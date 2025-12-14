Πρωτοφανές ξέσπασμα Βαλβέρδε κατά του δημάρχου της Ουρένσε: «Γ@@@μένοι πολιτικοί»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σε ένα πρωτοφανές ξέσπασμα προχώρησε ο Ερνέστο Βαλβέρδε στην τελευταία συνέντευξη Τύπου, όταν του μεταφέρθηκαν τα λόγια του δημάρχου της Ουρένσε, Γκονθάλο Πέρεθ Τζάκομε, που κατηγόρησε την Αθλέτικ για ξενοφοβία, εξαιτίας της συνειδητής επιλογής της να αγωνίζεται μόνο με ποδοσφαιριστές που έχουν βάσκικη καταγωγή.
«Μιλάμε για ξεκάθαρες διακρίσεις, για ξενοφοβία. Μπορεί να είναι ακόμη και παράνομο. Πείτε ό,τι θέλετε, αλλά αυτό είναι ξενοφοβία», δήλωσε χαρακτηριστικά, με τον Ερνέστο Βαλβέρδε να μένει αρχικά άναυδος και στη συνέχεια να απαντά…
«Τι μου λέτε τώρα; Το είπε σοβαρά; Γ@@@@@νοι πολιτικοί! Αυτό τα λέει όλα», είπε ο άλλοτε προπονητής του Ολυμπιακού, πριν δώσει… πάσα για την επόμενη ερώτηση.
