Champions League: Μεγάλο «διπλό» η Λίβερπουλ στο Μιλάνο, νίκες για Μαρσέιγ και Ατλέτικο Μαδρίτης, στην 8άδα Τότεναμ και Αταλάντα

Το μεγάλο «διπλό» της Λίβερπουλ στο Μιλάνο απέναντι στην Ίντερ (1-0), από κάθε άποψη, τόσο από βαθμολογικής, αλλά και από ψυχολογικής, μετά τα όσα έχουν συμβεί με τις απανωτές αποτυχίες της ομάδας εντός κι εκτός των συνόρων, αλλά και το θέρμα Σαλάχ, ήταν το αποτέλεσμα που «σημάδεψε» το πρώτο «πιάτο» της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Ακόμη ξεχώρισαν, οι εκτός έδρας νίκες των Μαρσέιγ και Ατλέτικο Μαδρίτης, με ανατροπή, μάλιστα, απέναντι σε Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (3-2) και Αϊντχόφεν (3-1) και η επιστροφή της Μπαρτσελόνα στα «τρίποντα» με σκόρερ δύο τερμάτων τον Κουντέ (!) στο 2-1 επί της Αϊντραχτ.

Στην πρώτη οκτάδα, που δίνει την απευθείας πρόκριση μπήκαν Τότεναμ και Αταλάντα. Οι «πετεινοι» μετά το άνετο 3-0 επί της Σλάβια Πράγας (ο Ζαφείρης μπήκε στο ματς στο 60′), ενώ οι «μπεργκαμάσκι» αφού έκαναν μία εντυπωσιακή ανατροπή επί της Τσέλσι με πρωταγωνιστή τον Βέλγο, Ντε Κετελάρε (ασίστ και γκολ) στο τελικό 2-1 επί των Λονδρέζων.

Νίκη που τη βάζει στην 24άδα και συγκεκριμένα στην 18η θέση πέτυχε η Μονακό απέναντι στη Γαλατασαράι (1-0).

Για 12 λεπτά η Μπάγερν βρέθηκε με την «πλάτη στον τοίχο», μέσα στο «σπίτι» της, στην αναμέτρηση με τη Σπόρτινγκ, αλλά χρειάστηκε μόλις 13 για να μετατρέψει το εις βάρος 0-1 σε 3-1 στο δεύτερο χρονικά ματς της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Με την 5η της νίκη (έχει μία ήττα) η πρωτοπόρος της Bundesliga «έπιασε» στην κορυφή την Άρσεναλ, αλλά με ματς περισσότερο από τους «κανονιέρηδες».

Στο παιχνίδι που άνοιξε το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής, ο Ολυμπιακός κράτησε «ζωντανό» το όνειρο της εισόδου του στην πρώτη 24άδα της League Phase και της πρόκρισής του στα νοκ-άουτ του εφετινού Champions League, μετά την σπουδαία νίκη του επί της Καϊράτ Αλμάτι με 1-0 στην… παγωμένη «Astana Arena» . Ο Ζέλσον Μάρτινς «υπέγραψε» με ένα καταπληκτικό γκολ στο 73ο λεπτό την πρώτη νίκη των «ερυθρόλευκων» στην εφετινή League Phase (και πρώτη εκτός έδρας στο Champions League μετά από 10 χρόνια), με την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να έχει και δύο δοκάρια και να χάνει πάρα πολλές ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο, για να πετύχει μία πολύ πιο ευρεία νίκη.

Τ’ αποτελέσματα και οι σκόρερ της 6ης αγωνιστικής στη league phase του Champions League:

Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)-Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ) 0-1 (73′ Μαρτίνς)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία) 3-1 (65′ Γκνάμπρι, 69′ Καρλ, 77′ Τα – 54′ αυτ. Κίμιχ)

Ίντερ (Ιταλία)-Λίβερπουλ (Αγγλία) 0-1 (88′ πέν. Σομποσλάι)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία) 2-1 (50′,53′ Κουντέ – 21′ Κνάουφ)

Αταλάντα (Ιταλία)-Τσέλσι (Αγγλία) 2-1 (55′ Σκαμάκα, 83′ Ντε Κετελάρε – 26′ Ζοάο Πέδρο)

Τότεναμ (Αγγλία)-Σλάβια Πράγας (Τσεχία) 3-0 (26′ αυτ. Ζίμα, 50′ πέν. Κούντους, 79′ πέν. Σίμονς)

Αϊντχόφεν (Ολλανδία)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 2-3 (10′ Τιλ, 85′ Πέπι – 37′ Άλβαρες, 52′ Χάντσκο, 56′ Σόρλοτ)

Μονακό (Γαλλία)-Γαλατασαράι (Τουρκία) 1-0 (68′ Μπαλογκάν)

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο)-Μαρσέιγ (Γαλλία) 2-3 (5′,71′ Καλαϊλί – 15′ Παϊσάο, 41′,58′ Γκρίνγουντ)

Τετάρτη 10/12

Βιγιαρεάλ (Ισπανία)-Κοπεγχάγη (Δανία) 19:45

Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)-Άγιαξ (Ολλανδία) 19:45

Ντόρτμουντ (Γερμανία)-Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 22:00

Λεβερκούζεν (Γερμανία)-Νιούκαστλ (Αγγλία) 22:00

Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Νάπολι (Ιταλία) 22:00

Γιουβέντους (Ιταλία)-Πάφος (Κύπρος) 22:00

Μπριζ (Βέλγιο)-Άρσεναλ (Αγγλία) 22:00

Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία)-Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) 22:00

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) 22:00

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.

Αρσεναλ 5 15

Μπάγερν 6 15

Αταλάντα 6 13

Παρί Σεν Ζερμέν 5 12

Ίντερ 6 12

Ρεάλ Μαδρίτης 5 12

Ατλέτικο Μαδρίτης 6 12

Λίβερπουλ 6 12

Τότεναμ 6 11

Ντόρτμουντ 5 10

Τσέλσι 6 10

Μάντσεστερ Σίτι 5 10

Σπόρτινγκ Λισαβόνας 6 10

Μπαρτσελόνα 6 10

Νιούκαστλ 5 9

Μαρσέιγ 6 9

Γαλατασαράι 6 9

Μονακό 6 9

Αϊντχόφεν 6 8

Λεβερκούζεν 5 8

Καραμπάγκ 5 7

Νάπολι 5 7

Γιουβέντους 5 6

Πάφος 5 6

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 6 6

Ολυμπιακός 6 5

Μπριζ 5 4

Αθλέτικ Μπιλμπάο 5 4

Κοπεγχάγη 5 4

Aϊντραχτ Φρανκφούρτης 6 4

Μπενφίκα 5 3

Σλάβια Πράγας 6 3

Μπόντο Γκλιμτ 5 2

Βιγιαρεάλ 5 1

Καϊράτ 6 1

Αγιαξ 5 0

