search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.2025 01:44
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.12.2025 00:41

Champions League: Μεγάλο «διπλό» η Λίβερπουλ στο Μιλάνο, νίκες για Μαρσέιγ και Ατλέτικο Μαδρίτης, στην 8άδα Τότεναμ και Αταλάντα

10.12.2025 00:41
liverpool

Το μεγάλο «διπλό» της Λίβερπουλ στο Μιλάνο απέναντι στην Ίντερ (1-0), από κάθε άποψη, τόσο από βαθμολογικής, αλλά και από ψυχολογικής, μετά τα όσα έχουν συμβεί με τις απανωτές αποτυχίες της ομάδας εντός κι εκτός των συνόρων, αλλά και το θέρμα Σαλάχ, ήταν το αποτέλεσμα που «σημάδεψε» το πρώτο «πιάτο» της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Ακόμη ξεχώρισαν, οι εκτός έδρας νίκες των Μαρσέιγ και Ατλέτικο Μαδρίτης, με ανατροπή, μάλιστα, απέναντι σε Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (3-2) και Αϊντχόφεν (3-1) και η επιστροφή της Μπαρτσελόνα στα «τρίποντα» με σκόρερ δύο τερμάτων τον Κουντέ (!) στο 2-1 επί της Αϊντραχτ.

Στην πρώτη οκτάδα, που δίνει την απευθείας πρόκριση μπήκαν Τότεναμ και Αταλάντα. Οι «πετεινοι» μετά το άνετο 3-0 επί της Σλάβια Πράγας (ο Ζαφείρης μπήκε στο ματς στο 60′), ενώ οι «μπεργκαμάσκι» αφού έκαναν μία εντυπωσιακή ανατροπή επί της Τσέλσι με πρωταγωνιστή τον Βέλγο, Ντε Κετελάρε (ασίστ και γκολ) στο τελικό 2-1 επί των Λονδρέζων.

Νίκη που τη βάζει στην 24άδα και συγκεκριμένα στην 18η θέση πέτυχε η Μονακό απέναντι στη Γαλατασαράι (1-0).

Για 12 λεπτά η Μπάγερν βρέθηκε με την «πλάτη στον τοίχο», μέσα στο «σπίτι» της, στην αναμέτρηση με τη Σπόρτινγκ, αλλά χρειάστηκε μόλις 13 για να μετατρέψει το εις βάρος 0-1 σε 3-1 στο δεύτερο χρονικά ματς της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Με την 5η της νίκη (έχει μία ήττα) η πρωτοπόρος της Bundesliga «έπιασε» στην κορυφή την Άρσεναλ, αλλά με ματς περισσότερο από τους «κανονιέρηδες».

Στο παιχνίδι που άνοιξε το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής, ο Ολυμπιακός κράτησε «ζωντανό» το όνειρο της εισόδου του στην πρώτη 24άδα της League Phase και της πρόκρισής του στα νοκ-άουτ του εφετινού Champions League, μετά την σπουδαία νίκη του επί της Καϊράτ Αλμάτι με 1-0 στην… παγωμένη «Astana Arena» . Ο Ζέλσον Μάρτινς «υπέγραψε» με ένα καταπληκτικό γκολ στο 73ο λεπτό την πρώτη νίκη των «ερυθρόλευκων» στην εφετινή League Phase (και πρώτη εκτός έδρας στο Champions League μετά από 10 χρόνια), με την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να έχει και δύο δοκάρια και να χάνει πάρα πολλές ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο, για να πετύχει μία πολύ πιο ευρεία νίκη.

Τ’ αποτελέσματα και οι σκόρερ της 6ης αγωνιστικής στη league phase του Champions League:

Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)-Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ) 0-1 (73′ Μαρτίνς)
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία) 3-1 (65′ Γκνάμπρι, 69′ Καρλ, 77′ Τα – 54′ αυτ. Κίμιχ)
Ίντερ (Ιταλία)-Λίβερπουλ (Αγγλία) 0-1 (88′ πέν. Σομποσλάι)
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία) 2-1 (50′,53′ Κουντέ – 21′ Κνάουφ)
Αταλάντα (Ιταλία)-Τσέλσι (Αγγλία) 2-1 (55′ Σκαμάκα, 83′ Ντε Κετελάρε – 26′ Ζοάο Πέδρο)
Τότεναμ (Αγγλία)-Σλάβια Πράγας (Τσεχία) 3-0 (26′ αυτ. Ζίμα, 50′ πέν. Κούντους, 79′ πέν. Σίμονς)
Αϊντχόφεν (Ολλανδία)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 2-3 (10′ Τιλ, 85′ Πέπι – 37′ Άλβαρες, 52′ Χάντσκο, 56′ Σόρλοτ)
Μονακό (Γαλλία)-Γαλατασαράι (Τουρκία) 1-0 (68′ Μπαλογκάν)
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο)-Μαρσέιγ (Γαλλία) 2-3 (5′,71′ Καλαϊλί – 15′ Παϊσάο, 41′,58′ Γκρίνγουντ)

Τετάρτη 10/12

Βιγιαρεάλ (Ισπανία)-Κοπεγχάγη (Δανία) 19:45
Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)-Άγιαξ (Ολλανδία) 19:45
Ντόρτμουντ (Γερμανία)-Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 22:00
Λεβερκούζεν (Γερμανία)-Νιούκαστλ (Αγγλία) 22:00
Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Νάπολι (Ιταλία) 22:00
Γιουβέντους (Ιταλία)-Πάφος (Κύπρος) 22:00
Μπριζ (Βέλγιο)-Άρσεναλ (Αγγλία) 22:00
Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία)-Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) 22:00
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) 22:00

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.

Αρσεναλ 5 15
Μπάγερν 6 15
Αταλάντα 6 13
Παρί Σεν Ζερμέν 5 12
Ίντερ 6 12
Ρεάλ Μαδρίτης 5 12
Ατλέτικο Μαδρίτης 6 12
Λίβερπουλ 6 12

Τότεναμ 6 11
Ντόρτμουντ 5 10
Τσέλσι 6 10
Μάντσεστερ Σίτι 5 10
Σπόρτινγκ Λισαβόνας 6 10
Μπαρτσελόνα 6 10
Νιούκαστλ 5 9
Μαρσέιγ 6 9

Γαλατασαράι 6 9
Μονακό 6 9
Αϊντχόφεν 6 8
Λεβερκούζεν 5 8
Καραμπάγκ 5 7
Νάπολι 5 7
Γιουβέντους 5 6
Πάφος 5 6

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 6 6
Ολυμπιακός 6 5
Μπριζ 5 4
Αθλέτικ Μπιλμπάο 5 4
Κοπεγχάγη 5 4
Aϊντραχτ Φρανκφούρτης 6 4
Μπενφίκα 5 3
Σλάβια Πράγας 6 3
Μπόντο Γκλιμτ 5 2
Βιγιαρεάλ 5 1
Καϊράτ 6 1
Αγιαξ 5 0

Διαβάστε επίσης:

Champions League: Ανατροπή σε 13 λεπτά η Μπάγερν και… κορυφή, 3-1 την Σπόρτινγκ

Champions League: Καϊράτ – Ολυμπιακός 0-1 – «Ζωντανοί» οι «ερυθρόλευκοι» μετά το σπουδαίο διπλό στην Αστάνα

Formula 1: Παγκόσμιος πρωταθλητής ο Λάντο Νόρις

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kentucky-usa
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας μετά από πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο του Κεντάκι (Video)

liverpool
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: Μεγάλο «διπλό» η Λίβερπουλ στο Μιλάνο, νίκες για Μαρσέιγ και Ατλέτικο Μαδρίτης, στην 8άδα Τότεναμ και Αταλάντα

henri-schmidt
ΚΟΣΜΟΣ

Η γερμανική βιομηχανία όπλων στέλνει στους συνεργάτες της χριστουγεννιάτικο ημερολόγιο σε σχήμα άρματος μάχης προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις (Video)

agglia-mpananes
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Μεγάλες ποσότητες από μπανάνες ξεβράστηκαν στις αγγλικές ακτές μετά την ανατροπή φορτηγού πλοίου (Video)

TRUMP2811_AP
ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Αυτές είναι οι 28 πιο επιδραστικές προσωπικότητες στην Ευρώπη για το 2025 – Κορυφαίος «influencer» ο Τραμπ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zouganeli-new
LIFESTYLE

Ζουγανέλη για Καρβέλα: «Αν κάποιος είναι ατάλαντος ή όχι δεν έχει σχέση με το είδος που εκπροσωπεί»

EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία στο «Π»: Εργαζόμενος του ΕΚΑΒ Αθηνών κοιμάται κάθε βράδυ στο αμάξι του

marantinis
LIFESTYLE

Μαραντίνης για Χρηστίδου: «Η μεγαλύτερη τρέλα που έχω κάνει για έρωτα ήταν που παντρεύτηκα» (Video)

gold-sovereign_xrises-lires_0912_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι Έλληνες έχουν λίρες στα σεντούκια - 5 δισ. ευρώ ο χρυσός σε στρώματα, λένε τραπεζικά στελέχη

fourna eurutanias
ΕΛΛΑΔΑ

Τα Φουρνά υιοθετούν χωριό της Βοιωτίας μετά τη Ζίτσα Ιωαννίνων - Η προσπάθεια δασκάλας και παπά να μην ερημώσει η ύπαιθρος 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.2025 01:32
kentucky-usa
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας μετά από πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο του Κεντάκι (Video)

liverpool
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: Μεγάλο «διπλό» η Λίβερπουλ στο Μιλάνο, νίκες για Μαρσέιγ και Ατλέτικο Μαδρίτης, στην 8άδα Τότεναμ και Αταλάντα

henri-schmidt
ΚΟΣΜΟΣ

Η γερμανική βιομηχανία όπλων στέλνει στους συνεργάτες της χριστουγεννιάτικο ημερολόγιο σε σχήμα άρματος μάχης προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις (Video)

1 / 3