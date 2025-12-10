ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Το μαρτυριάρικο χαρτάκι που… πρόδωσε τις μεταγραφές του Μυστακίδη

Τις τρεις πρώτες μεταγραφές του μπασκετικού ΠΑΟΚ φανέρωσε ένα χαρτάκι στο πίσω μέρος του κινητού τηλεφώνου του νέου ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Τέλη Μυστακίδη.

Το νέο αφεντικό του δικέφαλου του Βορρά, που έκανε την παρθενική εμφάνισή του στην PAOK Sports Arena στον αγώνα με την Πριέβιντζα, αποκάλυψε τις τρεις πρώτες μεταγραφές της ομάδας.

«Ταϊρί, Άλεν, Μπέβερλι» έγραφε στο χαρτάκι, με τον Μπριν Ταϊρί να έχει ήδη ανακοινωθεί και να αναμένονται οι άλλοι δύο.

Ο Τέλης Μυστακίδης αναφέραι προφανώς στον Τίμι Άλεν, τον 25χρονο Αμερικανό φόργουορντ της Τραπάνι και τον Πάτρικ Μπέβερλι των 666 συμμετοχών σε αγώνες regular season στο ΝΒΑ με τους Ρόκετς, τους Κλίπερς, τους Τίμπεργουλβς, τους Λέικερς, τους Μπουλς, τους Σίξερς και τους Μπακς.

Υπενθυμίζεται ότι ο νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε με το που ανέλαβε τα ηνία της ομάδας την ολοκληρωτική κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 12 εκατομμύρια ευρώ.

