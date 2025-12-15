Ιστορική επιτυχία του Παυλίδη με την Μπενφίκα – Έπιασε ρεκόρ που έγινε πριν 50 χρόνια από τον Εουσέμπιο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Με το χατ τρικ που σημείωσε χθες ο Βαγγέλης Παυλίδης στη νίκη της Μπενφίκα με 4-0 επί της Μορεϊρένσε, έγραψε ιστορία.
Ο Ελληνας ποδοσφαιριστής έφτασε μέσα στο 2025 τα 42 γκολ, επίδοση που έχει να σημειωθεί στον σύλλογο της Πορτογαλίας εδώ και 50 ολόκληρα χρόνια.
Η τελευταία φορά που παίκτης της Μπενφίκα σημείωσε πάνω από 40 γκολ σε ένα ημερολογιακό έτος ήταν το 1965 όταν ο θρυλικός Εουσέμπιο είχε πετύχει 43 τέρματα.
+ ⚽ golos pelo 🦅 Benfica num ano civil:— Playmaker (@playmaker_PT) December 14, 2025
53 Eusébio (1964)
49 José Torres (1964)
43 Francisco Rodrigues (1940)
43 Eusébio (1965)
42 Eusébio (1963)
42 Pavlidis (2025) pic.twitter.com/SgqfR5A1eN
O Παυλίδης έχει άλλα δύο παιχνίδια της Μπενφίκα έως το τέλος του 2025, για να βελτιώσει κι άλλο το ρεκόρ του και μπορεί να φτάσει να έχει το τρίτο ρεκός στην ιστορία της ομάδας πίσω από τα 53 γκολ του Εουσέμπιο και τα 49 του Χοσέ Τόρες.
Την τρέχουσα σεζόν ο Παυλίδης σε 28 συμμετοχές, έχει 19 γκολ και 3 ασίστ.
