο Α΄ βαθμού ο Νικ Ράινερ – Αντιμέτωπος με ισόβια κάθειρξη ή θανατική ποινή

drone 444- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Εκρήξεις στο Κίεβο ύστερα από προειδοποίηση για επιδρομή drones

1 / 3