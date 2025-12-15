search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.12.2025 17:03
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.12.2025 12:36

Πληρωμές με… κουπόνια σε ομοσπονδία και γκρίνια για αλαζονικές συμπεριφορές

15.12.2025 12:36
athlitismos

Αρκετές αθλητικές ομοσπονδίες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης καθώς τα έσοδα είναι ελάχιστα και τα χρήματα της κρατικής επιχορήγησης δεν φτάνουν ούτε για… ζήτω.

Υπάρχουν ωστόσο ομοσπονδίες που παρουσιάζουν σημαντικά μεγάλα έσοδα και την ίδια ώρα τα ποσά που δίνουν σε αθλητές και προπονητές είναι δυσανάλογα. Σε μία ομοσπονδία αντιστοιχούν μάλιστα σε λιγότερο του 10%.

Και αυτό που προκαλεί αίσθηση είναι ότι η εν λόγω ομοσπονδία έχει επιλέξει από πέρυσι αντί να πληρώνει κανονικά τους «πρωταγωνιστές» της, να τους δίνει ένα σημαντικό ποσοστό της αμοιβής τους σε… κουπόνια σίτισης.

Μάλιστα, το πρόσωπο που ηγείται της ομοσπονδίας, καταδίκαζε δημόσια την πρακτική αυτή ως ένα τρόπο «υποβάθμισης της εργασίας και του μισθού».

Τώρα κάνει τα ίδια ακριβώς από την περσινή χρονιά και ορισμένοι προπονητές (όχι πολλοί είναι αλήθεια) δικαιολογημένα τους τα… επέστρεψαν πίσω τα κουπόνια με το ίδιο επιχείρημα που το συγκεκριμένο πρόσωπο τα έβαζε με την κυβέρνηση τότε (εν έτει 2021) λέγοντας ότι «δε μπορεί ο εργαζόμενος να πληρώνει ενοίκιο και λογαριασμούς ή φόρους με κουπόνια».

Το κλίμα δεν είναι καθόλου καλό πάντως καθώς έχουν αρχίζει και πληθαίνουν οι φωνές για αλαζονική συμπεριφορά από μέλη της διοίκησης της εν λόγω ομοσπονδίας και την ίδια ώρα συζητείται εντόνως το γεγονός ότι κομματικά μέλη συγκεκριμένης παράταξης έχουν βρει θέσεις για να παίρνουν ένα μισθό. Παράταξη στην οποία φημολογείται εντόνως πως θα είναι θέσει υποψηφιότητα στις επόμενες εκλογές το Νο1 της συγκεκριμένης ομοσπονδίας.

Θα επανέλθουμε…

Διαβάστε επίσης:

Στο Μαξίμου την Τετάρτη η Κ.Ο. της ΝΔ

Στον «Καραβίτη» εορταστικό τραπέζι Πιερρακάκη με δημοσιογράφους

Ο Κασσελάκης πάει ΗΠΑ για γιορτές

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
one-battle-after-another_2409_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

46α βραβεία «London Film Critics’ Circle»: Το «One Battle After Another» σάρωσε με 9 υποψηφιότητες – Ακολουθούν τα «Hamnet» και «Sinners» (photos)

lamia sxoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Σχολικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του κι έπεσε σε χαντάκι

australia makeleio 8876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Σίδνεϊ: Πατέρας και γιος, σχεδίασαν το μακελειό μετά από ταξίδι στις Φιλιππίνες – Οι σχέσεις με τον ISIS – Αυστηροποιούνται οι νόμοι για την οπλοκατοχή

ksulo-lamia-214
ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο ξύλο μεταξύ μαθητριών στο κέντρο της Λαμίας, δύο άτομα στο νοσοκομείο

alberto eskenazy
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε στα 73 του o ηθοποιός Αλμπέρτο Εσκενάζυ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
NIKOS-ROMANOS_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

100 πανεπιστημιακοί στο πλευρό του Νίκου Ρωμανού: «Καταγγέλλουμε την εκδικητική μεταχείριση»

nikos-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η δεύτερη διαγραφή του Γιώργου Λαμπράκη, κουμπάρου του Νίκου Ανδρουλάκη και η αμηχανία πριν την αντεπίθεση

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο αποκλεισμός πολλών χαμηλοσυνταξιούχων από την έκτακτη ενίσχυση των 250 ευρώ

foureira-new
LIFESTYLE

Ελένη Φουρέιρα: «Επειδή ήμουν παιδί από την Αλβανία, έπρεπε να κάνω μεγαλύτερη προσπάθεια» (Video)

TSIPRAS PIERRAKAKIS DOUKAS PAPPAS
ΚΑΛΧΑΣ

Ο ανασχηματισμός έπεται του προϋπολογισμού, ο Φραπές εξοργίζει τα μπλόκα και το μπέρδεμα με τις κουμπαριές, τα συγχαρητήρια σε Πιερρακάκη και τα όρια με Τσίπρα 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 15.12.2025 17:03
one-battle-after-another_2409_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

46α βραβεία «London Film Critics’ Circle»: Το «One Battle After Another» σάρωσε με 9 υποψηφιότητες – Ακολουθούν τα «Hamnet» και «Sinners» (photos)

lamia sxoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Σχολικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του κι έπεσε σε χαντάκι

australia makeleio 8876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Σίδνεϊ: Πατέρας και γιος, σχεδίασαν το μακελειό μετά από ταξίδι στις Φιλιππίνες – Οι σχέσεις με τον ISIS – Αυστηροποιούνται οι νόμοι για την οπλοκατοχή

1 / 3