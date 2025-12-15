search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.12.2025 19:57
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.12.2025 17:12

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει την αγορά της Μπαρτσελόνα – Προσφέρει 10 δισ. ευρώ

15.12.2025 17:12
bin salman

Ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, φέρεται σύμφωνα με δημοσιεύματα να εξετάζει την υποβολή προσφοράς αξίας 10 δισεκατομμυρίων ευρώ για την αγορά της Μπαρτσελόνα.

Η Σαουδική Αραβία έχει γίνει ολοένα και πιο σημαντικό μέρος του παγκόσμιου αθλητισμού τα τελευταία χρόνια, με μεγάλους αγώνες πυγμαχίας να λαμβάνουν χώρα συχνά στη χώρα της Μέσης Ανατολής και τη Formula 1 να διοργανώνει έναν αγώνα στη χώρα από το 2021.

Στο ποδόσφαιρο, η Saudi Pro League έχει δει όλο και περισσότερους παίκτες από την Ευρώπη να επιλέγουν να παίξουν εκεί, λόγω των υψηλών μισθών που προσφέρονται.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι το πιο αναγνωρισμένο αστέρι που παίζει στη Saudi Pro League, μετακομίζοντας εκεί μετά τη δεύτερη αποχώρησή του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 2022, και τον έχουν ακολουθήσει εκεί πολλά αστέρια από κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος είναι ο κληρονόμος του θρόνου του έθνους του και είναι ο πρωθυπουργός της χώρας αφότου διαδέχθηκε τον πατέρα του Σαλμάν το 2022.

Η καθαρή περιουσία του Σαουδάραβα βασιλιά Σαλμάν εκτιμάται σε περίπου 18 δισεκατομμύρια δολάρια ως αποτέλεσμα των κερδών που αποκομίζει από τη βιομηχανία πετρελαίου, επομένως η οικογένεια δεν έχει έλλειψη οικονομικών πόρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται μια προσφορά για την Μπαρτσελόνα, η οποία κατατάσσεται ως η τρίτη πιο πολύτιμη ποδοσφαιρική ομάδα στον πλανήτη με εκτιμώμενη αξία 5,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Υπερηφανεύεται επίσης για μερικά από τα υψηλότερα ετήσια έσοδα στον κόσμο, αλλά ο σύλλογος έχει επίσης μερικά από τα μεγαλύτερα χρέη.

Η ομάδα της La Liga έχει χρέη άνω των 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, κάτι που ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος θα έπρεπε να λάβει υπόψη εάν επρόκειτο να κάνει μια κίνηση για να αγοράσει την ομάδα του Camp Nou.

Μια άλλη επιπλοκή είναι ότι η Μπαρτσελόνα είναι ότι η ομάδα ανήκει σε κοινωνικούς φορείς ή μέλη, τα οποία θεωρητικά δεν θα επέτρεπαν να εξαγοραστεί πλήρως από έναν ξένο βραχίονα ή να διευθύνει τις καθημερινές της δραστηριότητες, όπως το Δημόσιο Ταμείο Επενδύσεων (PIF) της Σαουδικής Αραβίας, το οποίο ήδη κατέχει την ομάδα της Premier League, Νιούκαστλ Γιουνάιτεντ.

Η Μπαρτσελόνα βρίσκεται επί του παρόντος στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της La Liga και διεύρυνε το προβάδισμά της στην κορυφή σε επτά βαθμούς με μια νίκη με 2-0 επί της Οσασούνα, με τον Ραφίνια να πετυχαίνει και τα δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο.

Διαβάστε επίσης:

Μουντιάλ: Πέντε εκατ. αιτήσεις εισιτήρια μέσα σε 24 ώρες – Ποια είναι τα πιο περιζήτητα παιχνίδια

Πληρωμές με… κουπόνια σε ομοσπονδία και γκρίνια για αλαζονικές συμπεριφορές

Ιστορική επιτυχία του Παυλίδη με την Μπενφίκα – Έπιασε ρεκόρ που έγινε πριν 50 χρόνια από τον Εουσέμπιο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kideia_lenas-samara_vaggelis-marinakis
ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος για τον Βαγγέλη Μαρινάκη: Πέθανε η μητέρα του, Ειρήνη

kalpes 43- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Alco: Συντριπτικά υπέρ των αγροτών οι πολίτες, δικαιολογημένες οι κινητοποιήσεις και για 6 στους 10 ψηφοφόρους ΝΔ

theodorikakos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα Θεοδωρικάκου – Φάμελλου για ακρίβεια και… εξώστη του Παλλάς

lefkada
ΕΛΛΑΔΑ

Λευκάδα: Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό αγοριού 2 ετών από δεξαμενή (Photos)

tileorasi
MEDIA

Οι συνήθειες τηλεθέασης στις κορυφαίες προτιμήσεις του σαββατοκύριακου (13,14/12) δεν άλλαξαν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
NIKOS-ROMANOS_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

100 πανεπιστημιακοί στο πλευρό του Νίκου Ρωμανού: «Καταγγέλλουμε την εκδικητική μεταχείριση»

nikos-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η δεύτερη διαγραφή του Γιώργου Λαμπράκη, κουμπάρου του Νίκου Ανδρουλάκη και η αμηχανία πριν την αντεπίθεση

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο αποκλεισμός πολλών χαμηλοσυνταξιούχων από την έκτακτη ενίσχυση των 250 ευρώ

foureira-new
LIFESTYLE

Ελένη Φουρέιρα: «Επειδή ήμουν παιδί από την Αλβανία, έπρεπε να κάνω μεγαλύτερη προσπάθεια» (Video)

TSIPRAS PIERRAKAKIS DOUKAS PAPPAS
ΚΑΛΧΑΣ

Ο ανασχηματισμός έπεται του προϋπολογισμού, ο Φραπές εξοργίζει τα μπλόκα και το μπέρδεμα με τις κουμπαριές, τα συγχαρητήρια σε Πιερρακάκη και τα όρια με Τσίπρα 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 15.12.2025 19:57
kideia_lenas-samara_vaggelis-marinakis
ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος για τον Βαγγέλη Μαρινάκη: Πέθανε η μητέρα του, Ειρήνη

kalpes 43- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Alco: Συντριπτικά υπέρ των αγροτών οι πολίτες, δικαιολογημένες οι κινητοποιήσεις και για 6 στους 10 ψηφοφόρους ΝΔ

theodorikakos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα Θεοδωρικάκου – Φάμελλου για ακρίβεια και… εξώστη του Παλλάς

1 / 3