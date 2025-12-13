search
ΚΥΡΙΑΚΗ 14.12.2025 00:14
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.12.2025 23:28

ΟΦΗ-Πανσερραϊκός 3-0: Εύκολο βράδυ και ανάσα για τους Κρητικούς

13.12.2025 23:28
ofiSerres1

Ο ΟΦΗ έκανε «ποδαρικό» με νίκη στον δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος, επικρατώντας του Πανσερραϊκού με το ευρύ 3-0 στο Παγκρήτιο, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Super League.

Μάλιστα, το τελικό σκορ διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο και αφού η μακεδονική ομάδα είχε χάσει πέναλτι στο 0-0. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη έφτασε στους 12 βαθμούς και πήρε μια ανάσα, ενώ ο Πανσερραϊκός παραμένει ουραγός με μόλις 5 βαθμούς.

Το δυνατό ξεκίνημα των φιλοξενούμενων αιφνιδίασε τους Ηρακλειώτες, που βρέθηκαν σε δύσκολη θέση μόλις στο 4ο λεπτό, όταν ο Κρίζμανιτς έκανε πέναλτι στον Μπρουκς. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Μάρας, αλλά η τραγική εκτέλεσή του έστειλε την μπάλα ψηλά άουτ στο 5΄.

Η ευκαιρία πέταξε λοιπόν για τα «Λιοντάρια», που το πλήρωσαν λίγο αργότερα. Αφού στο 8ο λεπτό ο Λίλο επενέβη σωτήρια στην προσπάθεια του Τσαούση, οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με τον Σαλσίδο από γύρισμα του Γκονζάλες στο 16΄. 

Στο 42΄ ο Ουαγκέ πάτησε τον Ανδρούτσο εντός περιοχής και ο Φούντας διπλασίασε από την άσπρη βούλα, για να «κλειδώσει» η νίκη για τους Κρήτες στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου με το δεύτερο γκολ του Σαλσίδο (45΄+4).

Με το αποτέλεσμα να έχει ήδη προδιαγραφεί, ο Νους έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 52΄ όταν δεν κατάφερε να βρει εστία στην προβολή που επιχείρησε, για να φανούν ύστερα από πολύ ώρα οι Σερραίοι με τις προσπάθειες των Νάνελι (55΄) και Σοφιανού (57΄) που εξουδετέρωσε ο Λίλο.

Κάπου εκεί το παιχνίδι «έσβησε». Οι φιλοξενούμενοι αποδέχθηκαν τη μοίρα τους, ο ΟΦΗ κατέβασε ταχύτητα και ο αγώνας ολοκληρώθηκε με ένα ακυρωμένο γκολ του Σενγκέλια στο 86΄, για επιθετικό φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης. 

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Κατοίκος

Κίτρινες: Κρίζμανιτς, Φούντας, Σαλσίδο, Μπαΐνοβιτς – Μάρας, Ουαγκέ, Βόλνεϊ

Συνθέσεις:

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Γκονζάλες, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς (81΄ Κωστούλας), Χατζηθεοδωρίδης, Καραχάλιος (62΄ Αποστολάκης), Ανδρούτσος, Σενγκέλια, Φούντας (71΄ Καινουργιάκης), Νους (71΄ Μπαΐνοβιτς), Σαλσίδο (81΄ Ράκονιατς).

Πανσερραϊκός (Ζεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Καλίνιν, Ντε Μάρκο, Βόλνεϊ, Ουαγκέ (46΄ Καρέλης), Τσαούσης (79΄ Γκαλβάν), Γκιγιόμε (46΄ Λύρατζης), Ομεόνγκα, Νάνελι, Μάρας (60΄ Λιάσος), Μπρουκς (37΄ Σοφιανός).

Διαβάστε επίσης:

Κηφισιά-Αστέρας Τρίπολης 0-0: Δύο δοκάρια, κανένα γκολ

Λεβαδειακός-ΑΕΛ 3-0: «Πράσινος» περίπατος στην Λιβαδειά

Ινδία: «Γυαλιά καρφιά» από οργισμένους οπαδούς του Μέσι επειδή δεν μπόρεσαν να τον δουν (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gada-opekepe
ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Ψευδείς αιτήσεις, 11 τραπεζικοί λογαριασμοί, αναλήψεις από νεκρό: Το modus operandi της εγκληματικής οργάνωσης με τις παράνομες επιδοτήσεις (Video)

ofiSerres1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΦΗ-Πανσερραϊκός 3-0: Εύκολο βράδυ και ανάσα για τους Κρητικούς

tetei11
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κηφισιά-Αστέρας Τρίπολης 0-0: Δύο δοκάρια, κανένα γκολ

syria 8876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Νεκροί Αμερικάνοι στρατιώτες από σκοπευτή του Ισλαμικού Κράτους – «Θα ανταποδώσουμε», λέει ο Τραμπ

agrotes mploka 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Αυτά είναι τα αιτήματά τους – Ο λόγος που αρνήθηκαν τη συνάντηση της Δευτέρας στο Μαξίμου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tatoi_8
ΕΛΛΑΔΑ

Τατόι: Παραχωρούνται σε ιδιώτη 24 από τα 56 κτίρια του κτήματος - Για ξενώνες, εστιατόρια και εκδηλώσεις (photos)

foureira-new
LIFESTYLE

Ελένη Φουρέιρα: «Επειδή ήμουν παιδί από την Αλβανία, έπρεπε να κάνω μεγαλύτερη προσπάθεια» (Video)

kriti (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταση μεταξύ Κυρανάκη και Πελετίδη για τον σιδηρόδρομο: «Τι την περάσατε την Πάτρα;», «Μήπως δεν θέλετε να φτάσει το τρένο;»

hybrid-car_1212_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα αυτοκίνητα που αγόρασαν σχεδόν 6 στους 10 Έλληνες τον Νοέμβριο

xiletzakis myron 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Όταν ο «γαλάζιος» αγροτοσυνδικαλιστής Χιλετζάκης έλεγε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ του έβαλε… κατά λάθος 200 εκατ. στον λογαριασμό του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 14.12.2025 00:12
gada-opekepe
ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Ψευδείς αιτήσεις, 11 τραπεζικοί λογαριασμοί, αναλήψεις από νεκρό: Το modus operandi της εγκληματικής οργάνωσης με τις παράνομες επιδοτήσεις (Video)

ofiSerres1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΦΗ-Πανσερραϊκός 3-0: Εύκολο βράδυ και ανάσα για τους Κρητικούς

tetei11
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κηφισιά-Αστέρας Τρίπολης 0-0: Δύο δοκάρια, κανένα γκολ

1 / 3