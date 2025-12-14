Φτάνει στην Ελλάδα ο Μπέβερλι για λογαριασμό του ΠΑΟΚ

Ο Πάτρικ Μπέβερλι φτάνει στη Θεσσαλονίκη απόψε, για λογαριασμό του ΠΑΟΚ.

Ο σκληροτράχηλος γκαρντ, με μακράν θητεία στο ΝΒΑ και παλαιότερα με τη φανέλα του Ολυμπιακού, φτάνει από ώρα σε ώρα στη Θεσσαλονίκη καθώς έχει συμφωνήσει σε όλα με τη διοίκηση του «δικεφάλου» του βορρά και αναμένεται να υπογράψει το συμβόλαιο με την ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς, εφόσον πάνε όλα καλά με τις ιατρικές εξετάσεις.

Ο Μπέβερλι είναι η τρίτη μεταγραφή του ΠΑΟΚ επί εποχής Μυστακίδη (που… μαρτύρησε από το κινητό του την μεταγραφή) μετά τους Ταϊρί και Άλεν. O Μπέβερλι αγωνίστηκε για τελευταία φορά τον περασμένο Φεβρουάριο με την Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη και θα έχει άμεσο δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα.

