Κιλιάν Εμπαπέ: Νικητής στη δικαστική διαμάχη με την Παρί ΣΖ – Αποζημίωση-μαμούθ 61 εκατ. ευρώ από τη γαλλική ομάδα

Ο Κιλιάν Εμπαπέ ήταν ο μεγάλος νικητής της δικαστικής διαμάχης με την πρώην ομάδα του, Παρί Σεν Ζερμέν, με τον γαλλικό σύλλογο να καλείται να καταβάλει το ποσό των 60,9 εκατομμυρίων ευρώ στον επιθετικό της Ρεάλ Μαδρίτης.

➡️ La requalification en CDI de ses CDD a en revanche été rejetée par le conseil, composé de deux représentants des employeurs et deux représentants des salariés. Les demandes du PSG, chiffrés à 440 millions d'euros, ont été intégralement rejetées. pic.twitter.com/m7Y94CKT7z December 16, 2025

Συγκεκριμένα, το δικαστικό όργανο καταδίκασε την Παρί Σεν Ζερμέν να καταβάλει 60,9 εκατομμύρια ευρώ για αναδρομικά μπόνους και απλήρωτους μισθούς που αφορούν το τέλος του συμβολαίου του ποδοσφαιριστή το 2024. Αξίζει να σημειωθεί ότι αρχικά ο διεθνής γάλλος ποδοσφαιριστής διεκδικούσε 55 εκατομμύρια ευρώ.

Αντίθετα, το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα για μετατροπή των συμβάσεών του ορισμένου χρόνου (CDD) σε σύμβαση αορίστου χρόνου (CDI), που αφορούσαν την προηγούμενη συμφωνία του Εμπαπέ. Μέσω αυτού του αιτήματος, οι δικηγόροι του γάλλου επιθετικού ήλπιζαν να εξασφαλίσουν επιπλέον 263 εκατομμύρια ευρώ, απαίτηση που επίσης απορρίφθηκε. Παρ’ όλα αυτά, «οι συνήγοροι του κ. Κιλιάν Εμπαπέ λαμβάνουν με ικανοποίηση γνώση της απόφασης που εκδόθηκε σήμερα από το Εργατοδικείο». «Η απόφαση αυτή επιβεβαιώνει ότι οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται πρέπει να τηρούνται. Αποκαθιστά μια απλή αλήθεια: ακόμη και στη βιομηχανία του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, το εργατικό δίκαιο ισχύει για όλους», προσθέτουν.

Από την πλευρά της, η ομάδα του Παρισιού είδε να απορρίπτονται όλες οι αξιώσεις της για ζημιά στην εικόνα της, απώλεια ευκαιρίας μεταγραφής του παίκτη ή κακή πίστη στην εκτέλεση συμφωνίας που είχε συναφθεί τον Αύγουστο του 2023. Ο σύλλογος είχε κάνει λόγο για ζημιά που εκτιμούσε στα 440 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, η παριζιάνικη ομάδα θα υποχρεωθεί να δημοσιεύσει την απόφαση στην αρχική σελίδα του σάιτ της, και μάλιστα για τουλάχιστον έναν μήνα.

Η Παρί Σεν Ζερμέν έχει πλέον τη δυνατότητα να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης. Οι δικηγόροι του συλλόγου δεν θέλησαν να κάνουν κάποιο σχόλιο σε αυτό το στάδιο. Τα εμπλεκόμενα μέρη θα λάβουν την επίσημη κοινοποίηση της απόφασης «στο τέλος της εβδομάδας ή την επόμενη εβδομάδα», σύμφωνα με πληροφορίες του AFP από πηγή κοντά στην υπόθεση.

