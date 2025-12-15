Πληρωμές με… κουπόνια σε ομοσπονδία και γκρίνια για αλαζονικές συμπεριφορές

Αρκετές αθλητικές ομοσπονδίες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης καθώς τα έσοδα είναι ελάχιστα και τα χρήματα της κρατικής επιχορήγησης δεν φτάνουν ούτε για… ζήτω.

Υπάρχουν ωστόσο ομοσπονδίες που παρουσιάζουν σημαντικά μεγάλα έσοδα και την ίδια ώρα τα ποσά που δίνουν σε αθλητές και προπονητές είναι δυσανάλογα. Σε μία ομοσπονδία αντιστοιχούν μάλιστα σε λιγότερο του 10%.

Και αυτό που προκαλεί αίσθηση είναι ότι η εν λόγω ομοσπονδία έχει επιλέξει από πέρυσι αντί να πληρώνει κανονικά τους «πρωταγωνιστές» της, να τους δίνει ένα σημαντικό ποσοστό της αμοιβής τους σε… κουπόνια σίτισης.

Μάλιστα, το πρόσωπο που ηγείται της ομοσπονδίας, καταδίκαζε δημόσια την πρακτική αυτή ως ένα τρόπο «υποβάθμισης της εργασίας και του μισθού».

Τώρα κάνει τα ίδια ακριβώς από την περσινή χρονιά και ορισμένοι προπονητές (όχι πολλοί είναι αλήθεια) δικαιολογημένα τους τα… επέστρεψαν πίσω τα κουπόνια με το ίδιο επιχείρημα που το συγκεκριμένο πρόσωπο τα έβαζε με την κυβέρνηση τότε (εν έτει 2021) λέγοντας ότι «δε μπορεί ο εργαζόμενος να πληρώνει ενοίκιο και λογαριασμούς ή φόρους με κουπόνια».

Το κλίμα δεν είναι καθόλου καλό πάντως καθώς έχουν αρχίζει και πληθαίνουν οι φωνές για αλαζονική συμπεριφορά από μέλη της διοίκησης της εν λόγω ομοσπονδίας και την ίδια ώρα συζητείται εντόνως το γεγονός ότι κομματικά μέλη συγκεκριμένης παράταξης έχουν βρει θέσεις για να παίρνουν ένα μισθό. Παράταξη στην οποία φημολογείται εντόνως πως θα είναι θέσει υποψηφιότητα στις επόμενες εκλογές το Νο1 της συγκεκριμένης ομοσπονδίας.

Θα επανέλθουμε…

