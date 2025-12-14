Άρης-Ολυμπιακός 0-0: «Μπλόκο» για τους πρωταθλητές στη Θεσσαλονίκη

Άρης και Ολυμπιακός έμειναν στο 0-0 στο «Κλεάνθης Βικελίδης», σε αναμέτρηση για τη 14η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League, σε ένα ντέρμπι που τα είχε όλα εκτός από το γκολ.

Οι δυο ομάδες είχαν αρκετές ευκαιρίες για να σκοράρουν, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, εκεί όπου καταγράφηκαν και οι αποβολές των Ντάνι Γκαρθία (με δεύτερη κίτρινη στο 51’) και Νοά Φαντιγκά (με απευθείας κόκκινη στο 61’). Μανόλο Χιμένεθ και Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προσπάθησαν να αλλάξουν τη ροή του αγώνα στο τελευταίο ημίωρο, χωρίς ωστόσο να φύγει νικητής ένας εκ των δύο.

Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν δυνατά στο ματς, στηριζόμενοι στη διάθεση του Γκάμπριελ Στρεφέτσα. Από ενέργεια του 28χρονου Βραζιλιάνου στα αριστερά, η μπάλα έφτασε στον Ζέλσον Μαρτίνς που με διαγώνιο σουτ ανάγκασε σε δύσκολη επέμβαση τον Γιώργο Αθανασιάδη, μόλις στο 4’. Από στημένη φάση απείλησε και στο 17’ ο Ολυμπιακός, αλλά ο Αλέξης Καλογερόπουλος δεν έπιασε όπως ήθελε την κεφαλιά στο πίσω δοκάρι, μετά το φάουλ του Στρεφέτσα.

Όσο περνούσε η ώρα, οι Θεσσαλονικείς έκλειναν τους διαδρόμους, χωρίς πάντως να μπορέσουν να απειλήσουν ιδιαίτερα τον Κωνσταντίνο Τζολάκη. Εξαιρέσεις, οι φάσεις του 37ου και του 42ου λεπτού – στην πρώτη ο Κάρλες Πέρεθ σούταρε πολύ ψηλά από το ύψος της μεγάλη περιοχής μετά το γύρισμα του Ντούντου Ροντρίγκεθ και στη δεύτερη το δυνατό, μακρινό σουτ του Λορέν Μορόν πέρασε δίπλα από τη συμβολή των δοκών της εστίας του Τζολάκη.

Ενδιάμεσα – κι ως το τέλος του πρώτου μέρους – ο Ολυμπιακός είχε μόνο μία καλή στιγμή, με το αδύναμο πλασέ του Στρεφέτσα, μετά την πάσα του Μεχντί Ταρέμι, το οποίο με διπλή προσπάθεια μπλόκαρε ο Αθανασιάδης. Το δεύτερο μέρος ήταν… όλα τα λεφτά, με τον Άρη να ξεκινά πιο δυνατά.

Από γέμισμα του Ούρος Ράτσιτς, ο Φρέντρικ Γένσεν βγήκε στην πλάτη της άμυνας, αλλά στην κεφαλιά που επιχείρησε η μπάλα «έγλειψε» το αριστερό δοκάρι της εστίας του Τζολάκη.

Κι αφού το μονοκόμματο βολέ του Στρεφέτσα βρήκε σε ετοιμότητα τον Αθανασιάδη, ήρθε στο 51’ η αποβολή του Γκαρθία. Ο Ισπανός μέσος, έχοντας ήδη κάρτα από το πρώτο μέρος, πήγε με τις τάπες στην μπάλα και τον Πέρεθ, αντικρίζοντας τη δεύτερη κίτρινη από τον Σβεν Γιαμπλόνσκι. Κι αφού στο 58’ η δυνατή κεφαλιά του Μορόν πέρασε, επίσης, εκτός, ήρθε η αποκατάσταση της αριθμητικής ισορροπίας.

Ο Ταρέμι διεκδίκησε μια λανθασμένη μπαλιά του Κώστα Γαλανόπουλου, πρόλαβε τον Νοά Φαντιγκά ο οποίος τον ανέτρεψε οριακά εκτός περιοχής. Ο Γιαμπλόνσκι μετά από on field review απέβαλλε τον Βέλγο πλάγιο αμυντικό, με το παιχνίδι να παίρνει – πάλι – άλλη τροπή. Μετά τις αλλαγές που έκαναν οι δυο προπονητές, το παιχνίδι πήρε έναν… τρελό ρυθμό.

Ο Λορέντσο Πιρόλα πρόλαβε κι έβαλε την ύστατη στιγμή την προβολή στον Μορόν (66’) μετά από μία ακόμη ενέργεια του Πέρεθ ενώ η κεφαλιά του Πέδρο Άλβαρο (69’) πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του… Αθανασιάδη, σε ένα παραλίγο αυτογκόλ.

Δίχτυα, αλλά από την εξωτερική, βρήκε και το σουτ του Ράτσιτς (73’) ενώ ο Αθανασιάδης απέκρουσε δύσκολα το πλασέ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί (74’), με την μπάλα να πηγαίνει πάνω-κάτω.

Στο 85’ οι φιλοξενούμενοι σπατάλησαν τρομερή ευκαιρία. Μετά από λάθος του Μορόν, Σαντιάγκο Έσε και Χρήστος Μουζακίτης έπαιξαν το ένα-δύο, με τον Αργεντινό μέσο να αστοχεί στο διαγώνιο πλασέ προ του εξερχόμενου Αθανασιάδη. Παρά την πίεση που άσκησαν οι «ερυθρόλευκοι» η άμυνα του Άρη κράτησε, με το 0-0 να μένει μέχρι τέλους, αφού κι η κεφαλιά του Φραντσίσκο Ορτέγκα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστία του… Τζολάκη.

Ο Άρης ναι μεν έμεινε με μόλις μία νίκη στις 10 τελευταίες αγωνιστικές, ωστόσο πήρε έναν πολύτιμο βαθμό και θα πάει με άλλη ψυχολογία στην Τρίπολη (20/12) για το ματς με τον Αστέρα, τελευταίο για το 2025. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός ναι μεν έμεινε μόνος πρώτος αλλά είδε την ΑΕΚ να τον πλησιάζει στον πόντο, με τους «ερυθρόλευκους» να κλείνουν το έτος με δύο ματς στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» κόντρα σε ΠΟΤ Ηρακλής (17/12) για το Κύπελλο και Κηφισιά (20/12) για τη Super League.

Διαιτητής: Σβεν Γιαμπλόνσκι (Γερμανία)

Κίτρινες: Γαλανόπουλος, Φρίντεκ, Μορόν, Αθανασιάδης – Γκαρθία, Μουζακίτης.

Κόκκινη: Φαντιγκά (61’) – Γκαρθία (51’)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαντιγκά, Ρόουζ, Άλβαρο, Ράτσιτς, Ντούντου (64’ Φρίντεκ), Πέρεθ (85’ Μορουτσάν), Γαλανόπουλος (64’ Μόντσου), Γένσεν, Μορόν.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια (86’ Ποντένσε), Καλογερόπουλος, Πιρόλα, Μπρούνο (69’ Ορτέγκα), Γκαρθία, Μουζακίτης, Ταρέμι, Μαρτίνς (65’ Τσικίνιο), Στρεφέτσα (64’ Έσε), Ελ Κααμπί (85’ Γιάρεμτσουκ).

