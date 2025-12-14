Πρωτοφανές ξέσπασμα Βαλβέρδε κατά του δημάρχου της Ουρένσε: «Γ@@@μένοι πολιτικοί»

Σε ένα πρωτοφανές ξέσπασμα προχώρησε ο Ερνέστο Βαλβέρδε στην τελευταία συνέντευξη Τύπου, όταν του μεταφέρθηκαν τα λόγια του δημάρχου της Ουρένσε, Γκονθάλο Πέρεθ Τζάκομε, που κατηγόρησε την Αθλέτικ για ξενοφοβία, εξαιτίας της συνειδητής επιλογής της να αγωνίζεται μόνο με ποδοσφαιριστές που έχουν βάσκικη καταγωγή.

«Μιλάμε για ξεκάθαρες διακρίσεις, για ξενοφοβία. Μπορεί να είναι ακόμη και παράνομο. Πείτε ό,τι θέλετε, αλλά αυτό είναι ξενοφοβία», δήλωσε χαρακτηριστικά, με τον Ερνέστο Βαλβέρδε να μένει αρχικά άναυδος και στη συνέχεια να απαντά…

🎙️ Ernesto Valverde, sobre las declaraciones del alcalde de Ourense acusando al Athletic de xenofobia:



🤣 “¿Qué me dices?”



🗣️ “¿Sí? Joe… los políticos.”



😂 “No tengo nada que decir; ya está todo dicho.” pic.twitter.com/iywiThnUyg — Diego Cobo (@DiiegoCobo) December 13, 2025

«Τι μου λέτε τώρα; Το είπε σοβαρά; Γ@@@@@νοι πολιτικοί! Αυτό τα λέει όλα», είπε ο άλλοτε προπονητής του Ολυμπιακού, πριν δώσει… πάσα για την επόμενη ερώτηση.

