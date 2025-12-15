Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει την αγορά της Μπαρτσελόνα – Προσφέρει 10 δισ. ευρώ

Ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, φέρεται σύμφωνα με δημοσιεύματα να εξετάζει την υποβολή προσφοράς αξίας 10 δισεκατομμυρίων ευρώ για την αγορά της Μπαρτσελόνα.

Η Σαουδική Αραβία έχει γίνει ολοένα και πιο σημαντικό μέρος του παγκόσμιου αθλητισμού τα τελευταία χρόνια, με μεγάλους αγώνες πυγμαχίας να λαμβάνουν χώρα συχνά στη χώρα της Μέσης Ανατολής και τη Formula 1 να διοργανώνει έναν αγώνα στη χώρα από το 2021.

Στο ποδόσφαιρο, η Saudi Pro League έχει δει όλο και περισσότερους παίκτες από την Ευρώπη να επιλέγουν να παίξουν εκεί, λόγω των υψηλών μισθών που προσφέρονται.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι το πιο αναγνωρισμένο αστέρι που παίζει στη Saudi Pro League, μετακομίζοντας εκεί μετά τη δεύτερη αποχώρησή του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 2022, και τον έχουν ακολουθήσει εκεί πολλά αστέρια από κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος είναι ο κληρονόμος του θρόνου του έθνους του και είναι ο πρωθυπουργός της χώρας αφότου διαδέχθηκε τον πατέρα του Σαλμάν το 2022.

Η καθαρή περιουσία του Σαουδάραβα βασιλιά Σαλμάν εκτιμάται σε περίπου 18 δισεκατομμύρια δολάρια ως αποτέλεσμα των κερδών που αποκομίζει από τη βιομηχανία πετρελαίου, επομένως η οικογένεια δεν έχει έλλειψη οικονομικών πόρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται μια προσφορά για την Μπαρτσελόνα, η οποία κατατάσσεται ως η τρίτη πιο πολύτιμη ποδοσφαιρική ομάδα στον πλανήτη με εκτιμώμενη αξία 5,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Υπερηφανεύεται επίσης για μερικά από τα υψηλότερα ετήσια έσοδα στον κόσμο, αλλά ο σύλλογος έχει επίσης μερικά από τα μεγαλύτερα χρέη.

Η ομάδα της La Liga έχει χρέη άνω των 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, κάτι που ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος θα έπρεπε να λάβει υπόψη εάν επρόκειτο να κάνει μια κίνηση για να αγοράσει την ομάδα του Camp Nou.

Μια άλλη επιπλοκή είναι ότι η Μπαρτσελόνα είναι ότι η ομάδα ανήκει σε κοινωνικούς φορείς ή μέλη, τα οποία θεωρητικά δεν θα επέτρεπαν να εξαγοραστεί πλήρως από έναν ξένο βραχίονα ή να διευθύνει τις καθημερινές της δραστηριότητες, όπως το Δημόσιο Ταμείο Επενδύσεων (PIF) της Σαουδικής Αραβίας, το οποίο ήδη κατέχει την ομάδα της Premier League, Νιούκαστλ Γιουνάιτεντ.

Η Μπαρτσελόνα βρίσκεται επί του παρόντος στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της La Liga και διεύρυνε το προβάδισμά της στην κορυφή σε επτά βαθμούς με μια νίκη με 2-0 επί της Οσασούνα, με τον Ραφίνια να πετυχαίνει και τα δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο.

Διαβάστε επίσης:

Μουντιάλ: Πέντε εκατ. αιτήσεις εισιτήρια μέσα σε 24 ώρες – Ποια είναι τα πιο περιζήτητα παιχνίδια

Πληρωμές με… κουπόνια σε ομοσπονδία και γκρίνια για αλαζονικές συμπεριφορές

Ιστορική επιτυχία του Παυλίδη με την Μπενφίκα – Έπιασε ρεκόρ που έγινε πριν 50 χρόνια από τον Εουσέμπιο